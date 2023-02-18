空瓶推介｜記者評測選8大好物！超推淡淚溝眼膜、這款已用多支？

【空瓶推介｜評測】作為護膚愛好者，當然想肌膚保持白嫩透亮，得人稱讚。不過市面種類繁多，有些價錢算高，令人怕買錯款式，不僅浪費金錢，或會對肌膚構成傷害。因此《01女生》記者為大家推介其中8款空瓶之選，適合混合性乾肌用，可以有效保濕，並在寒冷乾燥或轉季時用，而且有款更已經空瓶幾次！



【空瓶推介｜評測】《01女生》記者親試各種護膚品，從中嚴選出好物推介給讀者。 (朱加曦攝)

【空瓶推介｜評測】 (左) Diptyque Figuier/Fig Tree Candle $560/190g；(右) Acqua di Parma x Emilio Pucci Notte di Stelle Diffuser 180ml (朱加曦攝)

空瓶推介一：Diptyque Figuier/Fig Tree Candle $560/190g

數最喜歡的香氣，Diptyque的無花果味便是其一，清幽得來帶乳香，同時散發獨特的無花果香氣，以締造低調優雅感覺。無論香水或香氛蠟燭都適合知性的女生，後者燃燒時氣味更濃，無花果氣味較突出，感覺更具個性，而且市面上亦未找到相似氣味。

空瓶推介二：Acqua di Parma x Emilio Pucci Notte di Stelle Diffuser 180ml

對於室內香氛的要求，一般都是濃郁而清幽的味道為主，可以從遠處便聞到。這款擴香氣味較強烈，帶莓果蜜香，甜而不膩，感自自然舒適，可放在空氣較流通位置。但由於筆者屬易失眠的人，建議睡前將擴香放在睡房外。

【空瓶推介｜評測】 潔面篇 (朱加曦攝)

【空瓶推介｜評測】belief Creamy Cleansing Foam Moist 菖蒲溫和滋潤洗面乳 40ml ($180/ 160ml) (朱加曦攝)

空瓶推介三：belief Creamy Cleansing Foam Moist 菖蒲溫和滋潤洗面乳 $180/ 160ml

每次洗面時，都怕洗面乳潔淨太強，令肌膚乾旱粗糙，雖可塗面霜保濕，但仍怕傷害皮膚，構成負擔。belief的產品大都用天然材料，性質溫和，用時不會有任何感覺，只要擠少許便能塗全面，而且用後清爽，即使再用卸妝棉擦拭，都不見化妝品殘餘，是一款性價比高的護膚品。

【空瓶推介｜評測】Julique Nourishing Cleansing Oil 盈透卸妝油 $300/ 200ml (朱加曦攝)

空瓶推介四：Julique Nourishing Cleansing Oil 盈透卸妝油 $300/ 200ml

由於屬混合性乾肌，天氣乾燥時較愛用油性產品潔面和卸妝。在使用belief潔面乳前，都會先用Juliqu卸妝油倒在化妝棉上，然後大範圍擦拭面部，去除表面的化妝品。一般而言，卸妝油可除去大部分彩妝，用時可見化妝品殘餘浮面，只要用再卸妝棉擦走便可。不少女生會用多塊卸妝棉，來回擦拭面部，將彩妝完全卸淨，而這款卸妝油，每次則用不到3片，基本上都可卸淨日常淡妝，非常好用。

【空瓶推介｜評測】保養篇 (朱加曦攝)

【空瓶推介｜評測】MTM Labo Custom-blended eye expert essence 30ml (朱加曦攝)

【空瓶推介｜評測】MTM Labo Custom-blended eye mask $1,880 (IG@mtmlabo)

空瓶推介五：MTM Labo Custom-blended eye mask $1,880

平日常捱夜，眼底形成深淚構，看來更顯老。筆者與同事都愛用這款眼膜，只需將眼部精華擠出少許份量，再貼上眼膜，並補加眼部精華，讓眼膜漸變濕潤，敷將15分鐘，就可以減淡眼底細紋，改善淚溝問題，雙眼更精神。由於眼膜全用掉，故沒拍攝在內，不過淨用眼部精華，也可助去除乾紋，而且質感輕爽舒適，有效減少疲倦感。

【空瓶推介｜評測】Darphin Intral Inner Youth Rescue Serum (朱加曦攝)

空瓶推介六：Darphin Intral Inner Youth Rescue Serum

每逢轉季，都愛用玫瑰水打底，再塗上面霜，可以紓緩肌膚之餘，用後肌膚更明亮光彩，面且觸感滑嫩。特別是Darphin的玫瑰水，已經空瓶了數次，加上清幽花香氣，整個人都感療癒，是保養肌膚的好幫手。

【空瓶推介｜評測】 Clarins 賦活雙精華 $970/50ml (朱加曦攝)

空瓶推介七：Clarins 賦活雙精華 $970/50ml

除了用油性卸妝產品，乾燥天氣下都會轉用含油的產品，以減少乾燥問題。這款Clarins精華同時含水油成分，可以做到補濕鎖水功效，而且也不會感黏笠負擔，很快便能吸收到肌底，有效減乾紋之餘，肌膚更為嫩滑。精華的泵頭可調節擠出的份量，感覺更方便，亦能避免用過量，造成浪費。

【空瓶推介｜評測】KÉRASTASE 極緻全效修護精華 $240/100ml (朱加曦攝)

空瓶推介八：KÉRASTASE 極緻全效修護精華 $240/100ml

由於之前染燙，加上髮質較粗，頭髮經常出現髮尾翹起或打結問題，讓髮型看似凌亂和無神。因此，每次吹頭至髮尾半乾時，都會塗上KÉRASTASE髮尾油，頭髮一般都很快吸收進去，變得更柔軟和垂直，之後再吹髮亦會較快乾，髮質不感毛燥。