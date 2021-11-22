護膚油｜編輯空瓶推介8款好用護膚油　混合粉底液妝容更貼服？

護膚油｜天氣轉涼，皮膚變得乾燥繃緊，必須做好保濕步驟。不過單靠面霜未必足夠，使用護膚油能為皮膚補水補油，有效改善「沙漠肌」。



護膚油｜使用護膚油能為皮膚補水補油，有效改善「沙漠肌」。(innisfreeofficial@Instagram)

護膚油加強保濕與後續護膚品吸收

不少女生一聽到護膚油就卻步，認為使用油類產品容易令臉部出油，其實適量的護膚油能加強皮膚水份。取1至2滴護膚油，利用掌心溫度搓熱後，再在臉上作適量按摩，令油份快速滲入皮膚，減少平日因底層缺水而出油的情況，也能加強後續護膚品的吸收。

護膚油不但可作護膚的其中1個步驟，更能在敷面膜前先塗上護膚油，令皮膚更能吸收面膜的精華，又能將1滴護膚油混合面霜使用，即時增強補水與鎖水效果，甚至混合粉底液，令底妝變得水潤貼服，不易出現卡粉和浮粉情況。

護膚油｜belif玫瑰花蕾精華油瓶身內設有少量玫瑰花瓣，散發淡淡玫瑰香氣，HK$455／30ml。(belif.official@Instagram)

編輯精選8款好用保濕護膚油

護膚油配以按摩手法，令護膚過程更舒適且能放下疲勞，帶有淡淡香氣的護膚油效果更卓著；特別推介belif玫瑰花蕾精華油，以天然油浸泡技術萃取薔薇玫瑰精華，即時被皮膚吸收之餘也能減少黏笠感，瓶身內設有少量玫瑰花瓣，散發淡淡玫瑰香氣，清淡又自然。

護膚油｜CLARINS Double Serum賦活雙精華以水＋油黃金配方製成，做到再生、滋養、保濕、活氧及防禦5大細胞修護功效，HK$650／30ml(clarinstw@Instagram)

若是護膚油的新手，則推介入手CLARINS Double Serum賦活雙精華，以水＋油黃金配方製成，內含21種高效水溶性及油溶性修護植物萃取，以做到再生、滋養、保濕、活氧及防禦5大細胞修護功效。編輯上年秋冬季就曾入手使用，由於水油混合形成精華，於掌心搓揉後塗上臉，不會感到很黏很油，更會即時吸收，感到有層水份包覆皮膚，及後上底妝更貼服，上年已用至空瓶狀態，其好用程度已打算再回購。

秋冬季更需要特別加強肌膚保濕度，以免容易因皮膚缺水而出現繃緊、脫皮、上妝不貼服等情況。除了belif玫瑰花蕾精華油和CLARINS Double Serum賦活雙精華，也有更多不同護膚品牌的選擇，不妨一看！

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