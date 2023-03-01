港KOL時裝周艷壓全場　膝蓋卻成敗筆　低成本4大去角質法：檸檬

【去角質｜米蘭時裝周】在過去的米蘭時裝周，本地知名KOL張厚耀（Sue Chang）也有到場，獲邀出席多個高級品牌時裝騷。素來傾向打扮成熟優雅的她，展出多個型格造型，而她在Tod’s的時裝騷中，更散發復古和性感氣息，看來相當誘人，連官方都留言讚好。不過，唯一敗筆之處，有眼利的網民發現，她的膝蓋暗沉，似乎略顯失色。



【去角質｜米蘭時裝周】本地知名KOL張厚耀（Sue Chang），獲邀出席多個高級品牌時裝騷。雖然造型吸引，不過有眼行網民發現一個敗筆之處。(IG@suechangg)

不少高級品牌的2023秋冬系列，早前已在米蘭時裝周亮相，張厚耀（Sue Chang）也有出席多個場合，以不同的造型示人，如Max Mara的米色中性西裝，以及Anteprima的典雅魅惑層次配搭。

【去角質｜米蘭時裝周】張厚耀（Sue Chang）以不同的造型示人，如Max Mara的米色中性西裝(圖左)，以及Anteprima的典雅魅惑層次配搭(圖右)。(IG@suechangg)

她亦在社交媒體上坦言，首次出席Tod’s的時裝騷，並以透薄性感的直間裙和外套，襯搭英倫風格的白襪和loafers，再注入金屬元素，展出搖滾的個性，同時不失少女感，氣勢不輸同場的韓國女團Red Velvet成員Joy。雖然Sue完全駕馭服飾，但有網民發現她的照片，膝蓋較為暗沉顯黑，令魅力略為扣分。

【去角質｜米蘭時裝周】Sue Chang的造型(圖左)獲官方留言讚好，氣勢不輸同場的韓國女團Red Velvet成員Joy(圖右)。(IG@suechangg & _imyour_joy)

相信不少女生出國旅遊，都想拍攝美照留念，即使表情肢勢滿意，若然拍到身上的瑕疵，都會略感可惜。特別是手肘和膝蓋位置，由於老廢角質容易積聚，看來較暗沉和粗糙，加上受行李箱所限，上機時不能帶太多美容產品，較難隨手解決問題。若行李箱內沒去角質產品，同時不想花費購買，以下的4個天然去角質的方法，或許可助你節省金錢和時間。

低成本去角質法一：檸檬汁

要去除身體角質，可以利用檸檬汁，來幫助減淡累色素。醫學網站《steptohealth》曾指出，檸檬富含維他命C，有效抵抗黑色素，促進肌膚再生，同時可助去除皮膚上的雜質和油脂，減少角質積聚。只需將檸檬榨汁，以1比1的比例注入清水，然後將熱毛巾敷在手肘或膝蓋上，以軟化角質，再把化妝棉沾檸檬水，於肌膚上敷約20分鐘後，最後輕輕擦拭，便有效達致去角質效果。至於用剩的檸檬，還可以將其切片，並在旅途中加進水內，幫助補充身體營養和活力。

低成本去角質法二：咖啡渣

相信不少人買旅行手信，都離不開食物和咖啡，故若想去除身體角質，可以從中拿出一兩包咖啡沖泡，不僅可以率先嘗味，剩下的咖啡渣，還可用作磨砂。只要將咖啡渣曬乾再磨幼，然後擠出少許乳霜，再將咖啡渣加進內混合，塗在肌膚上打圈按摩，最後洗淨便可。

【去角質｜米蘭時裝周】黃糖具有潔淨抗菌的功效。(freepik)

低成本去角質法三：黃糖+橄欖油

平日常用來調味的砂糖，原來都有效去除角質，更是林嘉欣的去角質秘訣。其中黃糖具有潔淨抗菌的功效，若配搭蜜糖或橄欖油，然後塗在肌膚上，也有助減淡角質色素，而橄欖油更有著潤膚抗老作用，助肌膚更顯光澤。

低成本去角質法四：食用梳打粉

此外，超市常見的食用梳打粉，亦有助去除角質。日本更曾流行，將一小匙的食用蘇打粉，混入起泡的洗面乳內，然後塗在肌膚上輕揉，不僅可導出粉刺，還可清除角質。這方法亦可用在身體上，幫助減少手肘和膝蓋的老廢角質。不過，有澤田醫師亦提到，由於食用蘇打粉體積較大，若使用不當，易出現過冰磨擦，致慢性發炎，因此不能頻繁使用。