皮膚差怎麼辦？10大好用粉餅推薦2023　附粉餅上妝3技巧打造美肌

【皮膚差怎麼辦｜粉餅推薦2023】春夏交替時，濕熱悶焗的天氣很容易令皮膚出現狀況。當皮膚出現問題，例如皮膚過敏、皮膚出紅點、皮膚出痘痘等都令人手足無措！皮膚出現狀況時，可能盡量令皮膚休息就能夠加快復原，但碰上一些逼不得已要化妝出席的場合又該怎麼辦呢？



當皮膚出狀況時，女生們最怕的莫過于要化妝！化妝碰上脫皮、痕癢、紅腫，定必會「打架」，無法好好貼合皮膚，進而產生起屑、掉妝的情形。如果你也有相同困擾，不妨參下台灣美妝YouTuber 居妮Ginny Daily的影片，一同學習針對膚況不好時的3大化妝技巧！

皮膚差但碰上一些逼不得已要化妝出席的場合，怎麼辦呢？（劇照）

皮膚差怎麼辦｜膚況不好的化妝技巧1. 妝前保養保持乾爽

當皮膚狀態不良好的時候，居妮及化妝師寇瑞提醒大家無論是護膚保養還是妝前保養，最重要是保持乾爽，避免使用一些黏稠的護膚品。因為黏稠及過多的水份會令面部的細菌積存，令膚況不好的情況加劇！另外，大家在膚況不好的時候，要避免多合一的功能，例如抗老、美白、去印等，應使用成份較簡單、天然的護膚品。

皮膚差怎麼辦｜膚況不好的化妝技巧2. 底妝輕薄致上

除了要選擇較清爽的保養品外，居妮及化妝師寇瑞亦指出底妝的部分亦要輕薄為上，在中間位置慢慢推開。另外，大家可以選擇有調色效果的防囇、妝前乳等，令底妝輕薄之餘亦能達至膚色均勻，再疊加粉餅即可，在重點瑕疵的部分輕點，並以少量多次重複上妝。

皮膚差怎麼辦｜膚況不好的化妝技巧3. 化妝手法需輕柔

膚色均勻之後，就需要適當的遮蓋瑕疵，居妮及化妝師寇瑞指，其實粉餅亦可以達至高遮瑕的底妝，而且粉類產品對皮膚的刺激較低，是膚況不好的好幫手！化妝師寇瑞亦提醒膚況不好時要對待皮膚輕柔，可以使用輕壓、彈、滾動等化妝手法作重點部分、面部中央的上妝，另外的地方則使用刷具輕掃即可。

粉餅上妝亦可打造美肌 ！ （截自YouTube@居妮Ginny Daily《膚況不好想化妝？必學的3個重點！粉餅手法你用對了嗎？》）

大家掌握過「居妮」影片中提及的底妝小貼士後，自己又有沒有欠缺一些膚色向的粉餅呢？對粉餅上妝有興趣的女生們，又應該挑選什麼樣的粉餅才更合適呢？不妨參考以下《01女生》的10大粉餅推薦！

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粉餅推薦1. Armani Beauty Neo Nude Fusion Powder輕紗裸光蜜粉餅 HKD$590 （Armani Beauty ）

這款效果可以像粉底液般，柔滑粉末能夠輕度修飾膚色，而且具潤膚成份，不會形成細紋、浮粉和溶妝，適合喜愛輕透空氣妝感的女生

粉餅推薦2. Bobbi Brown Sheer Finish Pressed Powder 透薄超柔粉餅 HKD$410



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這款純素粉餅100%不含油份，絕對是油性皮膚及輕盈碎粉的女生首選！不單能夠吸走臉上多餘油份，更含維他命E！除了能夠定妝及美化底妝，亦能達至均勻膚色、修飾毛孔，打造自然啞光，精緻的妝感！

粉餅推薦3. Fenty Beauty Pro Filt’r Soft Matte Powder Foundation 濾鏡大師柔光美肌粉餅 HKD$298



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粉餅推薦3. Fenty Beauty Pro Filt’r Soft Matte Powder Foundation 濾鏡大師柔光美肌粉餅 HKD$298（Fenty Beauty）

需要持妝同時輕薄的女生可入手！這款質感透薄，持妝能力高，除了能夠平滑毛孔，更具有抗汗防水、均勻膚色及修飾細紋的功效。

粉餅推薦4. MAKE UP FOREVER HD SKIN Powder Foundation 高清柔霧粉餅 HKD$440



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粉餅推薦4. MAKE UP FOREVER高清柔霧粉餅 HKD$440 （MAKE UP FOREVER）

MAKE UP FOREVER 的粉餅一直備受好評，而這次全新的高清柔霧粉餅，配上雙面的粉餅海棉，遮瑕度及妝感可以隨意選擇。主打只需一抹，有效24小時塑造高效修正及柔焦效果，同時做到自然無粉感！

粉餅推薦5. shu uemura 3D face shaper 緞光3D輪廓粉餅 HKD$400



粉餅推薦5. shu uemura 3D face shaper 緞光3D輪廓粉餅 HKD$400 （shu uemura）

這款光影及定妝二合一的粉餅，一個步驟就能夠打造自然立體效果，為臉頰、 鼻樑、額頭自然提亮，更可以在臉部周邊修飾輪廓。

粉餅推薦6. SHISEIDO Synchro Skin Self-Refreshing Custom Finish Powder Foundation 感肌同步持久柔滑定製粉餅 $485



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粉餅推薦6. SHISEIDO Synchro Skin Self-Refreshing Custom Finish Powder Foundation 感肌同步持久柔滑定製粉餅 $485 （SHISEIDO）

這款粉餅可以乾濕兩用，遮瑕度可以自由疊加，帶有柔焦妝感及SPF35 PA++++ 。能夠持妝同時爲肌膚保濕及抗氧化，適合喜愛清爽底妝的女生！

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