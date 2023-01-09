萬千星輝2022｜5大高討論度的造型！郭柏妍、JW性感打扮都出事？

《萬千星輝頒獎典禮2022》昨晚 (8/1) 已經完滿結束，除了得獎結果引人注目外，一眾想盡辦法爭妍鬥麗的女星穿搭，都是每年討論度極高的話題。在進場前的紅地毯爭艷環節，各女星為爭奪「最住衣著獎」，冒著嚴寒低胸、露背、露長腿等，非常養眼，最後該獎項由疑似撞衫的胡定欣及陳曉華獲得。但每年亦有尷尬中帶點奇怪的車禍衣著，江美儀被林敏驄取笑似「烏雞」、王灝兒JW低胸到險走光以及這3位女星今年的禮服都有點出事！



萬千星輝2022車禍衣著｜江美儀

萬千星輝2022車禍衣著｜江美儀（梁碧玲攝）

江美儀昨晚大熱獲得「最佳女主角」，憑《下流上車族》一角在鮑起靜、陳煒和陳瀅三位同樣好戲之人奪得獲得「視后」。但江美儀昨晚身穿黑色羽毛抹身上衣配水晶開叉透視長裙，露出黑色打底褲及一雙長腿，大膽的穿搭被同劇拍檔林敏驄笑指似「烏雞」﹐事後江美儀與林敏驄接受《香港01》訪問時，表示：「緊係唔會嬲啦，我知佢玩。」無損好拍檔間的感情！

萬千星輝2022車禍衣著｜郭柏妍

萬千星輝2022車禍衣著｜郭柏妍（葉志明攝）

《下流上車族》同劇演員郭柏妍首被提名即獲「飛躍進步女藝員」獎項，在她上台領獎時，一身衣著也成為焦點之一。一直以清純可人形象出現的郭柏妍，以銀白色低胸長裙現身，但疑似上衣太緊令上胸及副乳擠出，而且在紅地毯環節時，更不慎將打底用的胸墊露出，非常尷尬！

萬千星輝2022車禍衣著｜王灝兒JW

萬千星輝2022車禍衣著｜王灝兒JW（陳順禎攝）

王灝兒JW昨晚相當認真對待頒獎典禮，以一身鮮紅的極低胸吊帶長裙現身，不但中間V字低開到肚臍上方，背面更是大露背。直身的長裙的確可以遮蓋她近來發福不少的身型，但也露出了她略胖的手臂和厚背，同時極低胸又鬆身的禮服，讓人很擔心她一個不小心就走光了！

萬千星輝2022車禍衣著｜吳幸美

萬千星輝2022車禍衣著｜吳幸美（左一）（梁碧玲攝）

東張西望美女主持吳幸美，近來身材也圓潤了不少，昨晚以一身粉紅蕾絲緊身裙現身，雖然有露出她傲人的好身材，但也把她近期發福不少的身型也顯露無遺。尤其昨晚吳幸美更與兩位同樣打扮出色的陳庭欣及朱凱婷一起走紅地毯，更顯身型失色！

萬千星輝2022車禍衣著｜肥媽

萬千星輝2022車禍衣著｜肥媽（中間）（林迅景攝）

上年宣布復出的肥媽，昨晚於頒獎典禮中亦都很積極，雖然相比其他女藝人的衣著較保守，但一抹鮮綠色的禮服，在現場相當顯眼。肥媽一身鮮綠色的民族風長裙配頭巾及大皮草上陣，應是貴氣十足，但亦顯得格格不入。