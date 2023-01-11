髮根扁塌女生有救了！3種分界讓髮量視覺上增厚

頭髮變得稀疏無疑是不少輕熟女面對的難題之一，其實髮量看上去多少與頭髮分界有關。如果長時間分界在同一個位置，髮縫會變寬。女生們適時調整一下頭髮分界，不但能顯年輕，還有修容效果。近日小紅書博主「桃汁三三」分享了3種讓髮量視覺上增厚的分界，一起來看看吧！



髮量看上去多少與頭髮分界息息相關。（小紅書 ＠桃汁三三）

髮量增厚的分界｜1. 小Z型

這款分界適合瀏海中分的女生。（小紅書 ＠桃汁三三）

這款分界適合瀏海中分的女生。首先準備一把尖頭梳和一塊鏡子，如果沒有尖頭梳，可用髮夾或牙線棒代替。把鏡子放在自己視線的下方，低頭可看的角度。然後用尖頭梳從髮際線位置開始畫上「小Z型」，幅度可以大一點、畫得密一點。畫好後把頭髮分開，髮縫已經被完美隱藏了！

用尖頭梳從髮際線位置開始畫上「小Z型」，幅度可以大一點、畫得密一點。（小紅書 ＠桃汁三三）

髮量增厚的分界｜2. 大S型

頭髮比較扁塌貼頭皮，或者顱頂低的女生有救了！（小紅書 ＠桃汁三三）

頭髮比較扁塌貼頭皮，或者顱頂低的女生有救了！這款大S型分界能使髮根位置變得蓬鬆、修飾臉型。首先把頭髮往後梳，然後用尖頭的部分在頭髮上畫一個u型。再把頭髮撥開來，頭髮就不會那麼貼頭皮了。但由於另一邊仍然非常扁塌，我們可以再畫上一個小u型。這樣由上方看下來，髮縫就會像S型。

大S型分界能使髮根位置變得蓬鬆、修飾臉型。（小紅書 ＠桃汁三三）

髮量增厚的分界｜3. 大V型

最後一種分界是最簡單的，適合側瀏海、臉部不對稱的女生。（小紅書 ＠桃汁三三）

最後一種分界是最簡單的，適合側瀏海、臉部不對稱的女生。只要用尖頭梳在頭皮上畫一個大V字。再把頭髮撥開來就完成了！這個方法同樣能達到增高顱頂的效果，使臉看起來變小。一邊頭髮微微遮臉可以揚長避短，突顯臉部好看的部分。

一邊頭髮微微遮臉可以揚長避短，突顯臉部好看的部分。（小紅書 ＠桃汁三三）

溫馨提示，相信絕大部份人都是長時間維持一樣的分界，如果突然間重新分出新的髮縫，只要風一吹，髮縫就會打回原形。所以「桃汁三三」建議大家可以先在尖頭梳的尾部噴上定型噴霧，再為頭髮分出髮縫，這樣就有助定型頭髮，使髮型更持久。

大家可以先在尖頭梳的尾部噴上定型噴霧，再為頭髮分出髮縫，這樣就有助定型頭髮。（小紅書 ＠桃汁三三）

資料來源：小紅書 ＠桃汁三三