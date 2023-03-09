MUJI無印良品網店開幕！10大$80內美妝好物：可可巴油去黑頭必買

MUJI無印良品網店｜MUJI無印良品向來都是女生入手生活雜貨及美妝品之好去處，而MUJI無印良品的官方網店於今日（3月9日）正式開幕，男女服飾、美妝護膚品等，也可以隨時隨地在MUJI無印良品網店購買！MUJI無印良品為慶祝網店開幕，特意推出新張禮遇，《01女生》為大家盤點10大MUJI無印良品$80內美妝好物推介，女生們趕快到MUJI無印良品網店購物吧！



MUJI無印良品官方網店正式開幕，品牌為慶祝MUJI無印良品網店開幕，於新張期間（

即日起至3月22日），凡於MUJI無印良品網店消費淨值滿$500，可獲贈$50電子優惠碼於下次購物時使用，名額有限，額滿即止，立即看10大MUJI無印良品必買美妝好物推介，趕快到MUJI無印良品網店消費吧！

MUJI無印良品網店｜美妝好物推介1：兩用胭脂唇膏 HK$68

隨著口罩令取消，女生們開始對胭脂及唇膏有更大的需求，MUJI無印良品這款兩用胭脂唇膏，以天然植物潤澤成分製成，可以當作胭脂肪及唇膏使用，一物兩用性價比高，一小盒放在手袋作補妝之用也相當方便！

MUJI無印良品網店｜美妝好物推介1：兩用胭脂唇膏 HK$68（MUJI 官網）

MUJI無印良品網店｜兩用胭脂唇膏 3色可選（MUJI Hong Kong@FB）

MUJI無印良品網店｜美妝好物推介2：無漂染化妝棉 180片 HK$18

化妝棉是女生日常護膚及卸妝的必備之物，所揀選適合自己的化妝棉是相當重要，MUJI這款無漂染化妝棉採用無漂染、纖維細長的棉花製成，而且觸感柔軟，可減少卸妝時對肌膚造成磨擦損害。

MUJI無印良品網店｜美妝好物推介2：無漂染化妝棉 180片 HK$18（MUJI 官網）

MUJI無印良品網店｜美妝好物推介3：敏感肌爽膚水 高保濕 HK$55

面臨轉季，肌膚難免會敏感不適，為肌膚作適當的保濕護理變得相當重要！MUJI這款敏感肌爽膚水（高保濕）採用岩手縣釜石的天然水，而且是低過敏性，能有效為肌膚溫和地提供清爽水分，達到保濕效果。

MUJI無印良品網店｜美妝好物推介3：敏感肌爽膚水 高保濕 HK$55（MUJI 官網）

MUJI無印良品網店｜美妝好物推介4：可可巴油 50ML HK$78

MUJI的可可巴油一向深受女生歡迎，成分結構與皮脂相似，而且滲透性高，有助迅速滋潤肌膚及維持水油平衡，加上可可巴油不含香料及色素，適用於全身各處，隱藏用法多多，絕對是女生們的護膚好物。可可巴油更被網民稱為「去黑頭神油」，清黑頭、去粉刺效果超顯著，不少女生實試過後，也讚口不絕！

MUJI無印良品網店｜美妝好物推介4：可可巴油 50ML HK$78（MUJI 官網）

MUJI無印良品網店｜美妝好物推介5：便攜式睫毛夾 HK$38

MUJI這款便攜式睫毛夾是大熱美妝品之一，採用滑動式設計，加上輕巧設計不佔位置，放在手袋也很方便，特別適合出遊時攜帶！

MUJI無印良品網店｜美妝好物推介5：便攜式睫毛夾 HK$38（MUJI 官網）

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