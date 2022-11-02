莎莎Mega Sale減價｜1000元7件美妝　3支Origins菇水等於1支原價

【莎莎減價｜莎莎Mega Sale】每到年末優惠接踵而來，大家不妨趁機轉換秋冬美妝。莎莎即將推出《莎莎美麗激減Mega Sale》，日期由今個月4日至20日進行，優惠包括多款名牌熱門化妝、護膚品及香水，最抵低至18折，試問小資女怎會不心動呢？加上聖誕將至，不時需在派對中交換禮物，由此《01女生》記者整理出3個1,000元組合，讓大家能夠慳住荷包同時，禮物亦大方得體。



【莎莎SASA｜莎莎Mega Sale】筆者超推ORIGINS第4代靈芝菇菌抗逆健膚精華水。(IG@originshk)

【莎莎SASA｜莎莎Mega Sale】5件護膚品合共934.9港元。(SASA提供)

莎莎Mega Sale︳$1,000組合一：轉季養成水煮蛋肌



天氣轉變易讓肌膚抵抗力減弱，引發敏感和爆瘡問題。因此，一般都會用性質較溫和及滋潤的護膚品，其中筆者特別喜歡 ORIGINS 第4代靈芝菇菌抗逆健膚精華水，質感清爽舒適，用後膚色較亮澤有神，有時還會另外裝成一小瓶放在手袋，讓自己隨時都能用。現時精華水還以34折發售（125港元），即買約3支才等於平日價錢，實在不能忍手！

在面霜方面，Estée Lauder 新生活膚彈活輕盈面霜的價格亦大減四成（568港元），質感輕盈鎖水，芙蓉花精萃發辣木精華亦有效抵禦衰老、促進膠原自生，適合在晚間時用，以修復肌膚。早上則可用較水潤的款式，如Kiehl's的特效保濕乳霜（56折後售182港元），性質溫和，同時可為肌膚補水，減少乾旱問題。若想增強肌膚滋潤度，由7日至 13日，Barrier Repair 10片裝面膜有買一送一優惠，兩盒只售49.9港元，非常超值。

【莎莎SASA｜莎莎Mega Sale】clé de peau beauté的妝前乳霜得過不少好評。(IG@cledepeaubeaute)

【莎莎SASA｜莎莎Mega Sale】7件化妝品合共913港元。（SASA提供)

莎莎Mega Sale︳$1,000組合二：派對女神底妝之選



臨近聖誕及新年派對，是時候計劃當晚的妝扮。想要打造女神般氣場，近年都不需濃妝豔抹，反而「自然清純」成為關鍵字，並透過底妝來保持光澤紅潤膚質。女神膚質基礎在於妝前乳霜，可平滑膚質，使妝容更貼服，不易脫妝，筆者推介clé de peau beauté的款式，塗後帶霧面質感，有效均勻膚色，現時有67折，售335港元，性價比算高。

氣墊粉底質感較厚和滋潤，遮瑕力也較高，Eleanor的更有緊緻保濕效果，讓妝感升級。兩件裝現特價售388港元，並送持久柔色轉芯眉筆，值得入手試試。若臉上帶暗瘡的話，可選Canmake的混色遮瑕膏，由7日至13日買兩盒只售82港元（買一送一）。遮瑕膏不需昂貴功效，只要有種不同的色彩深淺度，便夠遮住各樣瑕疵，因此這款遮瑕膏都是個不錯選擇。

除了淨白無瑕肌膚，也需一點色彩提亮輪廓，NYX的16色眼影盤有著多款大地色，色調偏紅適合亞洲人，能展現出舒適優雅的氣質，現有62折售108港元。

【莎莎SASA｜莎莎Mega Sale】Dior Miss Dior Blooming Bouquet 淡香薰 50ml，原價880港元，現售519港元。（IG@diorbeauty)

【莎莎SASA｜莎莎Mega Sale】Jo Malone London 古龍水3支，包括藍風鈴、英國梨與小蒼蘭及鼠尾草與海鹽氣味，原價660港元，現售359港元。（SASA提供)

莎莎Mega Sale︳$1,000組合三：散發日夜不同的迷人氣質



派對中最重要展現出自己的個性魅力，而能代表自己的香水，其實一兩支已夠。對一般女生而言，早上都較愛用舒適輕盈的味道，如粉末、果香或花香等香氣，太濃反有種負擔感。Jo Malone London的古龍水，氣味都較清甜療癒，這次的3支售359港元優惠，筆者偏好藍風鈴氣味，帶有自由清新氣息，感覺就像跳芭蕾舞般活躍和優雅。

至於晚上的氣味則可較濃，透過氣味捕捉別人的目光。Dior的Miss Dior Blooming Bouquet相信不少女士都不陌生，花香氣味少女和迷人，而且可以持續很久時間，讓整晚都散發優雅氣質。現時50毫升香水只售519港元，有近59折，絕對不容錯過。