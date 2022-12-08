韓國減肥KOL 8年減52公斤　2秘訣養出易瘦體質　食飯坐姿對不復胖

在IG擁有超過15.2萬粉絲的韓國KOL Jini，相信不少人知道她在慘遭男友劈腿分手後，花了2年成功減重50公斤！其實，從她成功瘦身後，至今也過了6年喔！重點是~完全沒有復胖的她，也常常大啖高熱量美食！



其實，她維持的方法相當簡單，就只有二個秘訣喔！快來看看吧~

2個秘訣養出易瘦體質，健康有效地Keep住瘦！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Jini擔心復胖的壓力，讓自己生病了

現在自創品牌，成為CEO的Jini，就曾PO文分享自己花了8年從100kg →50kg→58kg→47kg→55kg到現在的48kg，在這段過程中為了維持體重，導致心理壓力遽增，讓她患有節食和運動強迫症，更曾展開報復式狂食，就算飽了也不停進食。

發現自己生病的她，在看了精神科醫生後，才慢慢重拾健康的心理狀態。這也讓她領悟到，了解自己、懂得愛自己，活的幸福是很重要的生活方式，而減肥更應該是要健康的、輕鬆的、開心的長遠規劃。

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Jini不復胖秘訣

1. 養成吃飯的正確姿勢

Jini就表示與其強迫自己，一下子減少進食份量，導致身體挨餓而引發的暴飲暴食，不如從良好的習慣開始養成。所以，三餐依舊要規律吃之外，更要建立正確的吃飯的習慣和姿勢，讓身體學習並好好感受飽足感，才是健康控制體重的關鍵！

Jini就分享了自己的小撇步！首先，進食要細嚼慢嚥，在解口腹之欲的同時也能增加飽腹感，才不會一次吃過量。接著，進食時要挺直腰，讓胃部不受到壓迫，也能確實感受到飽度，駝背彎著腰的放鬆狀態，容易暴飲暴食且消化不良。最後，進食中途要檢查飽腹度，例如可以去洗手間，或者站起來一會兒，好好感受身體發出的信號。

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2. 找到自己喜歡能長期堅持的運動

對於從來沒運動習慣的女生，一下子要她長時間且激烈的運動，當然是很困難的！Jini就分享可以從日常中，慢慢養成運動的好習慣，像是不搭電梯改走樓梯，坐車提早一站下多走路。

接著，開始為自己找到有興趣也喜歡的運動，避免半途而廢！像是她也曾跳鋼管舞、瑜伽、皮拉提斯等等，最後她認為健身重訓最適合自己。Jini就強調別人的方法未必適合你，比起最有效的運動，根據自己的喜好和習慣，找出最適合自己，而且能持之以恆又規律進行的運動，才是最重要的。

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