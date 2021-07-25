私處護理｜下體有酸味似乳酪　私密處異味6大原因造愛後要如廁？

隨著天氣越變越熱，習慣穿較貼身褲子或是非棉質內褲的女生，很有可能也默默感受到，自己的妹妹味道好像……變重了？雖然說，私處會有點味道是正常現象，健康的妹妹會是帶有點微酸味，有人會形容是像乳酪或是酸麵包，主要是因為私密處會有乳酸聚集，所以會有個「味道」都是非常合理的事情！不過，若明顯感受到私密處出現了不同的異味，很有可能是下面原因導致。但如果出現搔癢、灼熱或是過多分泌物，就要特別注意一下囉！



私密處會傳出異味的6個原因及改善方法！過度清潔「妹妹」反而適得其反喲~（點擊放大閱讀）▼▼▼

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生理期前後

因為身體賀爾蒙的水平改變，尤其是在排卵期間，妹妹的味道會比平常再重一些，穿上棉質內褲、寬鬆的褲子或是裙子幫助通風，都能讓味道不會那麼明顯。

進行完性行為

私密處有自己的菌種，而精液會暫時影響私密處的酸鹼值，自然就會有比較重的味道了，另外，醫生、專家都不斷提醒，愛愛完一定要去尿尿！主要是因為愛愛時細菌可能進入膀胱，上洗手間有助於讓細菌隨尿液排出體外。

細菌性陰道炎

若發現妹妹飄散出強烈的魚腥味，就會建議去看醫生了，因為這很有可能是細菌性陰道炎的前兆，通常還會有很稀的灰白色分泌物。

穿太緊的褲子

長時間的把私密處悶住，加上太緊身的褲子摩擦，就很有可能讓妹妹滋生細菌，飄散出悶悶的臭味，嚴重一些，可能導致陰道炎或是巴氏腺囊腫。

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不良的生活習慣

抽煙、作息不正常、吃太多油炸物、飲水量不足、如廁後未做清潔，上述這些生活習慣都有可能會影響妹妹的環境健康，除了容易讓身體免疫力下降，增加感染機率外，私密處也較容易出現異味。

過度清潔

由於市面上有越來越多的私密處清潔洗護，讓很多女生覺得，每天都要「認真洗」，妹妹才會香噴噴，有這樣想法的你，可是大錯特錯了，私密處本身就具有消毒效果，過度清潔反而會造成菌叢失衡，讓私密處紅腫、搔癢或是分泌更多分泌物來保護自己，味道也就跟著加重了！

陰道異味這樣改善

不想要妹妹有味道，你可以先從生活習慣開始改進，在飲食方面。可以多攝取富含維他命C的水果，維持陰道弱酸性環境，或是補充含益生菌（好菌）食物，來保護妹妹的健康，重點是，維持規律的生活作息是非常重要的！至於私密處的清潔，就是每天洗澡時記得用「清水」清洗外陰部，私密處清潔洗護品就是留到生理期用就好。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】