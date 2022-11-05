Agnes b. 5款OL通勤手袋　大容量輕身Tote Bag 　2千內小資女必買

想要幫自己找一個時髦耐用的通勤包？法國輕奢品牌Agnès b.絕對可以滿足你！儂編自己對通勤包的要求，除了款式時髦外也必須耐髒、實背，讓你在忙碌的通勤路上不用擔心任何突發情況！



所以今年秋冬來為大家推薦Agnè s b.新一季推出的5款秋冬深色包款，Agnès b. 自帶法式優雅的高級氣約大方的輪廓設計和質料上的細節，一萬元出頭的價格，讓小資女也能無痛入手！

5款 Agnès b 秋冬手袋推介（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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MIYUKI 兩用手袋

一推出即深受OL族群喜愛的Miyuki皮革包！除了皮革款之外秋冬還換上了麂皮材質，復古典雅的梯形輪廓，賦予整體造型具個性感的法式品味。配搭古銅色五金與緞面襯裡，為女士打造獨樹一幟的優雅風情。

尼龍肩背手提袋

覺得皮革包太重了？推薦這款適合工作正式場合的兩用尼龍包，帶有幹練俐落的都會時尚氣息。使用高密度無塗層尼龍面料，觸感輕盈柔軟，並具絕佳盛重力，讓你通勤路上更輕鬆！

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LA DAME 小型旅行袋

本季重點包款La Dame皮革包，是Agnè s女士最喜愛的波士頓包型！簡潔流暢的輪廓，風格知性，寬敞開口能輕鬆拿取收納內容物。表層皮革經特殊處理，帶有些微霧面質感，不論是正式或休閒的場合都不會出錯！

SOPHIE 兩用手提袋

深受上班通勤族喜愛的Sophie包款，秋冬運用別具創意的皮革與帆布異材質拼接方式，呈現更俐落簡約的現代感與視覺層次。有小拉鍊包和多個口袋，能滿足日常工作與休閒等場合。小巧精緻的金屬b. Logo以及較大的吊飾，富於品牌標誌性。

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兩用托特包

帆布包也不失一個通勤包的好選擇！輕盈、耐磨，加上任何場合都能使用的多元性！休閒帆布包粗織質感，休閒感中亦顯俐落，上面繡有同色系Logo，以磁釦封口，將肩帶加寬的設計，讓你背久也不會痛！（商品售價：HKD 1,990）

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