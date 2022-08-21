粉底刮棒掀熱潮！韓國女生分享3大用法 做出輕盈貼服的自然妝感

市面上有許多可以用來上粉底液的美妝工具，每個人都有自己心儀的一款，但說到近日最受韓國女生歡迎的，不再是美妝蛋，而是這款專業化妝師必備的「粉底刮棒」。「粉底刮棒」可以令底妝更加輕盈貼服，輕薄均勻地塗上粉底液，令整體妝容更加高級，同時也十分適合夏天使用。到底韓國化妝師是如何用這支粉底刮棒？當中又有什麼技巧？



「粉底刮棒」可以令底妝更加輕盈貼服。（IG@wakemake_official）

平日上粉底時，雙手總會沾上粉底液，不少專業的化妝師為免有衛生問題，都會用上不同的美妝工具，其中一樣就是「粉底刮棒」，它可以直接挖取粉底液上臉，同時也可以做出各種調和，不會讓粉底沾手，用起上來更加乾淨方便，而且每次用完之後都可以自行洗淨，清潔起上來比起其他美妝工具更加方便。近來有不少韓國女生都悄悄入手，即使是日常妝容都可以用到粉底刮棒，上妝時更加輕盈、貼服、均勻，尤其適合夏天悶熱的天氣。

粉底刮棒用法｜1. 防曬

上妝前必須要塗上防曬及妝前底霜，原來都可以用粉底刮棒上。只要先將防曬乳液擠出來，利用刮棒大面積地上臉，之後再擠出妝前底霜，大幅度上臉後，再用粉底掃輕輕刷開。

粉底刮棒用法｜2. 粉底

要知道「粉底刮棒」深受專業化妝師歡迎的原因，是因為它可以順著肌膚紋理，抹開粉底，使用時只要留意刮棒與肌膚表面保持垂直狀態，並輕輕抹開，就可以令粉量維持在最貼薄、最均勻的狀態，就好像平日塗抹花生醬、果醬的道理。

利用「粉底刮棒」上粉底時，先要將粉底擠出來在手背或前臂上，然後用刮棒沾取適量的粉底輕輕上臉，並且慢慢抹開，最後再用粉撲或美妝蛋輕輕拍開。如果認為太貼薄的粉底未能達至自己理想的妝容，可以再另外多上1-2層，因為用「粉底刮棒」上粉底，妝感不會出現厚粉感，仍能保持輕透光感。

粉底刮棒用法｜局部遮瑕

粉底刮棒除了用作底妝之外，也可以局部遮瑕你臉上的瑕疵位置，尤其是鼻頭的毛孔。同樣地只要在粉底刮棒沾上適量的粉底或遮瑕膏，然後輕輕抹開，之後再用美妝蛋拍開，就可以做出自然的局部遮瑕，而且還不會破壞底妝。