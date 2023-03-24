爽膚水推介！20款好用爽膚水保濕收毛孔　Kiehl's、MUJI回購率高

爽膚水推薦20款必買！要發揮最大的爽膚水作用和功效，並不能只拍上臉，或倒在化妝棉上抹上臉。不正確使用爽膚水的話，不僅浪費，還會失去原來的爽膚水功效，所以要先暸解清楚正確使用方法，以及為自己挑選出最適合的爽膚水，才能發揮最大功效和作用。

《01女生》為大家集合了逾20款爽膚水推介，包括：Kiehl's、無印良品MUJI、Lancôme、Estée Lauder、Avène以及多款人氣熱賣的爽膚水，由補濕鎖水、控油、舒緩敏感肌膚的爽膚水都有！



爽膚水作用及正確使用方法（《女神降臨》劇照）

爽膚水作用及正確使用方法

不少女生都曾經覺得爽膚水，只是有護膚成分的水狀產品，功效不大，就直接跳過塗其它功能性護膚品。但其實爽膚水是很重要的一步，假如是把產品倒在化妝棉上抹在上臉，它能為肌膚再度清潔，以及溫和軟化角質，使肌膚能更好地吸收後續護膚品；假如將爽膚水同樣倒在化妝棉上再濕敷上臉，它能為肌膚補充滿水分及保濕，再因應自身肌質去挑選不同功效的爽膚水，可以使護膚效果加倍。

提亮膚色8大爽膚水推介

爽膚水推介1：提亮膚色｜LOccitane 蠟菊煥活健膚精華水 HK$540/150ml（LOccitane）

爽膚水推介1. LOccitane 蠟菊煥活健膚精華水 HK$540/150ml

LOccitane的蠟菊煥活健膚精華水採用無矽配方，產品蘊含99%天然成分，敏感肌也能安心使用。主要由三大天然成份組成，包括：蠟菊精華油、千日菊精華及益生元，能激活肌膚中的益生菌，有助重整肌膚微生物群，改善因外來侵害或疲勞，提升肌膚光澤，使膚色變得更均勻、細緻。而且這款精華水使用創新的3層水油配方，接近完美肌膚的黃金水油比例，可讓肌膚達到水油平衡狀態。

爽膚水推介2：提亮膚色｜Cetaphil 舒特膚透亮抗敏爽膚水 HK$215/ 150ml（Cetaphil）

爽膚水推介2. Cetaphil 舒特膚透亮抗敏爽膚水 HK$215/ 150ml

如果是想找保濕同時有提亮膚色功效的爽膚水，不妨可以考慮Cetaphil的舒特膚透亮抗敏爽膚水。產品採用不含酒精、香料和Paraben防腐劑的溫和低敏配方，是一款很適合敏感肌使用的爽膚水。抗敏爽膚水糅合了溫和的透亮創新技術和保濕舒敏成份，可提升皮膚水潤度、透亮度和均淨度，去除暗啞，並強化皮膚防禦屏障及改善肌膚質感，回覆明亮水潤肌膚。

爽膚水推介3：提亮膚色｜Noble Panacea 淨肌透亮柔膚水 HK$1,511（連同活膚透肌潔面凝霜）（Noble Panacea）

爽膚水推介3. Noble Panacea 淨肌透亮柔膚水 HK$1,511（連同活膚透肌潔面凝霜）

Noble Panacea的淨肌透亮柔膚水採用品牌的osMV™技術，能有效淨化、重塑原肌並收細毛孔，煥發肌膚原有的細緻及光澤，為肌膚打好基礎，準備好吸收後續的護膚養分，讓肌膚重現健康光澤。

爽膚水推介4：提亮膚色｜THREE balancing lotion R 平衡水凝露R HK$550（THREE）

爽膚水推介4. THREE balancing lotion R 平衡水凝露R HK$550

THREE的平衡水凝露蘊含99%的天然成分，使用優異的植物純露成分，與肌膚有極高的親合性，敏感肌也能安心使用。平衡水凝露更加入特別成分檄樹果汁，有調理角質及支援防禦機能的功效，為肌膚迅速補充水分，同時控制油脂平衡，回復充滿彈力的透明肌。

