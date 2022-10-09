新手化妝必學小機心韓國濾鏡妝 畫出粉嫩微嘟雙唇散發自然好氣息

每次在Instagram都不時會見到韓國女生的乾淨感妝容，好像天生就會散發出自然好氣息，還有一種楚楚可憐的感覺，加上粉嫩微嘟的雙唇、放大雙眼的眼妝都令人目不轉睛，有人以為她們是靠醫美而改變外貌，但其實她們在化妝上也花了不少心思和時間，去化出這樣完美的妝容。以下從底妝、眼妝、胭脂及唇妝方面入手，一起來參考一下以下的方法。



韓國女生對於美妝有種執著，她們總會一絲不苟地化上無瑕疵的妝容，透過化妝品讓自己變得更美。妝容有不同種類，但對於最受大眾歡迎的莫過於「潔淨感濾鏡妝容」，化了好像沒有化，或者會留給別人一種自然、舒服的感覺，也是新手必學的妝容。

潔淨感濾鏡妝容。（Red＠T醬）

韓國濾鏡妝｜乾淨感底妝

要做到韓國女生的「乾淨妝容」，就需要一個剛剛好的底妝，無論是想做到水潤透亮，還是絲絨霧面的底妝也好，都可以化出一致性的乾淨底妝。除了要用適合自己膚色的粉底之外，也一定要做足「妝前隔離」及「定妝」，這樣才不會因為臉部出油而浮粉，影響底妝的服貼度。可以選擇用控油的妝前隔離乳及定妝蜜粉，令底妝更加貼服自然，也減低掉妝的問題。

韓國濾鏡妝｜微醺臥蠶眼妝

微醺臥蠶眼妝（IG@bbia.officia）

要化出可愛的感覺，韓國女生就很會化這種「微醺臥蠶眼妝」，著重捲翹的長長睫毛及臥蠶。首先可以用睫毛夾從睫毛根部開始夾，如果想有更持久的效果，可以先用火機輕輕為睫毛夾加熱，然後待一會後再夾捲睫毛。眼妝可以選用大地色系，並打亮眼頭位置。而眼線部分要記得先畫內眼線，再慢慢畫上貼服的外眼線位置。不過臥蠶才是韓國女生的小心機，可以先用白色或珠光色的眼影輕輕在臥蠶位置掃上，然後可以用淺啡色畫上臥蠶的闊度，這樣就可以化出可愛的眼妝！

韓國濾鏡妝｜自然透紅的胭脂

要化出好氣息，就特別需要一個可以做出自然透紅的胭脂，讓自己看起來更加精神，而且還會有種令人想親近的感覺。可以選擇粉紅色的胭脂，大範圍地在臉頰及鼻頭上輕輕掃上，做出自然的粉嫩感覺。

韓國濾鏡妝｜微翹Ｗ字唇妝

微翹Ｗ字唇妝（IG@bbia.official）

要做出嫩嫩的唇型，首先日常也要好好護唇，閒時做去紋唇膜，防止嘴唇脫皮與唇色暗沉。之後就可以畫出韓國女生最喜歡的唇妝，對於沒有天生擁有Ｗ字微笑嘴型的人，可以用淺色眉筆或唇筆，在嘴唇兩邊輕輕畫上你心目中想要的唇型，然後用淺色唇彩在嘴唇中間慢慢暈染推開至整個嘴唇，最後將重點你想突出的唇色，在中央位置點綴，可以用偏玫瑰或珊瑚橘主色，較為自然。