MUJI無印良品大減價$9起可入手　必掃壓縮面膜紙、PP儲物箱！

MUJI減價2023｜MUJI無印良品於即日起至2月12日舉行「年末折扣優惠」，多款女裝產品、家居收納好物、護膚品等均有折扣優惠，優惠貨品低至42折，最平$9起就可以買到心儀商品，女生們趁快去購物掃貨吧！



MUJI無印良品的護膚、美妝品向來大受女生歡迎，在減價期間多款大熱護膚產品均有折扣優惠，其中敏感肌護膚系列，包括敏感肌爽膚水、敏感肌滋潤乳液、敏感肌潔面乳等都有9折，另外被視為CP值極高的壓縮面膜紙亦有折扣優惠，購買人氣卸妝潔面油、平衡淨肌爽膚水、水凝保濕乳霜等也可享有9折優惠。

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臨近農曆新年，又是時候大掃除，整理下家居！要好好收納個人物品當然少不了MUJI的家居整理收納好物吧！在優惠期間，MUJI有不少收納產品都有折扣優惠，PP儲物箱、PP文件格、藤織小物盛器、飾物掛架、壓縮存衣袋等都超抵買，趕快趁著減價入手，好好整理家居迎接新春吧！

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除了護膚產品及收納好物之外，不少女裝服飾、零食、家居用品等都減價，最平$9起就可以買到優惠商品，大家趕快到門市或網上商店盡情購物掃貨吧！

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