萬千星輝2022｜陳貝兒離婚後不拒愛港男？童年得梅姐、張國榮疼錫

【萬千星輝頒獎典禮｜陳貝兒】各平台陸續頒發成績表。《萬千星輝頒獎典禮》將於明晚（1月8日）舉行，陳貝兒去年獲頒「最佳女主持」，今年憑《無窮之路 II-無價之保》再獲提名，未知能否繼續冧莊？不少觀眾因《嫁到這世界邊端》而認識陳貝兒，而此前她的學歷亦非常彪炳，曾訪問多位大星，精通多國語言，更重要是思想正面，即便經歷離婚，仍然選擇勇敢面對，繼續相信愛情。



【萬千星輝頒獎典禮｜陳貝兒】陳貝兒去年獲頒「最佳女主持」，今年憑《無窮之路 II-無價之保》再獲提名，未知能否繼續冧莊？(IG@chanjanis)

陳貝兒在《嫁到這世界邊端》中，走歷多個國家、拜訪多個人妻，見證多段甘苦與共的異地戀情。然而擁有成功人生的她，唯獨在情路上跌了一跤，她在第一輯播出後，坦言已經在2017年離婚和分居，並稱與結婚6年的黃國棟性格不合，期間產生磨擦，於是和平結束關係，再會亦是朋友。她曾在訪問中，感觸指「無人結婚想離婚」，亦認為對不起家人，「我跟他都有努力過，不好意思，令家人擔心。」

離婚後獨自生活，陳貝兒曾有一刻感迷失。在《嫁到這世界邊端2》中，她憶述當時失去所有自信，更怕放工回家，「因為回到家中便是一個人，不習慣一個人去食飯。突然身邊失去一個人時，好像沒有了重心。」不過，她的意志堅定，很快便振作過來，身邊亦得到不少關心，更曾在訪問中指，父母想過帶她看醫生，但她回顧整件事，發現其實沒想象中糟糕，更認為離婚非失敗，「我覺得是學習來的，亦不會阻止第2次、第3次更勇敢去愛。」

每個人都應該有令自己幸福快樂的方程式。 陳貝兒

【萬千星輝頒獎典禮｜陳貝兒】陳貝兒認為離婚非失敗。(IG@chanjanis)

告別首段婚姻，陳貝兒寄情製作法式甜品，從而找到甜蜜感覺。她早前曾在《01女生》訪問中，形容愛情等於「甜品」，「頭盆同主菜吃多飽也好，女生仍有空間可以食到甜品。」她並不急於再覓愛情，認為「身邊有愛情滋潤或令整件事更精彩，但一個人也可找到快樂的原因。」雖然因節目接觸不少外地男生，但她覺得港男條件也不差。

香港男生有甚麼不好？你愛他，他就是最好。 陳貝兒

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【萬千星輝頒獎典禮｜陳貝兒】陳貝兒於2020年新年時分享童年照片。(IG@chanjanis)

除了勇敢面對愛情，陳貝兒亦積極追求夢想。由於父親是著名音樂會監製陳永鎬，故她小時候便常於紅館流連，曾得不少巨星照顧。她早前在車淑梅的電台節目《舊日的足跡》中，講述那時的情況，表示巨星們在「台上發光發亮，台下就似大哥哥和大姐姐。」她舉例，梅艷芳當年曾帶她進化妝室扮靚，「幫我戴上她的頭飾，那些森巴舞的頭飾好靚。」她更指哥哥張國榮最愛拖著她去食宵夜。

【萬千星輝頒獎典禮｜陳貝兒】陳貝兒曾訪里安納度及木村拓哉。(IG@chanjanis)

陳貝兒美貌不輸港姐佳麗，而她也稱曾有人想提名她參選，然而自己「最有興趣還是做司儀」。她於加拿大西門菲莎大學傳理系畢業，回港後投身有線電視，擔任娛樂新聞主播，除了即場執生能力，她亦以毅力見稱，曾提前數小時排隊入場，以取得較前訪問位置，亦會於明星的酒店門外守候多時，利用誠意打動對方受訪。她訪問過的明星級數龐大，包括麥迪文及里安納度，亦曾採訪奧斯卡金像獎及康城影展等，更曾於酒店門外訪問木村拓哉，因兩人勾手指的一幕，而引起一時話題。