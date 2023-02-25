宋慧喬、倪晨曦時裝周撞衫「港韓較量」全智賢經典大衣揭今季重點

【宋慧喬｜倪晨曦｜2023秋冬時裝周】韓國兩大女神宋慧喬及全智賢，日前現身時裝周，出席代言品牌2023秋冬時裝騷，掀起不少熱話。宋慧喬在時裝周中，以凍齡姿態，征服不少鏡頭，不過期間她所穿的造型，竟完全與香港藝人倪晨曦撞衫，意外引起「港韓較量」。



【宋慧喬｜倪晨曦｜2023秋冬時裝周】宋慧喬日前飛往意大利米蘭，出席Fendi 2023秋冬時裝騷。（Instagram@kyo1122）

米蘭時裝周｜宋慧喬撞衫倪晨曦、一衫兩風格

宋慧喬日前飛往意大利米蘭，出席Fendi 2023秋冬時裝騷，期間以牛油果綠毛茸短外套，搭啡色棉質裙及白色西褲，展現出清新感覺。簡單的中馬尾及金屬耳環，亦締造出歐式悠閒感。

【宋慧喬｜倪晨曦｜2023秋冬時裝周】倪晨曦亦有出席Fendi時裝騷，意外與宋慧喬的時裝周時尚撞衫。(IG@misselvani)

另外，倪晨曦亦有份出席，由機場至出席活動，造型都剛好跟宋慧喬一樣，但她則將髮型梳起，塑造凌亂感，並放下齊瀏海，搭以大金屬圈耳環及白色Peekaboo手袋，散發略帶Y2K感覺的年輕時尚魅力，與宋慧喬的感覺截然不同，同時展示出衣服適合不同個性的女生。有眼利網民亦發現到，於社交媒體留言「不同味（道）風格都很美」，而倪晨曦亦大方回應，給對方一個「派心」表情圖案。

【2023秋冬時裝周】港產時尚名媛梁伊妮（Tina Leung），以啡色長外套、米色連身裙及白色高筒長靴，綴以螢光綠手袋及髮型，保守得來帶點玩味。(IG@tinaleung)

【2023秋冬時裝周】在Etro的時裝騷中，梁伊妮以簡單印紋配紅色格紋披肩，打造復古風格，而薄荷綠頭髮則展現出未來感。(IG@tinaleung)

米蘭時裝周｜今季穿搭重點：Tina Leung混綠色元素

同場還有參與《璀璨帝國紐約篇》的港產時尚名媛梁伊妮（Tina Leung），以啡色長外套、米色連身裙及白色高筒長靴，綴以螢光綠手袋及髮型，保守得來帶點玩味。近期流行綠色，她亦會將此元素加到造型，在Etro的時裝騷中，以簡單印紋配紅色格紋披肩，打造復古風格，而薄荷綠頭髮則展現出未來感。

【2023秋冬時裝周】Sue Chang披上長版大衣，展現出Oversize感覺，更能顯出誘人曲線。(IG@suechangg)

米蘭時裝周｜今季穿搭重點： Sue Chang披長版大衣展曲線

人氣中韓KOL張厚耀（Sue Chang），今次出席米蘭時裝周的首場騷。她以Max Mara的中性米色修身西裝，披上長版大衣，展現出Oversize感覺，更能顯出誘人曲線。畫龍點精在於黑色頸帶及皮手套，更顯出型格魅力，而白色紳士帽，亦能視覺上拉高身材，凸顯其高挑身材。

【2023秋冬時裝周】全昭彌（SOMI）以露背款展現小清新性感。(IG@somsomi0309)

米蘭時裝周｜今季穿搭重點：全昭彌露背曬健康性感

擁有細緻混血外貌的全昭彌（SOMI），亦有出席Prada大騷，以啡色工人連身裙，搭以白襪及瑪莉珍鞋，呈現出優雅的少女味。隨著天氣變得涼爽，不少服飾趨向露背款，可以展示小清新性感之餘，亦能配襯充滿設計感的內搭，打造不一樣的感覺。

【2023秋冬時裝周】崔乘飛開叉裙散發性感。(IG@faye_tsui)

米蘭時裝周｜今季穿搭重點：崔乘飛開叉裙散發性感

曾任薛凱琪和關心妍形象指導的時尚達人崔乘飛（Faye Tsui），現身Anteprima的時裝騷。她以藍色開叉背心長裙，展現出修長身材曲線，品牌標誌性的Wirebag正好點綴兩袖黑色設計，滲透型格味道。今季長裙依然當道，可利用開叉剪裁或輕紗，帶出清涼感覺，同時散發小性感。

【2023秋冬時裝周】全智賢以經典杏色Trench Coat現身倫敦時裝周，預告秋冬季將帶來演變。(視覺中國)

倫敦時裝周｜今季穿搭重點：全智賢乾濕大衣重現經典

此外，在米蘭時裝周前，由新任創意總監Daniel Lee首次操刀的Buberry大騷，品牌代言人全智賢早前亦有出席，以經典杏色Trench Coat現身倫敦時裝周，預告秋冬季將帶來演變。她以簡約的英倫風格，襯托出自然氣質，搭以大波浪卷及黑色長靴，完美簡繹出典雅魅力。從不少女星時裝同穿搭可見，長版大衣是時尚單品，不僅可以修飾身形，也可呈現出更好看的身形比例。