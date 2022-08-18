7款Agnès b.千元內Tote Bag　布料強韌耐磨、可放A4文件容量極大

好裝、好搭、實用至上的托特包（Tote Bag）絕對是女孩最愛的包款之一，熱愛旅行的Agnès女士從旅程中汲取豐富靈感，運用天然亞麻、純棉和羊毛推出便於休閒度假的經典單品，運用符合旅行需求的輕盈面料與機能細節，讓你在後疫情時代再次啟程時能時髦有型地前往世界各地！



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Logo提把托特包

個性簡約的帆布托特包，有著充足大容量、能裝進A4文件且易於摺疊收納，面料強韌耐磨，適合短程旅行，結合滿版Logo提把設計，顯現托特包的簡約美感，不只擁有超高品牌識別度，同時能展現活力清新的特質，無論上班或旅行使用都能替造型畫龍點睛。

帆布托特包

誰說帆布包只能是素雅原色，2022夏季為了能替所有女孩的日常造型增色，Agnès b. 為經典Logo帆布托特包染上甜美灰粉與率性鐵灰，兩種能綻放溫柔氣息的全新配色，結合細緻車縫工法、純白草寫Logo印花，讓你在隨性瀟灑之餘也能從細節中展露質感和品味。

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皮革背帶帆布托特包

利用天然棉麻的原始紋理作為包款特色，在素色面料上印有簡單品牌標誌，再配上焦糖棕色皮革長提把，除了揹起來更舒適也能透過異材質拼接讓個人風格瞬間提升，寬大袋口方便拿取各式隨身物品，低調百搭的外型，完整傳遞出法國女人對Less Is More的型格態度。

方形手提袋

輕盈且具充裕容量的Agnès b. 托特包，一直深受旅人喜愛。針對不同袋型設計，選用不同特性的面料，滿足多元旅遊形式。飾有棋盤格紋的再生羊毛織布托特包，於中性休閒中帶有文青風格，提把處特別採用較堅實牛皮，可安全放置稍重物品將旅程所需通通納入。

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水洗帆布托特包

經水洗處理的原色帆布托特包充滿法式復古風格，外層與內側皆設置口袋、方便拿取物品，除了照片中可納入A4尺寸文件的小型尺寸，另備可當作旅行袋使用的大型尺寸，另外在色調上還有鮮明的亮紅與海軍藍，讓你輕鬆成為街道上眾人注目最豔麗的時尚焦點。

帆布托特包

適合輕旅行的托特包擁有充足容量且能解放雙手，讓上山下海玩得更盡興。Agnès b. 中性尼龍包使用堅固耐用的帆布材質，並在包面上印滿黑白相間的Agnès手寫字樣，彰顯品牌別緻的藝術風格，無論搭襯Outdoor戶外服裝或是潮流街頭裝束，都顯得有型出眾。

斜背包

價格親民的Agnès b.帆布斜背包是品牌最受歡迎的包款之一，長方形包身搭配上能單肩背亦可斜背的長肩帶，再點綴上由Agnès女士親自挑選的Sun And Snow 刺繡圖案， 雙色的中性設計無論是男生或女生揹都無違和，不僅適合戶外活動，當作通勤包或書包也不違和。

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