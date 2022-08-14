5大護膚品空瓶改造DIY變身成家居佈置小物　自製花瓶小盆栽超療癒

護膚品空瓶改造DIY｜女生們經常購入不同的護膚品，希望保養出水潤透亮好肌膚，但用完的護膚品留下空瓶，又不捨得丟了去，儲起一堆空瓶究竟有何用處？原來只要把空瓶輕輕改造一下，就可以變身成家居佈置小物？《01女生》為大家介紹5大空瓶改造提案，以後大家把化妝品、護膚品用光後，空瓶不用急著掉了！



護膚品空瓶改造DIY｜原來只要把空瓶輕輕改造一下，就可以變身成家居佈置小物！（葉思雅 攝）

空瓶改造DIY｜提案1：自製花瓶

卸妝水及隱形眼鏡護理液是幾乎每天都會使用的消耗品，近乎每個月換一支，留下了不少空瓶！如果留下來的是相對較高身的空瓶，大家可考慮用作插花，把鮮花插入空瓶之中，可說是浪漫又優雅的佈置小物！不過，在家中擺放植物避不免會招惹昆蟲，有這擔心的話，大家可考慮改插亁花，效果亦同樣理想！

空瓶改造DIY｜提案1：自製花瓶（葉思雅 攝）

空瓶改造DIY｜提案2：精美小燈飾

在家中擺放一盞精美小燈，可瞬間增加儀式感，間中亮起燈看一看，感覺十分療癒！小燈飾的製作方法也很簡單，首先要準備一串滿天星小燈放入空瓶，今次空瓶的形狀沒甚麼要求，大家可按照自己喜好挑選，只要放得入滿天星小燈就可以！之後再擺放適量小配件，一盞充滿個人特色的小燈擺設就輕鬆完成了！

空瓶改造DIY｜提案3：多肉植物小擺設

近年興起一股栽種多肉植物熱潮，不少女生都會在家裡或辦公室擺放多肉植物療癒心靈，而事實上閑時看一看多肉植物的確有助舒緩心情。想為多肉植物增添特色？不妨試下把小盆栽移到護膚品空瓶小樽裡，這樣更能帶來耳目一新的感覺！

空瓶改造DIY｜提案4：浪漫迷你蠟燭

用完的眼霜小瓶可以用作迷你蠟燭架，把小蠟燭放入去，晚上回到家把它們點著，瞬間充滿生活儀式，更有助放鬆心情及減壓！如果揀選一些具有香味的蠟燭，還能打造香噴噴家居啊！

空瓶改造DIY｜提案5：牙刷架

空瓶本來已是一件不錯的收納好物，有時只要動動腦筋，就能馬上令這次空瓶變身成實用又好看的小家品，例如用作擺放文貝、放零錢，甚至做牙刷架也是個不錯的選擇！把這個創作牙刷架放在洗手盤旁，令浴室增添玩味，簡單有趣而且充滿個人特色！