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舒緩泛紅爽膚水推介︰

爽膚水推介1：舒緩泛紅｜Acaderma「益生元」平衡精華水 HK$239/165ml（Acaderma）

爽膚水推介1. Acaderma「益生元」平衡精華水 HK$239/165ml

Acaderma「益生元」平衡精華水適合乾性、中性、混合性、油性以及敏感肌使用，產品可恢復肌膚表面弱酸性pH值，平整並軟化角質，有二次清潔之用，幫助後續護膚品的吸收。這款精華水可改善表皮益生菌群的生長環境，維持肌膚微生物平衡，達到舒緩保濕，以及緩解因過度清潔導致的肌膚乾燥發紅，同時促進膠原蛋白的形成，讓肌膚保持健康光澤。

爽膚水推介2：舒緩泛紅｜Santa Maria Novella Acqua di Rose 玫瑰純露 HK$385 / 500ml （Santa Maria Novella）

爽膚水推介2. Santa Maria Novella Acqua di Rose 玫瑰純露 HK$385 / 500ml

Santa Maria Novella的玫瑰純露是使用由十四世紀延續至今的傳統古老配方，萃取自佛羅倫斯山丘的大馬士革玫瑰純露，能滋潤肌膚，達到深度保濕及柔嫩肌膚之效，很適合中性與乾性肌膚使用。而且這款爽膚水，是使用純天然的玫瑰花露，擁用極佳的保濕美白功效，亦能鎮靜曬後肌膚。

爽膚水推介3：舒緩泛紅｜Kiehl's 金盞花植物精華爽膚水 HK$750/500ml（Kiehl's）

爽膚水推介3. Kiehl's 金盞花植物精華爽膚水 HK$750/500ml

Kiehl's 金盞花植物精華爽膚水一直備受女生喜愛，塗抹能即使為肌膚補濕，濕敷能舒緩肌膚敏感泛紅﹐回復健康透亮膚色。金盞花爽膚水不含酒精成份，和具收斂效果，成分萃取自金盞花卉及其他天然植物，所以除了能為肌膚保濕、清潔、活化外，還可改善粉刺及舒緩調理肌膚敏感現象，是敏感肌的救星。

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緊緻毛孔、抗氧化6大爽膚水推介

爽膚水推介1：緊緻毛孔｜Caudalie 葡萄籽活性爽膚水「皇后水」HK$360 / 100ml(Caudalie)

爽膚水推介1. 緊緻毛孔｜Caudalie 葡萄籽活性爽膚水「皇后水」HK$360 / 100ml

Caudalie推出的葡萄籽活性爽膚水「皇后水」，注入了100%天然精油，蘊含6種珍貴植物萃取，很適合敏感肌的女生使用。「皇后水」配備噴頭，使用輕輕搖勻，即可噴出微細的精華噴霧，瞬間滲入肌底，達到緊緻毛孔、提升光澤和透亮度、舒緩和鎮靜肌膚不穩的症狀。產品以噴霧形式使用，可更方便隨時隨地為肌膚補充水份。

>>> 購買方法︰Selfridges：Caudalie 葡萄籽活性爽膚水「皇后水」 <<<>>> 購買方法︰Sephora：Caudalie 葡萄籽活性爽膚水「皇后水」 <<<

爽膚水推介2：抗氧化｜Jurlique 玫瑰保濕花卉水 HK$230 / 50ml(Jurlique)

爽膚水推介2. 抗氧化｜Jurlique 玫瑰保濕花卉水 HK$230 / 50ml

Jurlique的玫瑰保濕花卉水同樣使用噴頭設計，能均勻噴灑於面部，為肌膚提供持久的水分。玫瑰保濕花卉水包含了品牌自家培植的獨有玫瑰萃取物，能有效修補肌膚屏障功能，恢復活力，具有抗氧化功效。這款爽膚水是所有膚質都適合使用，尤其是肌膚乾燥缺水的女生！

爽膚水推介3：抗氧化｜belif 積雪草紓緩炸彈爽膚水 HK$235（belif）

爽膚水推介3. 抗氧化｜belif 積雪草紓緩炸彈爽膚水 HK$235

belif的積雪草紓緩炸彈爽膚水，很適合敏感肌及暗瘡肌的女生使用。產品蘊含積雪草及羥基積雪草苷，有效紓緩鎮靜及抗氧化，促進膠原蛋白合成。再配合維他命B5與兩大Napier百年經典草本保濕配方，於肌膚表面即時形成鎖水保濕膜，為肌膚留住水分。

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