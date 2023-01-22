新年開運妝容｜陸網瘋傳「疊中疊底妝法」4步驟超持久透薄敢貼服

【新年妝容｜新年好感妝】踏入大年初一，各位女生準備好心目中理想的新年妝容嗎？拜年間可以見到久違的親朋戚友，妝感當然絕不能過重，又同時想兼備不俗套的妝容，無瑕底妝一定是最適合不過了！但是想打造精緻服貼的無瑕底妝到底有什麼秘訣呢？一同看看英國知名的專業彩妝師及美妝Youtuber－Goss大叔的秘訣啦！



【新年妝容｜新年好感妝】英國知名的專業彩妝師及美妝Youtuber－Goss大叔（IG@gossmakeupartist）

新年妝容｜英美妝達人獨創「疊中疊底妝法」告別脫妝！

英國知名的專業彩妝師及美妝Youtuber－Goss大叔早前已經分享獨創的「三文治定妝法」，一推出已經瘋傳在網絡上，不少人美妝達人及愛美的女生都紛紛跟隨，大家都豪言是此生不能不知道的底妝秘訣，即使是新手都能夠一看就會，輕鬆化出專業級的完美底妝！

【新年妝容｜新年好感妝】英美妝達人獨創「疊中疊底妝法」告別脫妝！（《愛回家》劇照）

最近Goss大叔又獨創另一個底妝教學，名為「疊中疊底妝法」，他表示冬天天氣乾燥亦變得難以上妝，此方法不但適合乾肌人士，且新年拜年一整天，底妝難免出現脫妝問題，擔心脫妝的你們不妨試試Goss大叔的「疊中疊底妝法」，不但底妝透薄貼服，且整日戴著口罩都不會斑駁。

新年妝容｜24小時不脫妝疊中疊底妝教學

第一步：塗抹大量妝前乳液



第一步，上妝前先使用大量的妝前乳液或保濕產品，並塗滿全臉，然後再輕輕地將它推開，以確保使用足夠的份量。假若發現不足可再塗抹多一些，至塗抹均勻。Goss大叔解釋使用大量的乳液或保濕產品是冬天天氣下肌膚需要進行足夠的保濕，因此毋須怕過分油膩，這一步還能使後續底妝更服帖。

【新年妝容｜新年好感妝】第一步：塗抹大量妝前乳液（RED@Goss 截圖）

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第二步：塗抹粉底液用美妝蛋拍開



選擇一支適合秋冬使用的粉底液，塗上前先搖晃一下，後塗抹兩層的粉底液。這一步是「疊中疊底妝法」最具技巧，先把適當份量的粉底液擠在手背上，接下來把粉底液以點印式塗在臉上，然後用美妝蛋拍開至均勻。

【新年妝容｜新年好感妝】把適當份量的確粉底液擠在手背上（RED@Goss 截圖）

【新年妝容｜新年好感妝】第二步：塗抹粉底液用美妝蛋拍開（RED@Goss 截圖）

第三步：在乾燥位再塗上少量乳液



接著再上多一層乳液或保濕產品，但這次只需塗在皮膚特別乾燥的位置，然後輕輕地拍打進肌膚，讓它吸收約1分鐘左右即可。

【新年妝容｜新年好感妝】第三步：在乾燥位再塗上少量乳液（RED@Goss 截圖）

【新年妝容｜新年好感妝】讓它吸收約1分鐘左右即可（RED@Goss 截圖）

第四步：塗上乳液位置使用碎粉



最後一步，只需使用少量定妝碎粉或粉餅，或者大家可能怕塗上後會起斑駁，但Goss大叔解釋過去當化妝師時，不少顧客想保持光澤又持久的底妝，他都會採用「疊中疊底妝法」。使用剛用過的美妝蛋沾少量碎粉輕輕拍打在剛保濕的位置，這樣就將乳液牢牢鎖住，一整天不再脫妝。

【新年妝容｜新年好感妝】第四步：塗上乳液位置使用碎粉（RED@Goss 截圖）

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