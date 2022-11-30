千分之一人患「鬼剃頭」　林襄、連詩雅都試過！這個是主因？

不知道大家有沒有聽過「鬼剃頭」呢？走在街上我們不時會看到一些人的頭髮少了一戳，稍微影響外觀，不過這種疾病的原因不明，而且沒有完全根治之方法，不過不少人能相信其發病原因與壓力有關。台灣啦啦隊女神林襄數月前出席寫真集「與你襄遇」簽書會，也透露自己工作量多，導致精神壓力大，更因此出現「鬼剃頭」的情況，而《01女生》就「鬼剃頭」問題亦諮詢了皮膚科專科黃之鍵醫生的專業意見。



台灣啦啦隊女神林襄數月前出席寫真集「與你襄遇」簽書會，也透露自己工作量多，導致精神壓力大，更因此出現「鬼剃頭」的情況。（IG @95_mizuki）

「鬼剃頭」又稱斑禿或圓禿，是其中一種最常見的非結痂性脫髮問題。醫學界普遍認為鬼剃頭與患者自身免疫系統錯誤攻擊毛囊有關，因而導致毛髪停止生長及脫落。皮膚科專科黃之鍵醫生指出，有研究數據顯示，大約每一千個人就會有一名鬼剃頭患者。鬼剃頭在兒童及成人均有機會出現，男女患上的機會亦差不多。黃醫生補充指，其中一個海外研究的結果顯示，患者確診鬼剃頭的平均年齡約為30至40歲之間。

皮膚科專科黃之鍵醫生（受訪者提供）

皮膚科專科黃之鍵醫生稱，一般來說，醫生會按照患者鬼剃頭嚴重程度來制訂治療方針。輕微病徵多為局部出現一小範圍脫髮，部分輕症個案會自行痊癒，亦可使用外用藥膏或藥水(如類固醇藥膏)作治療。另外，於患處皮膚注射類固醇亦可有效進行局部性治療。

重症者除了仍可使用外用藥物或於患處皮膚注射類固醇作治療外，亦可考慮服用口服藥來增強療效。（Getty Image）

但是嚴重個案中，患者近百分之五十以上的頭髮已經脫落，其中包括多灶性班禿 (multifocal alopecia areata)、全禿 (alopecia totalis)，即所有頭髮脫落，以及普禿 (alopecia universalis)，即全身毛髮脫落。重症者除了仍可使用外用藥物或於患處皮膚注射類固醇作治療外，亦可考慮服用口服藥來增強療效。口服藥包括傳統藥物如類固醇、免疫抑制劑等，以及較新的JAK抑制劑。相比之下，JAK抑制劑療效不錯，潛在副作用亦較傳統藥物少。建議患者如需接受治療，應及早求醫，與醫生合作制訂合適的治療方案。

鬼剃頭至今仍未有完全根治的方法。由於頭髮再生需時，一般可能要治療數月才初見成效。至於需要治療多久，醫生需要定期評估治療效果來衡量這個問題的答案。