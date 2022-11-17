因食蘆筍分手！前女友如廁後傳異味　美國隊長急撇關係沒再聯絡？

【美國隊長Chris Evans前女友｜體味】不少男生或認為，漂亮女生體味都是香的。不過，美國隊長Chris Evans的前女友Jana Kramer，早前透露兩人的尷尬往事，並指自己在上廁所後，因傳來異味，而嚇得對方無言，甚至人間蒸發？



【美國隊長Chris Evans前女友｜體味】美國隊長Chris Evans的前女友Jana Kramer (IG@kramergirl)

【美國隊長Chris Evans前女友｜體味】Jana Kramer分享與Chris Evans的尷尬往事。(getty images)

美國鄉村歌手Jana Kramer於周一主持的串流節目《Whine Down With Jana Kramer》中，分享與Chris Evans的戀愛經歷。她指，當時Chris Evans還未飾演美國隊長，但已是位萬人迷。兩人在數次約會後，Jana Kramer獲邀到對方的波士頓好友家中過夜。當晚她準備早睡，並先上個廁所，由於吃了蘆筍，使尿液傳來異味，而在氣味還未來得及消散前，Chris Evans便緊接進入廁所。Jana Kramer憶述，

這是我記憶裡最後的互動。之後我再沒聽過他的消息。 Jana Kramer

【美國隊長Chris Evans前女友｜體味】蘆筍 (freepik)

兩人當晚亦沒進一步互動，Jana Kramer指對方與好友玩到很夜，而她亦在早上尷尬地離開。她的分享引起傳媒報道，推測Chris Evans因怪異的尿味，而向對方分手，並「人間蒸發」。不過，Jana Kramer其後於社交媒體解釋，對方當時沒有「人間蒸發」，堅稱「我們只是不再說話。」

【美國隊長Chris Evans前女友｜體味】Youtube頻道曾分享引致體臭的4個原因。(《賭聖》劇照)

在拍拖蜜月時期，若然傳出異味，難免令氣氛破滅，變得尷尬。因此，要保持美好的印象，Youtube頻道「DR. SHINE光澤美學院」便曾拍片邀請蕭遙醫師，分享引致體臭的4個原因。不知大家都遇過這些情況嗎？

體臭原因一：愛吃重口味食物



有如Jana Kramer的情況，不少食物攝取太多的話，都或會引起體味。蕭遙醫師舉例，紅肉、辛辣、咖啡和酒類等，據研究指都會影響體內頂漿腺的分泌，引致更嚴重體臭。

體臭原因二：情緒也會影響體味？



女生較為多愁善感，但原來不同的心情，都會影響體味。她指出，情緒也會影響頂漿腺的分泌，在感壓力、緊張及情緒亢奮的時候，體味及汗味都會特別強烈。因此，最好還是保持平和心境。

【美國隊長Chris Evans前女友｜體味】月經前後也會影響體味。(《想見你》劇照)

體臭原因三：月經前後



相信不少女生在月經前後，都曾感到體味特別明顯。醫師指出，頂漿腺會受荷爾蒙波動影響，故在經前經後，都易生體味，是正常的現象。

體臭原因四：油耳的人易有狐臭？



原來屬於油性耳朵的女生，一般都會有狐臭？根據研究發現，大部分有孤臭的人，同時也會有油耳。不過，醫師強調兩者關聯並非必然，只是比例較高，因此油耳女生也不用過於擔心。

資料來源：YouTube @ DR.SHINE光澤美學院