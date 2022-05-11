豐胸方法｜鍾麗緹6分鐘收副乳豐胸運動：踢走拜拜肉、胸部秒變挺
撰文：雨文
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【豐胸方法／鍾麗緹收副乳豐胸運動】鍾麗緹92年勇奪滿地可華裔小姐冠軍，翌年再奪國際華裔小姐冠軍入行！鍾麗緹自出道起便保持著完美的身材，即便現年51歲已為人母，身材也沒有絲毫走樣。她除了靠先天優勢擁有完美身材外，後天保養也相當重要。鍾麗緹早前便分享了一套6分鐘的收副乳豐胸運動，影片播放量接近百萬，簡單6個動作便能改善胸部下垂、副乳、拜拜肉等問題，同時還能緊緻手臂，一舉多得！
51歲的鍾麗緹身材出名好，而她保養身材確實有一手，就算歲月變遷，她的身材也彷如從未有任何變化。2020年她以50歲高齡出演女團選秀節目《乘風破浪的姐姐》，節目中身穿超貼身體操服跳唱歌曲《舞娘》，瞬間驚豔眾人，即使衣服非常貼身也看不見一點贅肉，反而突顯了她的曲線美！
隨著年齡增長，不少人易有胸部下垂和手臂拜拜肉等問題出現，可是這些問題卻從未出現在鍾麗緹身上，因此有許多女生好奇鍾麗緹的日常保養方法。早前，鍾麗緹便不藏私的分享了她常做的6分鐘胸部訓練，讓女生們只要坐著也可以輕鬆練出鍾麗緹同款身材，只有6個簡單動作每個動作維持1分鐘即可，馬上學習一下吧！
豐胸方法｜鍾麗緹收副乳豐胸運動動作1.
第1步：首先把手放在腦袋後。
第2步：然後讓兩手的胳膊碰起來，開合手臂重複1分鐘。
*動作進行時切記保持挺胸，不要圓肩和低頭曲頸。
豐胸方法｜鍾麗緹收副乳豐胸運動動作2.
第1步：把雙手曲起手掌合上放在胸前，指尖向前方。
第2步：然後兩手用一點壓力向前推，也是重複動作1分鐘。
豐胸方法｜鍾麗緹收副乳豐胸運動動作3.
第1步：像埃及手勢一樣，合掌放在頭上，指尖向天。
第2步：同樣盡量讓兩手的胳膊碰起來，也是堅持1分鐘。
豐胸方法｜鍾麗緹收副乳豐胸運動動作4.
第1步：雙手握拳往前完全伸直。
第2步：再上下交叉轉動，不用速度太快，跟節奏即可，維持1分鐘有效收副乳。
▼▼▼【按圖看】鍾麗緹收副乳豐胸運動｜餘下2大動作詳細教學！▼▼▼
只要勤做以上運動，便能看到明顯效果！