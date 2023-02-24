開襟外套始祖是她？10大穿搭看魅力個性：湖水綠親切、大地色知性

時代轉變瞬速，潮流日新月異，雖然每個人家裡都有的簡約開襟外套，卻於不斷演變的時裝洪流裡，仍然備受推崇。一件看來簡單的開襟外套，能夠如此普及和歷久常新，一切都是設計師的匠心獨運，以剪裁與細節，讓每位穿著它的人，都能展現獨特的個性。

常說能從衣裝看出一個人的個性；同一件開襟外套，選擇不同的顏色，穿在不同人身上，予人第一印象有所不同。現於上環舉行的《二月溫柔》藝術節Tendre Février ，展出10位不同界別的女性藝術家的作品，以溫柔細緻的作品，於細味生活的變化與趣味。10位不同背景及個性的藝術家，透過時裝品牌agnès b.的經典開襟外套（Snap Cardigan）及手袋系列，演繹她的故事。你又最喜歡哪一個款呢？



女畫家Wing M

大地色系開襟外套：文靜知性女生

曾歷抑鬱症的女畫家Wing M，喜歡探索內心世界，選擇大地色系的開襟外套，非常適合其自然及知性的個性。她今次以《Go with the flow》為題，將自我探索的視覺紀錄，透過30幅水彩畫作呈現。一向喜歡清雅及簡約的Wing M，喜歡大地色系，更選擇穿著較寬鬆的男裝開襟外套，認為讓自己感到舒適自然、毫無束縛，就是最好服飾。Wing M的選擇就如她的個性與畫作，隨心恬靜。

生活難免有苦累的時候， 只要做自己喜歡的事，感受當下、隨心所流，日子自然隨心所 願，flow去那個像是未知、卻是 已知的方向。 女畫家 Wing M

「大杯茶」品牌創辦人Pat及Lisa

鮮色系開襟外套：年輕時尚活力女生

本地發酵茶「大杯茶」品牌創辦人Pat及Lisa兩姊妹，個性外向好動，喜歡鮮色開襟外套。突顯出親切及活力感覺，配襯而高腰褲亦將身材拉長，看來更為時尚。兩姊妹活潑精靈的個性，讓每位認識她們的人都感受到她們的親切活力。兩姊妹以外婆的發酵茶為題，以茶菌比喻為愛的承傳，需經長久發酵，故用茶菌母、玻璃瓶、茶壺、茶杯及摺檯等組成食物裝置藝術，呈現製作茶菌之過程，並以即影即有相機拍下其每天的生長紀錄。食物裝置藝術，呈現製作茶菌之過程，並以即影即有相機拍下其每天的生長紀錄。茶菌每天浮浮沉沉，可能未能發酵成功；雖不知道投放的心力有否回報，但仍然每天用心培育，這不就是愛嗎？

發酵是一種悠長而溫柔的愛，因為過程中不能加快或強求，需要心機及時間培育，盼望與受眾一同學習以耐心去對待生活。 「大杯茶」創辦人 Pat 及 Lisa

藝術創作者DD Yung

黑色開襟外套：型格女生

黑色是奇怪的顏色，既是正裝樸實的顏色，也被賦予神秘及型格的感覺，是「正」是「型」全賴穿著者的演繹。藝術創作者DD Yung選擇黑色的休閒連帽開襟外套款式。帽子突出其紫色髮色，營造出玩味型格感覺。DD的形象就是她的作品，喜歡嘗試，勇於大膽創新。是次的作品則結合油畫及鉤織兩個完全不同的媒介，加上回收重用的聖誕樹枝，創造出嶄新的裝置藝術。

帶領觀眾進入奇花異草的世界，探索美的可能性。 藝術創作者 DD Yung

由即日起至直至3月19日，一眾女性藝術家的作品會在《二月溫柔》藝術節 Tendre Février 中展出。一直全力支持藝術及文化活動的時尚品牌agnès b.，今次送出品牌經典開襟外套（Snap Cardigan）系列及Voyage手袋系列，予多位女性藝術家作拍攝造型之用：藝術家可隨意挑選喜愛的款式及顏色，以優雅的法式造型展現最自信一面。

▼▼▼ 按圖點擊更多藝術家的agnès b開襟外套及Voyage手袋造型 ▼▼▼

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由即日起至直至3月19日，一眾作品會在《二月溫柔》藝術節 Tendre Février 中展出。

agnès b.贊助是次藝術節的宣傳及推廣，全力支持本地藝術發展。

你知道誰是設計開襟外套的始祖嗎？

相信不少人的衣櫥裡，都至少有件開襟外套，方便配襯任何造型，即使經過多年，它仍然熱潮未褪。不過大家知道誰是帶領開襟外套的始祖嗎？就是法國時裝品牌agnès b.。1979年的某個炎夏，當時身穿衛衣的agnès，萌起一個破格念頭，決定於衛衣胸前大剪一揮，並縫上珍珠鈕扣，開襟外套（Snap Cardigan）因而誕生，引領當時一股新時裝熱潮，並一直流行至今。

過去40多年來，agnès b.的開襟外套更不斷演變，至今已有超過148種不同色調及設計。2023春夏系列亦有多款亮眼色選擇，採用棉質絨毛、全棉或針織等不同物料，配搭長短剪裁，以及經典鈕扣，不論任何個性的人，都可找到合適自己的款式，於不同場合使用。

agnès b是帶領開襟外套的始祖。

2023春夏系列亦有多款亮眼色選擇，其中右上款配備最新款鈕扣。

常說手袋是女性不可或缺的伙伴，一個優雅設計及實用的手袋，可讓女性更自信美麗。agnès b. Voyage系列，無數款式一直俘虜不少女性。一向深受追棒輕便尼龍款式，新一季備有淺綠色及薰衣草色選擇，亦配備背囊款，亮眼之餘更非常實用。由於尼龍線數比一般的尼龍斜紋布要多，所以表面呈現高密度處理的效果，感覺更為細緻，可以配襯不同服飾。手袋設計簡約，能夠快捷轉換成單肩袋，裡面亦設多個間隔，方便整齊擺放隨身物。此外，Voyage更有多款不同大小及物料的手袋及小皮具，讓不同個性的女生，出席不同場合時，也能選擇到心儀又實用的手袋，時刻保持亮麗自信面對挑戰。

Voyage皮具系列一向深受追棒的輕便尼龍款式，今季加入淺綠色及薰衣草色。

agnès b.款備多款不同大小的皮具系列，定能找到你心愛的款式。

更多有關《二月溫柔》的活動資料，請參閱：https://www.instagram.com/majorpop.art/

選擇你的 agnès b 開襟外套及手袋系列：https://www.agnesb.com.hk/