情人節2023｜4招約會補妝貼士 打造貼服無瑕妝容！附補妝好物推介

【情人節2023｜約會補妝貼士】情人節就到了，相信女生們都相當期待當日與男生的約會，也希望有個浪漫美滿的回憶。約會前想做好準備，首先由衣著及妝容入手，望以最佳狀態示人。妝容方面，約會前必定想做最後的準備，不過若果用錯了補妝方法，分分鐘會破壞了整個底妝。《01女生》記者今次就為大家分享4個約會前的補妝貼士，幫大家打造完美無瑕的妝容，迎接浪漫的情人節約會！



【情人節2023｜約會補妝貼士】情人節就到了，相信女生們都相當期待當日與男生的約會，也希望有個浪漫美滿的回憶。（鄭子峰 攝）

【情人節2023｜約會補妝貼士】《01女生》記者今次就為大家分享4個約會前的補妝貼士，幫大家打造完美無瑕的妝容，迎接浪漫的情人節約會！（鄭子峰 攝）

情人節2023｜約會補妝貼士1：補妝前印走面油

妝容維持了大半日，尤其現時要戴著口罩，令底妝很容易出現脫粉問題，而在日常情況下，不少女生都習慣直接在妝容上拍上乾粉餅，但這樣做不但未能補救底妝，反而會令脫妝及浮粉問題越來越嚴重。其實脫妝很大機會是因為肌膚出油，大家可以在補妝前先用紙巾按壓面部出油浮粉位置，印走多餘面油。

情人節2023｜約會補妝貼士1：補妝前印走面油（鄭子峰 攝）

情人節2023｜約會補妝貼士2：善用精華局部保濕

肌膚缺水只會令脫妝問題加劇，所以在印走面油後，可以在鼻翼、下巴、額頭等位置搽上適量保濕精華，為面部肌膚鎖水保濕，讓肌膚回復水潤後再補妝，這樣才能真真正正的預防浮粉問題，並令底妝更加貼服透亮。

情人節2023｜約會補妝貼士2：善用精華局部保濕（鄭子峰 攝）

【情人節2023｜約會補妝貼士】在印走面油後，可以在鼻翼、下巴、額頭等位置搽上適量保濕精華。（鄭子峰 攝）

情人節2023｜約會補妝貼士3：利用遮瑕膏局部補妝

底妝厚重絕對是約會妝容的大忌，而不斷在底妝上疊加粉底，就只會令底妝越補越厚。想打造透薄底妝，可以先用潤唇膏為卡粉、脫妝位置簡單乳化卸妝，再局部地補上遮瑕膏，這樣能令底妝無瑕之餘，仍然保持透薄。

情人節2023｜約會補妝貼士3：利用遮瑕膏局部補妝（鄭子峰 攝）

【情人節2023｜約會補妝貼士】先用潤唇膏為卡粉、脫妝位置簡單乳化卸妝，再局部地補上遮瑕膏，這樣能令底妝無瑕之餘，仍然保持透薄。（鄭子峰 攝）

情人節2023｜約會補妝貼士4：棉花棒＋潤唇膏急救溶眼線

女生化妝最怕眼線、睫毛液溶落眼底，不想眼底「烏卒卒」變成熊貓眼，就要學懂急救方法以備不時之需。大家可以用棉花棒沾點適量潤唇膏，輕輕抹一抹眼底位置，再補上少量遮瑕膏，並補上碎粉就可以了！

【情人節2023｜約會補妝貼士】女生化妝最怕眼線、睫毛液溶落眼底，不想眼底「烏卒卒」變成熊貓眼，就要學懂急救方法以備不時之需。（鄭子峰 攝）

情人節2023｜約會補妝貼士4：棉花棒＋潤唇膏急救溶眼線（鄭子峰 攝）

簡單幾樣法寶就可以令妝容回復至剛上妝一樣，這些法寶更是簡單易攜，非常方便，尤其是潤唇膏，可以用作簡單卸妝及急救溶眼線，簡直是補妝恩物！最後預祝大家情人節快樂，亦祝願女生們會有個浪漫又難忘的情人節約會！

【情人節2023｜約會補妝貼士】簡單幾樣法寶就可以令妝容回復至剛上妝一樣！（鄭子峰 攝）

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