編輯部年度十大好物推薦：腳部磨砂、牛奶光嫩膚儀、琥珀古龍水

年度十大好物推薦2022｜2022年最後一個月了！今年不少美妝護膚品牌都推出了超好用的產品，有沒有那一個產品是你的年度最好之選呢？《01女生》5位記者實試了多款產品，精選出年度十大美妝護膚產品，其中有不少都相當適合秋冬使用，即看看記者們的親身分享，挑選出最適合你的產品吧！



記者 許秀麗：熬夜後的護膚急救好物

記者 許秀麗：熬夜後的護膚急救好物（許秀麗 攝）

年度十大好物推薦2022｜Odriem Star Aura卸妝乳酪 100ml HK$468



作為一個超愛化妝的女生，對於卸妝產品的要求都相對高，前段時間認識到Odriem這個品牌，即被他們的「高效、純素及零殘忍」品牌意念吸引，所以在他們甫推出卸妝乳酪，就立即入手試用。卸妝乳酪的主要成分都是採用植物萃取，所以記者即使在秋冬季時使用也不會出現乾澀繃緊問題，同時徹底卸除臉上的彩妝，是一款敏感肌也可以放心使用的卸妝產品！

年度十大好物推薦2022｜Odriem Star Aura卸妝乳酪 100ml HK$468（許秀麗 攝）

年度十大好物推薦2022｜AMORE PACIFIC 高效緊緻輪廓面霜 50ml HK$1,900



年底特別多派對，最怕就是熬夜後第二天氣色顯得憔悴，所以特別注意肌膚修復的護膚品。而AMORE PACIFIC 的這款面霜完全切合記者的需要，第一次使用時就被它的不黏膩質地吸引，而連續使用數天肌膚明顯變得柔軟飽滿，臉上氣色還有充滿元氣滿滿的感覺！此外，還有一個意外之喜，記者是乾性肌，容易出現乾紋、表情紋等細紋，在使用後竟同時改善，膚況也變得穩定，一瓶就解決多個肌膚問題！

年度十大好物推薦2022｜AMORE PACIFIC 高效緊緻輪廓面霜 50ml HK$1,900（許秀麗 攝）

記者 朱加曦：派對前保養準備

（朱加曦 攝）

年度十大好物推薦2022｜NowMi Lab PIR牛奶光嫩膚儀 HK$8,888



近來有不少慶祝派對，故需好好護膚，以防拍照時看到明顯瑕疵。最近發現到NowMi Lab PIR牛奶光嫩膚儀，用法非常方便，只要感應器接觸肌膚後按鍵，再左右移動位置就可。用過一次後，膚色輕微減少暗沉，從測試器的結果所得，亦見有效提升肌膚亮白。筆者每周一兩次、持續使用兩周後，發現膚色較為均勻，觸感較嫩滑，上妝時更輕便和簡單，是打造健康膚色的秘密武器。

年度十大好物推薦2022｜NowMi Lab PIR牛奶光嫩膚儀 HK$8,888（朱加曦 攝）

年度十大好物推薦2022｜從測試器的結果所得，亦見有效提升肌膚亮白。（朱加曦 攝）

年度十大好物推薦2022｜Clarins 玉手修護霜 HK$240/100ml



女生的手部保養非常重要，特別在較乾燥的季節，容易形成一道道顯老的乾紋。過去使用不少護手霜，部分只得香味，滋潤度卻很參差。Clarins護手霜質感較厚，塗後感覺滋潤，可以淡化細紋，肌膚也較嫩滑。護手霜還可用於強化指甲，本身指甲邊容易崩裂，而在使用護手霜一段時間後，指甲仍未見輕微裂痕，感覺更為健康。

