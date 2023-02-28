口罩令取消｜踏入三月，最令人振奮的消息不是春天要來了，而是口罩令將會取消了！口罩令取消代表什麼？就是，大家收藏已久的化妝工具可以重見天日，大家可以呼吸到新鮮的空氣同時又不用再被焗悶的口罩所煩擾，真的太好了！



脫下口罩後，首當其衝的當然是新鮮空氣，其次一定是面貌毫不吝嗇地需要展露出來，相信女孩們會有一定的擔心：會是自己的膚質？化妝技巧？還是五官被放大得無處可逃呢？在抗疫的這三年多，相信各位女生習慣了草草完成底妝，甚至只畫出眼妝，大家的化妝技巧生疏了嗎？若果大家的化妝技巧早已生疏，不妨參考下台灣美妝Youtuber Astor的《底妝這樣畫 瞬瘦3公斤》，這個底妝教學超簡單、顯瘦而且新手友善！

口罩令取消｜底妝瞬瘦秘訣1. 先用矯色遮瑕

想打造一個妝感貼服的底妝，大家可使用粉底前先用矯色遮瑕（截自Youtube@《底妝這樣畫 瞬瘦3公斤》）

想打造一個妝感貼服的底妝，顏色一處處、乾紋四出的遮瑕絕對是個大警號！Astor建議大家在使用粉底前先用矯色遮瑕，用量並不需要過多，主要用在眼角周圍，每個位置用約一顆黃豆左右的用量。矯色遮瑕中普遍大家應該會使用橘色、三文魚色作遮瑕，Astor提醒道橘色主要用於眼角，眼底不要使用，因為橘色過多會令眼睛變小及感覺膚色不均勻。另外，可以嘗試以綠色調的遮瑕作提亮，但眼尾位置不要使用。

口罩令取消｜底妝瞬瘦秘訣2. 用淺色遮瑕營造膨脹感

用淺色遮瑕能夠拉出五官的對比，營造膨脹感（截自Youtube@《底妝這樣畫 瞬瘦3公斤》）

矯色遮瑕過後，就需要拉出五官的對比，用提亮去遮掩較平面、大的面部位置Astor 提醒大家可以用淺黃色調的遮瑕營造面部膨脹感。大家可以在眼底作一個小三角，可以橫越一點在鼻樑位置。另外，亦可以提亮在大家比較在意的位置，例如鼻翼、法令紋等，Astor 提醒道為了營造立體膨脹感，這邊的淺色遮瑕一定要縱向拍開。 隨此之外，若果大家的太陽穴比較陷入的話，Astor 建議可以用淺色遮瑕提亮，手法記緊要是原地拍開。

口罩令取消｜底妝瞬瘦秘訣3. 粉底貼薄全靠一個顏色 由面中向外拍開

當矯色遮瑕及提亮做好之後，面部打底已經做好七成！大多數的瑕疵已經被蓋好，餘下只需要處理膚色不均。Astor 提醒稱粉底貼薄的秘訣在於粉底要集中在面部中央，從面中向外拍開，這樣就可以只用一個顏色的粉底，並不需要陰影亦能打造到自然立體感。如果大家還有一些痣、痘痘等，就可以用小筆刷作重點遮瑕。

口罩令取消｜底妝瞬瘦秘訣4. 腮紅打造自然血色感

營造好五官立體感後 ，就可以用腮紅加強陰影及打造自然血色感！先用淺色腮紅作提亮，以斜下的打法從眼底打到下庭位置，另外再以一個稍深、近膚色的腮紅打圈處理外輪廓位置，可以打到近下巴位置，這樣就可以打造自然血色同時加強面部輪廓。

口罩令取消｜底妝瞬瘦秘訣5. 光澤感蜜粉助五官比例更出眾

蜜粉可以加強膨脹感（截自Youtube@《底妝這樣畫 瞬瘦3公斤》）

最後就是以蜜粉定妝，除了定妝之外，蜜粉亦可以令腮紅更自然、貼膚。 Astor 提醒道可以使用具微閃粉、光澤型的蜜粉，但是毛孔較粗大、明顯的女生就要掌握好用量，以免更顯毛孔！蜜粉的手法則是會由外輪廓打到面中部份，特別可在人中位置打圈，這樣更可以加強膨脹感！

前後對比，顯瘦又有五官精緻感！（截自Youtube@《底妝這樣畫 瞬瘦3公斤》）

除了掌握好底妝手法的秘訣，粉底亦是決定妝容貼服與否的戰場！春夏將近，粉底液及粉底霜會較持久及容易打造輕薄原生肌膚、光澤妝感！各位女生，不妨參考《01女生》特選的粉底推薦！

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