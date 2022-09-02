韓國女生教溫和去黑頭方法　無名指打圈按摩比黑頭貼更有效？

去黑頭方法︳黑頭是不少人的煩惱，不論男女只要隨著年齡的增長下，也會出現黑頭的問題。市面上有許多可以清理黑的方法，但仍然有許多人因為用了不適合自己的清黑頭方法，而令鼻頭的毛孔變得粗大，甚至會留下疤痕。有位韓國YouTuber曾分享影片教大家去除黑頭，讓各位參考一下。



去黑頭方法︳韓國YouTuber分享教大家去除黑頭。（YouTube@A Coreana Beauty 소연뷰티）

在悶熱的天氣下日日戴口罩，很容易會令皮脂腺過度分泌、滋生細菌、堵塞毛孔，最後會隨著每個人的肌膚狀況不同，而變成白頭或黑頭粉刺。有位韓國YouTuber「A Coreana Beauty 소연뷰티」拍片分享，建議大家不要用黑頭貼來清走黑頭，因為有機會令毛孔變粗，並為大家示範去除黑頭的方法，只是靠平日卸妝及洗面，就能軟化且溫和地去除黑頭。

去黑頭方法｜靠平日卸妝及洗面，就能軟化且溫和地去除黑頭。（YouTube@A Coreana Beauty 소연뷰티）

溫和去黑頭方法｜1. 先為全面塗抹卸妝油

記得在開始之前，先洗淨雙手。然後擠出適量的卸妝油，並在臉上均勻地塗抹。

去黑頭方法｜擠出適量的卸妝油（YouTube@A Coreana Beauty 소연뷰티）

溫和去黑頭方法｜2. 鼻頭重點打圈按摩

然後用無名指，在鼻頭及鼻翼位置向外重點打圈，大約按2至3分鐘，清理鼻頭及鼻翼上殘餘的化妝品。

溫和去黑頭方法｜3. 洗走臉上

最後就是乳化卸妝油並用清水洗淨。先用有卸妝油的手沾水，就好像洗手般搓手，然後在臉上持續加少量的水，一點一滴為臉上卸妝油乳化，最後在乳化大慨30秒後，就可以直接用清水沖乾淨。

溫和去黑頭方法｜4. 洗面乳

卸妝後就可以洗面，先擠出適當份量的洗面乳，並在掌心輕輕搓揉至出現泡泡後，塗抹臉上。

去黑頭方法｜先擠出適當份量的洗面乳，並在掌心輕輕搓揉至出現泡泡後。（YouTube@A Coreana Beauty 소연뷰티）

溫和去黑頭方法｜5. 無名指按摩

要再深層地去除黑頭，在洗面的過程中也要好好按摩軟化黑頭。YouTuber建議可以用無名指按摩鼻子，並在黑頭聚集的位置按摩兩分鐘，最後再用一分鐘的時間打圈按摩全臉。最後再用清水清洗全臉。她也特別提醒各位，在過程中千萬不能大力搓揉肌膚，否則會達不到理想的效果。

去黑頭方法︳用無名指按摩鼻子，並在黑頭聚集的位置按摩兩分鐘。（YouTube@A Coreana Beauty 소연뷰티）

溫和去黑頭方法｜6. 用棉花棒掃走粉刺污垢

洗面之後，有些頑固的黑頭仍然未能去除得到，她建議可以用化妝棉沾取少量的爽膚水，輕輕拭鼻頭仍然有黑頭的位置，然後用棉花棒在黑頭的位置來回拭擦，就可以輕易掃走粉刺污垢。

最後Soyeon也特別提醒大家，千萬不要用手擠黑頭，因為很容易會令毛孔變粗大，之後會更難清走黑頭粉刺，

資料來源︰YouTube@A Coreana Beauty 소연뷰티