年度十大好物推薦2022｜Clarins 玉手修護霜 HK$240/100ml（朱加曦 攝）

記者 石欣桐：芬芳香氣調整心情、散發魅力

記者 石欣桐：芬芳香氣調整心情、散發魅力（石欣桐 攝）

年度十大好物推薦2022｜Cath Kidston 奇妙滋潤霜兩件裝 $220



Cath Kidston 是筆者很喜歡的品牌，品牌最近推出的護膚品系列也令筆者忍不住入手，其中這款奇妙滋潤霜兩件裝特別推介！在天氣乾燥的日子，要隨身攜帶著滋潤護膚品，隨時滋潤乾燥肌膚，這款滋潤霜是以乳木果油、甜杏仁油和橄欖油混合而成，有助瞬間舒緩肌膚，加上包裝輕便，方便放在手袋隨身攜帶！除此之外，滋潤霜帶有清新芬芳香味，聞著有助放鬆心情，當作香水膏使用也是個不錯的選擇！

年度十大好物推薦2022｜Cath Kidston 奇妙滋潤霜兩件裝 $220（石欣桐 攝）

年度十大好物推薦2022｜Jo Malone London 午夜麝香與琥珀古龍水 100ml HK$1,435



Jo Malone London 香水一向都是筆者的必收之選！香味清新，淡淡的中性香味無論在任何場合都適合噴上。筆者向來喜歡東方、木質調，這款午夜麝香與琥珀古龍水的香調就非常合適，以麝香與琥珀為基礎，配合杜松、柑橘前調及琥珀、橙花純露中調，感覺清新甜美，尤其與12月的冬日佳節氣氛相當匹配！

年度十大好物推薦2022｜Jo Malone London 午夜麝香與琥珀古龍水 100m l HK$1,435（石欣桐 攝）

記者 夏子婷：腳部護理漠忽視！

記者 夏子婷：腳部護理漠忽視！（夏子婷 攝）

年度十大好物推薦2022｜ROSETTE meshimase - Foot Pack Smoothie



相信不少女生一般都會容易忽視腳部護理，尤其是冬天天氣乾燥，腳跟位容易出現龜裂及甩皮的情況。記者的腳部不時都會出現這個情況，但不是忘記塗乳霜，就是懶惰，直到接觸這款腳部磨砂膏後，腳根簡直猶如重生一樣。首次使用已經明顯感受到改變，一星期使用一次，官方都建議洗澡前使用，15分鐘後沖洗乾淨即可，且磨砂同時具保濕功效，一物兩功效！

年度十大好物推薦2022｜ROSETTE meshimase - Foot Pack Smoothie（夏子婷 攝）

年度十大好物推薦2022｜ Studio Botanic 金縷梅保濕精華 30ml HK$595



記者平日對於小眾品牌甚感興趣，坊間不少的小眾品牌的產品功效及品質都不輸貴價品牌。Studio Botanic 是一個德國護膚品牌，品牌推出的一系列天然純素美容產品，因此成分及配方都既天然又安全。初次接觸經已被其包裝所吸引，加上初次使用明顯修復了乾燥及乾裂的肌膚。相對抗拒香料味的女生都可安心使用，不但毫無香料香精味，且敏感肌人士亦可放心使用。

年度十大好物推薦2022｜ Studio Botanic 金縷梅保濕精華 30ml HK$595（夏子婷 攝）

記者 鄭嘉晴：冬天告別乾燥肌

記者 鄭嘉晴：冬天告別乾燥肌（鄭嘉晴 攝）

年度十大好物推薦2022｜The Body Shop 暖心香橙身體補濕乳酪 HK$139



這款補濕乳酪顧名思義和乳酪質地相類似，是一款非常柔軟保濕的潤膚露。暖心香橙身體補濕乳酪的香氣濃郁，但不會過於刺鼻，給人清新果香的感覺。塗上手能快速吸收，皮膚明顯比之前滋潤多了。這款保濕霜適合任何身體部位和膚質，不論是油性肌，還是乾性肌都可以買來試看看。

年度十大好物推薦2022｜The Body Shop 暖心香橙身體補濕乳酪 HK$139（鄭嘉晴 攝）

年度十大好物推薦2022｜ The Ritual of Jing 潤手乳 HK$120



潤手霜向來都是冬天必備單品之一，The Ritual of Jing潤手乳上手滋潤，亦不會過油或黏膩，相反保濕成份高，能舒緩手部爆裂和乾燥。而且香味十分天然，不會過於濃烈，就如同其名一般，讓人有平靜的感覺。裏面的傳統中藥棗子有鎮靜功效，能達到一方面潤膚，一方面放鬆紓壓。