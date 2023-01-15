Daiso 3款好物推薦　$12指甲油媲美市面近2百元款式

Daiso貨品向來以平靚正着稱，平時很多人都會喜歡在Daiso買居家、清潔等用品。但其實Daiso有不少不為人知的扮靚好物，以下為大家介紹3款吧。



Daiso有不少不為人知的扮靚好物。（陳葦慈 攝）

不少女生都喜歡gel甲，但一般在外面弄指甲也要300元起跳，自己去買也要大概200元一枝，而Daiso每枝甲油都只售12元，連12蚊店關注組都有提及。一共有40種顏色可供選擇，這次我們買了26號色淺粉紅和17號色灰褐。

Daiso甲油（陳葦慈 攝）

用法非常簡單，首先在甲面塗上護甲底油，照LED燈約半分鐘，然後將Daiso指甲油塗在上面，照LED燈約1分鐘，美美的DIY Gel甲就完成了！

Daiso潔面起泡器

Daiso潔面起泡器（陳葦慈 攝）

平日洗臉的時候，一般人都會直接在臉上塗至起泡，但起泡效果可能不佳，Daiso這一款潔面起泡器，只需輕輕按壓，就能輕易擠出泡泡，十分方便。

Daiso鬆散頭髮捲髮棒

Daiso鬆散頭髮捲髮棒（陳葦慈 攝）

平常出門約會前，女生都習慣用電捲棒捲頭髮，悉心打扮一番，不過使用得太密很有可能會損害髮絲。這時候我們可以改用鬆散頭髮捲髮棒，原理跟一般市面上可見的瀏海髮捲相若，不過這款捲髮棒是針對兩鬚的零碎鬆散頭髮進行整理，造成公主頭的效果。但缺點就是比較難使用和掌握，而且時間久了可能會塌下來或打回原型。但相比一般捲髮棒輕便得多，十分方便。

首先在每邊的頭髮分成兩束，捲髮棒向外，貼近耳邊那束頭髮順着紋理向下捲，另一束頭髮也是反方向順着紋理向下捲，兩邊髮尾部份都需要捲在下方彈弓裏，以固定造型。然後用暖風和冷風各吹10秒，最後把捲髮器取出就完成了！

這款捲髮棒是針對兩鬚的零碎鬆散頭髮進行整理，造成公主頭的效果。（陳葦慈 攝）

看完是不是覺得這些平價好物很有趣呢？大家一起買來試看看吧！