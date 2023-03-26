無印良品新品推介10大高性價比款：美妝蛋收納盒還可用來洗化妝掃

無印良品的美妝系列，尚來受到不少女生歡迎，不僅價錢較為親民，而且好評度高，令人一再回購。無印良品即將推出新品，包裝依然簡約舒適，美妝蛋和粉式刷的實用度超高，還有方便煲劇的手機支架，予人驚喜滿滿！以下為大家精選其中10款新品好物，大家不妨考慮列入待購清單。



無印良品新款美妝蛋。(無印良品)

無印良品新款推薦一：一物多用的美妝蛋

相信不少女生在化妝時，都愛使用美妝蛋，不僅可以方便快捷塗勻全臉，而且妝感更為貼服。無印良品新推的美妝蛋，呈水滴形狀，可更方便塗抹鼻翼等位置。此外，美妝蛋亦備有一個塑膠收納盒，可放在內瀝乾，盒子內設坑紋，還可作洗掃器使用，有多個用途，性價比超高！

無印良品新款粉底刷 (無印良品)

無印良品新款推薦二：衛生便攜粉底刷

除了美妝蛋，粉底刷也是非常方便的化妝品，可以快速均勻上妝，而且刷毛柔軟，予人舒適感覺。粉底刷同樣設有收納盒，較為衛生之餘，亦方便帶出街補妝，不易讓刷毛上的粉底沾染到其他東西。

無印良品新款手機支架 (無印良品)

無印良品新款推薦三：煲劇必備手機支架

在看影片時，若有個支架助垂直支撐手機，都會更為方便。這款支架設計簡約時尚，採用摺疊式磁石，外形較為輕薄，還可擺放一兩張卡片或八達通，不影響拿手機時的手感。

無印良品新款香氛蠟燭 (無印良品)

無印良品新款推薦四：香氛蠟燭打造療癒空間

個人特別私心喜歡香氣的東西，之前買過多款無印良品的香氛產品，都覺得香氣較為獨特和清新，也有多款選擇，因此對於這次的蠟燭，期待值甚高。蠟燭包裝一貫品牌風格，有白色和深色選擇，充滿大自然的療癒感覺。

無印良品新款軟綿靠枕 (無印良品)

無印良品新款推薦五：軟綿多用途靠枕

坐在辦公室一段長時間，都想有個軟綿綿的抱枕依靠，讓不太感疲倦。這個靠枕是個不錯選擇，既可放在後方依靠，又可放在前抱著，讓自己更感舒適和安全感，有如回到家中。使用過品牌床枕的人，相信都會認同布料質感柔滑舒適，因此大家不妨將其納入購買清單。

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