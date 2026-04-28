43歲蔡卓妍與小10歲林俊賢宣佈結婚 外貌零年齡差!日常減齡穿搭

【蔡卓妍結婚｜阿Sa】43歲的蔡卓妍阿Sa今天毫無預警在社交媒體分享喜訊，發放甜蜜婚照，其中一張貼出兩人戴上婚戒的牽手照，洋溢滿滿幸福。她溫馨寫下「恭喜我嫁你，恭喜你娶我」，正式宣告成為人妻。這位讓阿Sa心動的對象，正是比她年輕十歲的星級健身教練林俊賢Elvis。兩人今年初大方認愛，感情火速升溫，三個月後閃電拉埋天窗，獲大批粉絲與圈中好友熱情祝福。



蔡卓妍阿Sa今天毫無預警在社交媒體分享喜訊（IG@choisaaaa）

蔡卓妍與丈夫林俊賢的婚戒 蘊藏浪漫寓意

蔡卓妍與丈夫林俊賢選擇了Boucheron Quatre collection的戒指作為婚指，蔡卓妍幸福披著白紗，手上帶著Boucheron 的Quatre Double White系列戒指，以及一隻閃爍的訂婚鑽戒；而新郎則是同品牌的Quatre Black Edition的戒指。兩款戒指都是以不同環圈組成，卻巧妙合為一體，有相互守護的美好浪漫寓意。

蔡卓妍與丈夫林俊賢的婚戒 蘊藏浪漫寓意（IG@choisaaaa）

時尚達人蔡卓妍 減齡穿搭

【蔡卓妍｜阿Sa｜減齡穿搭】蔡卓妍（阿Sa）日前飛往法國巴黎，準備出席Chloé的時裝騷。(IG@choisaaaa)

2023年巴黎時裝周剛開幕時，蔡卓妍（阿Sa）在社交媒體分享機場照。她以簡便的衛衣和運動褲示人，同時選擇當季新款啡色 Penelope 側肩袋，增添優雅少女氛圍。雖然款式低調，但穿在蔡卓妍（阿Sa）身上盡顯明星氣場。當中的穿搭秘訣在於「與別不同」的感覺，如她選擇全身白色，便是不少人不敢駕馭的配搭，亮眼色調更吸引目光，再者指甲塗上白色，更顯出細緻感，散發著時尚品味。

現年43歲的蔡卓妍（阿Sa），從照片看來依然少女，臉上不太看出老態。除了保養了得，蔡卓妍（阿Sa）在穿搭方面，也用了4個減齡技巧，讓整個人充滿年輕活力。

【蔡卓妍｜阿Sa｜減齡穿搭】蔡卓妍（阿Sa）都會穿明亮造型，除了線條分明的黑白色，她常在穿搭中，加入紅色元素，其次則為黃色。(IG@choisaaaa)

蔡卓妍（阿Sa）減齡穿搭一：服裝顯明亮光澤感

要增添活力年輕，便要避免暗沉色調，因此蔡卓妍（阿Sa）都會穿明亮造型，除了線條分明的黑白色，她常在穿搭中，加入紅色元素，其次則為黃色。紅色予人熱情性感，肌膚較白的女生更易顯出優勢，讓整個樣貌更為明艷照人，散發優雅的氣質。不過若怕太搶眼，可選擇紅色手袋，或像阿Sa般，運用較淺的玫瑰紅或粉紅，額外增添少女味。

【蔡卓妍｜阿Sa｜減齡穿搭】蔡卓妍（阿Sa）的造型當中，不少都有露出小蠻腰，以顯出凹進去的身材曲線，並散發清新的小性感氣息。(IG@choisaaaa)

蔡卓妍（阿Sa）減齡穿搭二：一定要展露腰線

穿搭過於累贅，易給人疲倦和顯老感覺，因此不妨從簡潔著手。現時年輕人流行露腰，腰線成為了不可或缺的時尚指標。蔡卓妍（阿Sa）的造型當中，不少都有露出小蠻腰，以顯出凹進去的身材曲線，並散發清新的小性感氣息。若然擔心腰線不明顯，可選擇兩側開洞裁剪的款式，利用線條視覺上顯瘦，抑或穿上能夠遮掩側腰線的小外套，也是個不錯的做法。

【蔡卓妍｜阿Sa｜減齡穿搭】腳腕較幼細的女生，可跟隨阿Sa使用綁帶高跟鞋，將褲管收窄，這樣更能展出纖幼的雙腿。(IG@choisaaaa)

蔡卓妍（阿Sa）減齡穿搭三：肚腩大腿不能顯胖

啤梨身材會顯累贅，特別是肚腩和大脾的位置，只要運用穿搭稍作修飾，就可增添活力感覺。蔡卓妍（阿Sa）雖完全沒這問題，但從她的穿搭中，也可找到部分款式，可以幫忙「改善」身形，如高腰闊褲和mom jeans，一般盤骨位置剪裁都較鬆身，以減壓迫感覺，而高腰設計亦可視覺上修長腿形，塑造出更好的身形比例。腳腕較幼細的女生，可跟隨阿Sa使用綁帶高跟鞋，將褲管收窄，這樣更能展出纖幼的雙腿。

【蔡卓妍｜阿Sa｜減齡穿搭】蔡卓妍（阿Sa）會將頭髮梳理齊整，如顯甜美年輕的孖瓣及丸子頭，簡單得來不沉悶。(IG@choisaaaa)

蔡卓妍（阿Sa）減齡穿搭四：髮型的重要性

不論男女，髮型都很重要，稍為改變都予人不同感覺。蔡卓妍（阿Sa）會將頭髮梳理齊整，如顯甜美年輕的孖瓣及丸子頭，簡單得來不沉悶，平日也會將頭髮卷成波浪型，以增添層次感。若有懶惰的時候，她亦會戴上漁夫帽，盡量減少凌亂的感覺。