無印良品必買5大美妝好物推薦！$90以下就買到的高性價比彩妝品

無印良品必買好物推薦︳無印良品MUJI的產品向來都是以高性價比著稱，早前一位女生於Dcard以「這些無印良品的美妝小物超好用」為題，分享自己在無印良品購買的5款美妝好物，有些更好用得回購數遍，最貴也只需300台幣，即大約港幣78元！一起來看看到底是哪5款美妝產品吧。



無印良品必買美妝好物推薦1. 溫和磨砂潔面乳 HK$58

無印良品必買好物推薦︳溫和磨砂潔面乳由蜜桃核及金縷梅精華等製成，能去除毛孔污垢及老化角質，同時緊緻肌膚。（Muji官網）

「溫和磨砂潔面乳」是樓主力推的無印良品必買美妝好物之一，潔面乳由蜜桃核及金縷梅精華等製成，能去除毛孔污垢及老化角質，同時緊緻肌膚。這位女生表示自己已經回購了好幾次，不過提醒大家一週只需使用一次即可，洗完之後臉會有種瞬間拋光的感覺。由於裡面的顆粒不算小，有些人可能會覺得洗的時候有點痛，但她個人覺得反而用力搓更舒服。

無印良品必買美妝好物推薦2. 便攜式睫毛夾 HK$38

無印良品必買好物推薦︳便攜式睫毛夾可以輕鬆收納於袋裏，尾部更付有替換的橡膠。（Muji官網）

第二款無印良品必買美妝好物是「便攜式睫毛夾」，此睫毛夾可以輕鬆收納於袋裏，尾部更附有替換的橡膠，如果用上一段時間後，覺得開始夾不翹睫毛了，就可以更換。樓主表示自己已經回購好幾次，覺得這一款特別合自己的眼型，比她用過其他的假睫毛都容易夾翹。

無印良品必買美妝好物推薦3. 溫和卸妝潔面乳液 HK$88

無印良品必買好物推薦︳加入天然潤澤成分杏桃汁及桃葉精華製成的溫和卸妝潔面乳液，能溫和潔淨肌膚，同時保持滋潤。（Muji官網）

加入天然潤澤成分杏桃汁及桃葉精華製成的「溫和卸妝潔面乳液」絕對是無印良品必買的美妝好物，它能溫和潔淨肌膚，同時保持滋潤。樓主早前在假日去花蓮玩，卻忘記帶卸妝用品，就去無印良品一趟，隨便買了這個，結果卻是意想不到的好用。除了完全不燻眼，就算洗的時候眼睛張開也不會不舒服，但是卸完臉會有點滑滑的，要再用洗面乳洗臉才感覺真的乾淨。

無印良品必買美妝好物推薦4. 拆式修眉刀（2組） 約HK$23

無印良品必買好物推薦︳拆式修眉刀是香港暫時買不到的，而樓主有一段時間跑遍台北每間門市都缺貨。（Dcard）

這款無印良品必買的美妝好物「拆式修眉刀」在香港官網暫時買不到，而樓主有一段時間跑遍台北每間門市都缺貨。這款眉刀剃頭的部分很迷你，很好控制修眉的位置。刀片也很鋒利、很好刮，卻不太會劃傷皮膚的這一點非常讚。但是用的時候還是要注意安全，小心不要刮到眼睛。

無印良品必買美妝好物推薦5. 粉紅杏色唇膏 HK$58

無印良品必買好物推薦︳粉紅杏色唇膏蘊含植物性天然潤澤成分包括洋甘菊精華、可可巴油、乳木果油、杏仁油，配合補濕成分透明質酸鈉，能滋潤雙唇。（Muji官網）

最後一款樓主推薦的無印良品必買美妝好物是「粉紅杏色唇膏」，產品蘊含植物性天然潤澤成分包括洋甘菊精華、可可巴油、乳木果油、杏仁油，配合補濕成分透明質酸鈉，能滋潤雙唇。它不含香料、礦物油、化學防腐劑及酒精。

樓主認為色調真的美到不可置信，是超級水嫩嫩的玫瑰茶色。而且她自稱本身的唇色已經是白到完全無血色，應該可以很好呈現他的顏色才對。但是擁有黃皮膚色的她，把粉紅杏色唇膏塗上唇後，卻莫名得變得很螢光，不但顯黃，還很老氣，所以這一枝她只推薦給白皮女生們。

資料來源：Dcard