內地女易容化妝成「外國娃娃」驚為天人！只需1動作深邃輪廓

易容化妝你有乳過嗎？外國人白晢皮膚、深邃輪廓、高挺鼻樑、水汪汪的大眼睛是否讓你羨慕不已呢？天生五官平平沒有關係，單靠易容化妝就可以變成混血女神了！在小紅書上自稱擁有12年經驗化妝師的內地博主「莉娜美美子」，原本相貌平平無奇，卻搖身一變成為脫穎而出的混血「洋娃娃」，不禁讓人好奇到底這個妝容是怎麼化的？



在小紅書上自稱擁有12年經驗化妝師的內地博主「莉娜美美子」，原本相貌平平無奇。（小紅書 ＠莉娜美美子）

搖身一變成為脫穎而出的混血「洋娃娃」。（小紅書 ＠莉娜美美子）

易容化妝教學1. 底妝、定妝

首先當然是底妝和定妝了，要化出來夠自然，必須選擇質地輕薄和水潤的粉底，同時具備一定程度的遮瑕力。（小紅書 ＠莉娜美美子）

原來從亞洲人化妝成外國人只需要4個步驟！首先當然是底妝和定妝了，要化出來夠自然，必須選擇質地輕薄和水潤的粉底，同時具備一定程度的遮瑕力。除了整張臉，記得也要在眼皮打上底妝，這樣之後塗上的眼影才會更服貼。

易容化妝教學2. 眼皮

在雙眼皮褶皺位掃上少量啡色眼影，讓雙眼皮看起來比較自然，增添混血感。（小紅書 ＠莉娜美美子）

畢竟眼睛是靈魂之窗，我們第一眼留意到的就是別人的眼睛，而且外國人跟亞洲人外表上最大的差異在於眼睛，所以接下來的3個步驟都跟眼妝有密切關係。一開始可以使用淺粉色的眼影塗抹在整個眼皮上，包括眼窩、上下眼皮。然後沾取粉色眼影橫掃在上下眼皮，再黏上雙眼皮膠紙，令雙眼看起來更大又有神，也更深邃。然後在雙眼皮褶皺位掃上少量啡色眼影，讓雙眼皮看起來比較自然，增添混血感。

一開始可以使用淺粉色的眼影塗抹在整個眼皮上，包括眼窩、上下眼皮。（小紅書 ＠莉娜美美子）

易容化妝教學3. 眼頭

外國人的眼頭普遍比較明顯，所以我們可以用化妝技巧「開眼頭」。（小紅書 ＠莉娜美美子）

外國人的眼頭普遍比較明顯，所以我們可以用化妝技巧「開眼頭」。在眼頭位置使用飽和度低的白色打亮筆提亮，再用眼影刷輕輕推開，令顏色更均勻。之後用高光粉定妝。這樣增加改變眼周的骨相。然後用紅棕色的眼線筆開眼頭，先從眼頭至眼球正下方距睫毛差不多1毫米畫寬到2至3毫米，再沿著下眼瞼畫距離下睫毛1至2毫米，眼尾下至則畫出距離下睫毛2至3毫米。這樣不僅可令眼眶變大，更有助改變眼型。最後使用斜角掃沾取適量修容色，畫在下眼廉該有睫毛的位置。

用紅棕色的眼線筆開眼頭，先從眼頭至眼球正下方距睫毛差不多1毫米畫寬到2至3毫米。（小紅書 ＠莉娜美美子）

易容化妝教學4. 眼睫毛

用灰色以及黑色的眼線液填補下睫毛。（小紅書 ＠莉娜美美子）

最後是眼睫毛的部分，首先黏上一束束纖長濃密的假眼睫毛，多一點也沒有關係。然後在假眼睫毛和下睫毛都刷上睫毛膏，增加濃密感，營造洋娃娃的妝感。再來用灰色以及黑色的眼線液填補下睫毛，這樣即使是天生較少睫毛的女生也能擁有濃密的下睫毛，進一步放大眼睛。這樣混血妝容就完成啦！是不是很簡單呢？一起來動手畫畫看吧。