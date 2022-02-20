下體有異味，忍尿是大忌？5招保養私密部位　保持粉嫩無臭不尷尬

身體上有兩大部位總是讓女孩尷尬談起，那就是胸部和下體。一般女生就算是和閨蜜聊天都會不好意思說起「它們」呢！



而除了特定部位色素沉澱，下體秘密花園有異味也是妹子們難以啟齒，卻又恨不得立馬解決的問題。像在洗澡時聞到自己的下體的體味、或是和男朋友「做愛做的事」時，都會覺得非常尷尬！

以下5招教你如何好好保養，不僅擺脱「黑黑」的私密處，同時還能有效改善私密處異味～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 勤換衛生棉護墊

無論你是平常使用薄裝的白帶護墊或是月經期間使用一般的衛生棉護墊，都要緊記每隔兩小時更換衛生棉護墊。若是時間相隔太久才換一次護墊，很容易造成細菌生長的溫床，異味由此而生。

2. 注意飲食

在月經期間要管著嘴巴，不喝冷飲、拒絕食用辛辣的食物，同時少吃重口味油膩的煎炸物！這些食物除了讓經痛加劇，還會導致陰部炎症以及瘙癢加重，同時容易有異味。

3. 避免憋尿

學生黨、上班族都會因為上課時間或是正忙著趕工而強忍尿意不上廁所。別覺得憋一會無害，憋久了可是會導致腎更能下降，私密處潮濕導致細菌滋生！

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4. 別老是壞習慣撓癢

下體瘙癢，妹子們都會趁沒人注意趕快捉癢扒個痛快。然而用手捉癢不但不能止癢，而且還會造成更大面積的瘙癢並且細菌滋生。千萬別再洗澡時用熱水沖洗下體哦，這隻會造成皮膚乾燥，越洗越癢！

5. 注意生理清潔

健康的陰道是酸性的，而一般沐浴乳是鹼性的，因此不可用平常使用的沐浴乳清理陰道，會導致陰道PH值被破壞。妹子們可選擇專業的女性護理液，用以清理私密處。此外，定期給下體做除毛，也是避免色素沉澱以及細菌滋生，改善異味的好方法。

面對自己的私密處健康，妹子們都不應該感到尷尬。若覺得私密處不適或是有異樣，應當求助婦科醫生，每年也要做一次詳細的婦科檢查呀！

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