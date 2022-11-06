鍾麗緹低成本、零頸紋保養法 配合按摩伸展更有助頸部更好看！

頸紋是最容昜曝露年齡，但也是最常被忽略保養的部位，尤其現在大家低頭玩手機，更是容易造成頸紋加深。凍齡女神「鍾麗緹」即使已經步入52歲依然保持到零頸紋，日前鍾麗緹就在小紅書上分享改善及護理頸紋小方法，只需準備簡單凡士林和保鮮膜就做到了！



鍾麗緹即使踏入52歲，依舊保養得宜。（IG@christychung919）

鍾麗緹頸紋淡化保養法1：毛巾熱敷

鍾麗緹會先用熱毛巾敷在頸部，有助毛孔打開。（截自 小紅書 鍾麗緹 Christy）

預先準備一條熱毛巾，鍾麗緹提到先將熱毛巾敷在頸部上，可以幫助毛孔打開，讓後續保養效果更好，大概敷三分鐘。

鍾麗緹頸紋淡化保養法2：塗抹凡士林或抗衰老面霜

接著鍾麗緹會塗抹凡士林或抗衰老面霜（截自 小紅書 鍾麗緹 Christy）

接著可以自己選擇凡士林或是抗衰老面霜，鍾麗緹在影片中就選擇了高性價比的凡士林，均勻地塗抹在頸部上， 讓頸部的肌膚可以擁有足夠的保濕、滋潤度。

鍾麗緹頸紋淡化保養法3：仰頭按摩 幫助護膚品吸收

鍾麗緹會配合按摩手法會幫助護膚品吸收得更好！（截自 小紅書 鍾麗緹 Christy）

將頭往上抬，雙手輕輕的向下按摩後，再往上按摩，加速肌膚吸收。配合按摩手法會幫助護膚品吸收得更好！

鍾麗緹頸紋淡化保養法4： 塗抹含維他命E護膚品

鍾麗緹更會配合使用含有維他命E的護膚品，重點塗抹頸紋較深的地方（截自 小紅書 鍾麗緹 Christy）

鍾麗緹會配合使用含有維他命E的護膚品來加強護理，針對頸紋較深的地方重點塗抹，同時用手指轉圈按摩方式幫助吸收及滲入肌膚。維他命E有滋潤肌膚、抗氧化功效是很好的抗衰老產品。

鍾麗緹頸紋淡化保養法5：敷上保鮮膜

接著鍾麗緹就會敷上保鮮膜等待10分鐘（截自 小紅書 鍾麗緹 Christy）

接著就可以敷上保鮮膜等待10分鐘，可幫助護膚品更好的吸收，建議一周兩次！鍾麗緹更認為這方法比把面膜敷頸部更有效！

鍾麗緹頸紋淡化保養法6：頸部向上拉伸

鍾麗緹認為除了定期護理頸部外，可以多做一些頸部伸展動作。（截自 小紅書 鍾麗緹 Christy）

10分鐘後可以使用乾淨的毛巾將頸部，殘餘的護膚品擦掉。鍾麗緹認為除了定期護理頸部外，可以多做一些頸部伸展動作，可以把雙手交疊在脖子上且先低頭，接著頭慢慢往後仰，可以達到向上拉伸的效果。

鍾麗緹頸紋淡化保養法7：舌頭伸出的伸展

鍾麗緹亦提到在伸展過程中，可以將舌頭伸出、收進，不斷重覆，有助下顎線條更好看！（截自 小紅書 鍾麗緹 Christy）

鍾麗緹亦提到在伸展過程中，可以將舌頭伸出、收進，不斷重覆，她提到這個動作雖然不好看，但頸部會拉緊及頸椎會放鬆，有助下顎線條更好看！

鍾麗緹頸紋淡化保養法8：嘟嘴伸展

鍾麗緹另一組會做的動作是嘟嘴伸展，也可以讓頸部及下顎線條更好看（截自 小紅書 鍾麗緹 Christy）

另一組是嘟嘴，也同樣有讓頸部及下顎線條更好看的效果！動作很簡單，仰頭嘟嘴向右看，保持30秒；另一邊同樣做法。鍾麗緹最後也提到頸部線條拉長了，整個人也會看上去更優雅美麗！