天生凸嘴有救嗎？2招快速自測　3動作免開刀改善嘴凸、減淡法令紋

你有凸嘴的困擾嗎？凸嘴的人法令紋較明顯、看起來像沒下巴，整體容易顯土又老氣！想解決凸嘴的問題，除了靠牙齒矯正外，其實日常也可以透過練習的方式來改善凸嘴、下巴後縮，朝黃金下顎線邁進！



到底該怎麼做呢？來看看小紅書博主示範教學！

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造成凸嘴的原因

小時候，長輩都會說奶嘴吸太久，嘴巴會凸不好看！其實，這跟吸奶嘴沒關係！造成原因第一，是先天構造，這就屬於不可逆的，需要靠手術或是牙齒矯正的方式來改善。第二，事後天不良習慣，常見的如喜歡張嘴呼吸、睡覺嘴開開，這就可以透過口呼吸矯正的方式幫助改善。那麼，現在就來自我檢測，看看自己是否也有凸嘴困擾吧！

自測凸嘴的方法

1. 先拍一張側臉照，檢視鼻尖、嘴唇、下巴是否3點一線。或是直接用食指放在鼻尖、嘴巴、下巴的位置感受一下，若嘴唇有壓迫感，就代表有凸嘴。

2. 檢視鼻唇角是否呈90度，所謂的鼻唇角是指鼻子和嘴唇的折角，如果小於90度，則代表為凸嘴。

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改善凸嘴動作

1. 舌頭抵住上顎

將舌頭往上頂住上顎，盡量整個舌頭都放上去，可以鍛鍊舌肌力量，用鼻子呼吸，做30秒，每天做4組。

2. 順逆時鐘畫圓

嘴巴順時針、逆時針分別畫圈，鍛鍊唇部肌肉，一次畫15圈，每天進行3組訓練。

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3. 發出PO聲

用唇包住上下牙齒，然後鬆開，發出PO的一聲，每天進行20次。

除了以上的口部訓練外，最重要的還是要從根本的不良習慣糾正，也就是平常盡量有意識的閉嘴，用鼻子呼吸，可以請身邊的親友幫忙提醒，或是搭配口呼吸矯正貼，晚上睡覺時可以藉助矯正貼讓嘴巴閉起來。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】