豐胸方法｜鍾麗緹6分鐘收副乳豐胸運動：踢走拜拜肉、胸部秒變挺

【豐胸方法／鍾麗緹收副乳豐胸運動】鍾麗緹92年勇奪滿地可華裔小姐冠軍，翌年再奪國際華裔小姐冠軍入行！鍾麗緹自出道起便保持著完美的身材，即便現年51歲已為人母，身材也沒有絲毫走樣。她除了靠先天優勢擁有完美身材外，後天保養也相當重要。鍾麗緹早前便分享了一套6分鐘的收副乳豐胸運動，影片播放量接近百萬，簡單6個動作便能改善胸部下垂、副乳、拜拜肉等問題，同時還能緊緻手臂，一舉多得！



51歲的鍾麗緹身材出名好，而她保養身材確實有一手，就算歲月變遷，她的身材也彷如從未有任何變化。2020年她以50歲高齡出演女團選秀節目《乘風破浪的姐姐》，節目中身穿超貼身體操服跳唱歌曲《舞娘》，瞬間驚豔眾人，即使衣服非常貼身也看不見一點贅肉，反而突顯了她的曲線美！

【豐胸方法／鍾麗緹收副乳豐胸運動】2020年她以50歲高齡出演女團選秀節目《乘風破浪的姐姐》，節目中身穿超貼身體操服跳唱歌曲《舞娘》，瞬間驚豔眾人。（《乘風破浪的姐姐》截圖）

【豐胸方法／鍾麗緹收副乳豐胸運動】51歲的鍾麗緹身材出名好，而她保養身材確實有一手。（IG@christychung919）

隨著年齡增長，不少人易有胸部下垂和手臂拜拜肉等問題出現，可是這些問題卻從未出現在鍾麗緹身上，因此有許多女生好奇鍾麗緹的日常保養方法。早前，鍾麗緹便不藏私的分享了她常做的6分鐘胸部訓練，讓女生們只要坐著也可以輕鬆練出鍾麗緹同款身材，只有6個簡單動作每個動作維持1分鐘即可，馬上學習一下吧！

【豐胸方法／鍾麗緹收副乳豐胸運動】隨著年齡增長，不少人易有胸部下垂和手臂拜拜肉等問題出現，可是這些問題卻從未出現在鍾麗緹身上。（TVB截圖）

【豐胸方法／鍾麗緹收副乳豐胸運動】早前，鍾麗緹便不藏私的分享了她常做的6分鐘胸部訓練。（Bilibili@鍾麗緹Christy）

豐胸方法｜鍾麗緹收副乳豐胸運動動作1.

第1步：首先把手放在腦袋後。

【豐胸方法／鍾麗緹收副乳豐胸運動】首先把手放在腦袋後。（Bilibili@鍾麗緹Christy）

第2步：然後讓兩手的胳膊碰起來，開合手臂重複1分鐘。

【豐胸方法／鍾麗緹收副乳豐胸運動】然後讓兩手的胳膊碰起來，開合手臂重複1分鐘。（Bilibili@鍾麗緹Christy）

*動作進行時切記保持挺胸，不要圓肩和低頭曲頸。

【豐胸方法／鍾麗緹收副乳豐胸運動】*動作進行時切記保持挺胸，不要圓肩和低頭曲頸。 （Bilibili@鍾麗緹Christy）

豐胸方法｜鍾麗緹收副乳豐胸運動動作2.

第1步：把雙手曲起手掌合上放在胸前，指尖向前方。

【豐胸方法／鍾麗緹收副乳豐胸運動】把雙手曲起手掌合上放在胸前，指尖向前方。（Bilibili@鍾麗緹Christy）

第2步：然後兩手用一點壓力向前推，也是重複動作1分鐘。

【豐胸方法／鍾麗緹收副乳豐胸運動】然後兩手用一點壓力向前推，也是重複動作1分鐘。 （Bilibili@鍾麗緹Christy）

豐胸方法｜鍾麗緹收副乳豐胸運動動作3.

第1步：像埃及手勢一樣，合掌放在頭上，指尖向天。

【豐胸方法／鍾麗緹收副乳豐胸運動】像埃及手勢一樣，合掌放在頭上，指尖向天。（Bilibili@鍾麗緹Christy）

第2步：同樣盡量讓兩手的胳膊碰起來，也是堅持1分鐘。

【豐胸方法／鍾麗緹收副乳豐胸運動】同樣盡量讓兩手的胳膊碰起來，也是堅持1分鐘。（Bilibili@鍾麗緹Christy）

豐胸方法｜鍾麗緹收副乳豐胸運動動作4.

第1步：雙手握拳往前完全伸直。

【豐胸方法／鍾麗緹收副乳豐胸運動】雙手握拳往前完全伸直。 （Bilibili@鍾麗緹Christy）

第2步：再上下交叉轉動，不用速度太快，跟節奏即可，維持1分鐘有效收副乳。

【豐胸方法／鍾麗緹收副乳豐胸運動】再上下交叉轉動，不用速度太快，跟節奏即可，維持1分鐘有效收副乳。（Bilibili@鍾麗緹Christy）

▼▼▼【按圖看】鍾麗緹收副乳豐胸運動｜餘下2大動作詳細教學！▼▼▼

只要勤做以上運動，便能看到明顯效果！