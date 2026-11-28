保濕護膚｜保濕為肌膚補充水分，是預防各種皮膚問題，如暗瘡、皺紋、乾燥等的護膚基本，在日常護膚程序中，以為做齊潔面、爽膚水、精華、保濕面霜，甚至眼霜等步驟就足夠，誰知可能做錯步驟而不自知，結果適得其反。外國網站 Refinery29 曾專訪知名星級護膚專家 Renée Rouleau（曾為荷里活名人護膚，擁有逾 30 年美容經驗），分享正確護膚步驟，原來每日保濕護膚有黃金時間﹗



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日常護膚程序首先是潔面，看似最簡單不過，但其實需要按照不同潔面產品的質地使用相應技巧。例如使用潔面啫喱或泡泡時，忌用毛巾過度摩擦肌膚或吸走有效成分；而使用潔面乳（Cleansing Lotion）時，更需留意應先乾手乾臉按摩溶解污垢後再沖洗，否則會減低潔淨效用。

許多明星如楊丞琳曾分享早上只用清水潔面的習慣，Renée Rouleau則表示早上都應該使用潔面產品潔面，去除前一晚皮膚分泌的多餘油分，當皮膚徹底潔淨，才提升後續護膚保濕的效能。潔面後，最多人會使用爽膚水，Renée Rouleau指需在60秒內完成，當中又有何注意地方？其他的程序如精華、保濕面霜及眼霜，都有潛規則，做錯有機會令產品未能發揮最大功效、出現暗瘡，甚至不適。

保濕護膚｜潔面、爽膚水、精華、保濕面霜，甚至眼霜等步驟，都有潛規則，做錯有機會減低功效、出現暗瘡，甚至不適。（curel_official_jp）

保濕潛規則

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保濕潛規則｜1.正確潔面步驟

早上亦需用潔面產品，忌用毛巾以免吸走有效成分。

保濕潛規則｜2.爽膚水正確用法

把握潔面後60秒黃金時間，用化妝棉輕拭帶走殘留。

保濕潛規則｜3.保濕精華吸收秘訣

趁肌膚微濕狀態塗抹，提升活性成分滲透力。

保濕潛規則｜4.保濕面霜與眼霜禁忌

忌厚塗髮線防毛孔堵塞生暗瘡，眼霜勿太近睫毛。

【按圖看保濕潛規則】塗抹眼霜的正確位置，你真的懂嗎？

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皮膚科醫學實證：為何「微濕肌膚」是鎖水黃金關鍵？

潔面後把握黃金時間鎖水，並非單純的美容坊間傳聞，而是具備皮膚科醫學根據的護膚法則。根據美國皮膚科學會（American Academy of Dermatology, AAD）發布的日常護膚指南指出，在洗臉或沐浴後趁肌膚仍處於微濕（Damp）狀態時立即塗抹保濕產品，能有效將表層水分鎖在角質層內，防止水分隨空氣蒸發而引發乾燥緊繃。同時，微濕的角質層細胞排列較為鬆軟，有助於後續的保濕霜與活性成分更均勻地推開及滲透，令肌膚維持水潤光澤。

暗瘡肌保濕防雷區：避開致粉刺成分與過度厚塗

許多油性或暗瘡肌膚人士誤以為「生暗瘡就不需要保濕」，結果導致皮膚水油失衡、分泌更多油脂。然而，暗瘡肌在進行保濕程序時，除了要避免將面霜厚塗於髮際線及耳邊外，更應慎選產品配方。

依照美國皮膚科學會針對油性及暗瘡肌的保養建議，即使屬於油性膚質也必須做好臉部保濕，但挑選產品時應仔細閱讀標籤，優先選擇標明「Non-comedogenic（不致粉刺）」或「Won't clog pores（不會堵塞毛孔）」的清爽型保濕乳液，並避開含香料及刺激性酒精的配方。

此外，美國皮膚科學會亦曾針對網絡流行的多層保濕法（Skin Flooding）發出提醒，指出過度疊加厚重或封閉性（Occlusive）護膚品，反而會增加暗瘡肌毛孔堵塞與爆瘡的風險。

▼▼▼學懂保濕護膚技巧，也要選對產品，早前消委會評測34款潔面產品，公開不含有害物質名單，部份產品價錢相差20倍？（延伸閱讀）▼▼▼

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