梳打粉隱藏護膚用法　自製面膜去粉刺　加這個美白牙齒鍾麗緹都愛

梳打粉隱藏用法｜大多女生都為保養好肌膚出盡法寶，到處蒐羅各式各樣護膚保養技巧。原來梳打粉除了用作家居清潔有助去油去漬之外，更是美容恩物，可用於肌膚保養能改善黑頭粉刺、去角質！日本曾經流行使用梳打粉美容，究竟怎樣運用梳打粉護膚呢？《01女生》為大家盤點5大梳打粉美容用法，一起以低成本保養肌膚吧！



梳打粉除了用作家居清潔有助去油去漬之外，更是美容恩物，可用於肌膚保養能改善黑頭粉刺、去角質！（pexels@Kaboompics .com）

梳打粉隱藏用法｜1. 梳打粉洗臉法去角質

日本流行以梳打粉洗臉，指利用梳打粉混合洗面乳及清水洗臉，有助去除臉上角質，打造光滑肌膚！梳打粉含有小顆粒，潔面時把少許梳打粉加到洗面乳中，在臉上輕搓有助臉部深層清潔、去角質，讓梳打粉帶走暗藏在毛孔中的皮脂、污垢，最後再用清水把臉部清潔乾淨就可以！不過深層清潔不宜過於頻密，一周一次就好了！

梳打粉隱藏用法｜1. 梳打粉洗臉法去角質（《危險羅曼史》劇照）

梳打粉隱藏用法｜2. 自製梳打粉面膜去粉刺

痘痘粉刺的滋生令女生們大感苦惱，特別是鼻翼兩側，多餘油脂令粉刺長不停，梳打粉除了能用作深層清潔外，亦能自製成面膜去粉刺及抑制痘痘滋生。大家可把梳打粉加水弄成糊狀製成天然面膜，然後敷在粉刺滋生處，待幾分鐘後用溫水沖洗乾淨，則有助去粉刺了！

梳打粉隱藏用法｜2. 自製梳打粉面膜去粉刺（gettyimages）

梳打粉隱藏用法｜3. 梳打粉＋牙膏去黑頭

坊間流傳不少去黑頭秘方，梳打粉也是一大去黑頭好物！首先用溫熱毛巾敷在鼻上讓毛孔擴張令黑頭浮現，再用梳打粉以1：1比例混合牙膏加水塗在鼻上，然後輕輕按摩鼻子，敷數分鐘後用清水沖洗乾淨，便有助去黑頭，更能去除鼻上的深層油脂污垢！

梳打粉隱藏用法｜3. 梳打粉＋牙膏去黑頭（gettyimages）

梳打粉隱藏用法｜4. 腋下美白

腋下位置很容易因為積聚得過多角質及黑色素沉澱，看起來好像黑黑的，這情況下夏日穿背心實在是很尷尬！如果大家不想花太多金錢做療程美白的話，原來梳打粉也可以幫到手！大家可把梳打粉與適量檸檬汁混合成膏狀，然後敷在腋下，乾透後再用清水沖洗即可！

梳打粉隱藏用法｜4. 腋下美白（sammkoling＠IG）

梳打粉隱藏用法｜5. 美白牙齒

梳打粉具有天然美白特性，而且有助平衡口腔內的酸鹼值，抑制口腔細菌增長，是不錯的口腔護理好物！如果想美白牙齒的話，大家可嘗試把梳打粉與同樣具有美白特性的檸檬汁混合，再用牙膏沾點來刷牙，最後徹底漱口，以免讓檸檬腐蝕牙齒，女星鍾麗緹也是用這招美白牙齒，但她也提醒大家一星期做一次就好了！