鍾麗緹低成本、零頸紋保養法 配合按摩伸展更有助頸部更好看！
撰文：許秀麗
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頸紋是最容昜曝露年齡，但也是最常被忽略保養的部位，尤其現在大家低頭玩手機，更是容易造成頸紋加深。凍齡女神「鍾麗緹」即使已經步入52歲依然保持到零頸紋，日前鍾麗緹就在小紅書上分享改善及護理頸紋小方法，只需準備簡單凡士林和保鮮膜就做到了！
鍾麗緹頸紋淡化保養法1：毛巾熱敷
預先準備一條熱毛巾，鍾麗緹提到先將熱毛巾敷在頸部上，可以幫助毛孔打開，讓後續保養效果更好，大概敷三分鐘。
鍾麗緹頸紋淡化保養法2：塗抹凡士林或抗衰老面霜
接著可以自己選擇凡士林或是抗衰老面霜，鍾麗緹在影片中就選擇了高性價比的凡士林，均勻地塗抹在頸部上， 讓頸部的肌膚可以擁有足夠的保濕、滋潤度。
鍾麗緹頸紋淡化保養法3：仰頭按摩 幫助護膚品吸收
將頭往上抬，雙手輕輕的向下按摩後，再往上按摩，加速肌膚吸收。配合按摩手法會幫助護膚品吸收得更好！
鍾麗緹頸紋淡化保養法4： 塗抹含維他命E護膚品
鍾麗緹會配合使用含有維他命E的護膚品來加強護理，針對頸紋較深的地方重點塗抹，同時用手指轉圈按摩方式幫助吸收及滲入肌膚。維他命E有滋潤肌膚、抗氧化功效是很好的抗衰老產品。
鍾麗緹頸紋淡化保養法5：敷上保鮮膜
接著就可以敷上保鮮膜等待10分鐘，可幫助護膚品更好的吸收，建議一周兩次！鍾麗緹更認為這方法比把面膜敷頸部更有效！
鍾麗緹頸紋淡化保養法6：頸部向上拉伸
10分鐘後可以使用乾淨的毛巾將頸部，殘餘的護膚品擦掉。鍾麗緹認為除了定期護理頸部外，可以多做一些頸部伸展動作，可以把雙手交疊在脖子上且先低頭，接著頭慢慢往後仰，可以達到向上拉伸的效果。
鍾麗緹頸紋淡化保養法7：舌頭伸出的伸展
鍾麗緹亦提到在伸展過程中，可以將舌頭伸出、收進，不斷重覆，她提到這個動作雖然不好看，但頸部會拉緊及頸椎會放鬆，有助下顎線條更好看！
鍾麗緹頸紋淡化保養法8：嘟嘴伸展
另一組是嘟嘴，也同樣有讓頸部及下顎線條更好看的效果！動作很簡單，仰頭嘟嘴向右看，保持30秒；另一邊同樣做法。鍾麗緹最後也提到頸部線條拉長了，整個人也會看上去更優雅美麗！