胡蓓蔚近況展身材曲線「不像51歲」4大保養法：運動後必喝一飲料

胡蓓蔚近年甚少於幕前出現，但間中也會在社交媒體，分享最新動態。適逢結婚15周年，胡蓓蔚重貼昔日婚禮，感激老公單立文（豹哥）共度美好時光27年。除了維繫愛情，51歲胡蓓蔚在保養凍齡上，也相當之厲害，日前張貼健身照片，展現出零贅肉的身材曲線，肌膚亦看來彈滑，令人好奇她到底有甚麼護膚心得呢？



胡蓓蔚護膚｜適逢結婚15周年，胡蓓蔚重貼昔日婚禮，感激老公單立文（豹哥）共度美好時光27年。(IG@paisleyhu)

要做好感情維繫，同時有著良好的個人管理，一般都難以兼顧，然而胡蓓蔚則是個模範。胡蓓蔚入行約29年，年輕時因錄製唱碟，結識當時的監製單立文，兩人愈走愈近，試過一起經歷甘苦，更曾是不婚主義，最後因胡蓓蔚的不婚主義好友結婚，動搖她也想結婚，於是說服豹哥，兩人在2008年許下終身承諾。兩人婚後渴望平淡，豹哥更言會「極珍惜兩人的相處時間」，大家約定每年去旅行，製造獨處的回憶。

胡蓓蔚護膚｜胡蓓蔚亦擅於自我管理，無論身材或樣貌，多年來保持最佳狀態，不見有太大變化。(IG@paisleyhu)

胡蓓蔚亦擅於自我管理，無論身材或樣貌，多年來保持最佳狀態，不見有太大變化。她亦不時在社交媒體分享日常，無懼素顏拍攝，肌膚狀態飽滿光澤，獲網民大讚「不像51歲」。其實她的護膚方法簡單易用，曾在疫情期間，透露多個凍齡心得，以下當中4個方法，大家不妨學起來！

胡蓓蔚護膚｜胡蓓蔚喜愛跑步，更與陳山聰、袁偉豪、胡家欣及姚子羚等組成「Crazy Runner」。(IG@paisleyhu)

胡蓓蔚51歲護膚保養法一：每星期跑至少21公里

胡蓓蔚前年回上海探親時，需留在當地自我隔離14天，並拍片放在社交媒體，分享保養秘訣，以打發時間。即使在休息期間，她都會安排時間表，每日在煲劇和視訊通話後，約下午3時便開始體能鍛鍊，其中動作一般都很簡單，如原地跑、抬腿、平板支撐和深蹲等，更坦言會看德國知名健身博主Pamela Reif的影片，來增肌減脂。

此外，胡蓓蔚喜愛跑步，更與陳山聰、袁偉豪、胡定欣及姚子羚等組成「Crazy Runner」，每星期會跑三四天，每次約7至8公里。胡蓓蔚亦會游水、瑜伽和跳彈床，生活離不開活動，以鍛鍊出強健體魄。

胡蓓蔚護膚｜胡蓓蔚在運動後，都會鮮榨果汁充飢。(IG@paisleyhu)

胡蓓蔚51歲護膚保養法二：運動後必喝一飲料

在飲食方面，胡蓓蔚晚餐以清淡為主，一般會自製沙律。而在運動後，她每次更會鮮榨果汁充飢，同時補充營養。台灣健身室SuperFIT網頁亦建議，可以飲杯檸檬水，以增強體質，除了補充水份和促進血液循環，檸檬水還可加快人體吸收維他命C，強化韌帶機能，減少扭傷，同時消除運動後積聚的乳酸，減低肌肉痠痛的機會。

胡蓓蔚51歲護膚保養法三：精簡底妝一招增妝感貼服

擁有好膚質的胡蓓蔚，平日化妝都不會濃妝厚粉，曾拍片記述過程，時間不用十分鐘，而且完成後盡顯迷人好氣息。

當中胡蓓蔚最重視底妝，首先會塗護膚品，增加後期底妝的貼服度，再以輕透的氣墊粉底拍勻全臉，按肌膚狀態使用適當的份量，並在眼底、鼻翼、下巴和眼角位置，點上遮瑕膏，後用掃推開和堆疊，讓膚色更為勻稱。對於保持妝感貼服，胡蓓蔚亦有分享小貼士，指完成底妝後，會待肌膚完全適應底妝，才會掃上碎粉，以減少浮粉問題。

胡蓓蔚護膚｜胡蓓蔚護膚也傾向簡約。(IG@paisleyhu)

胡蓓蔚51歲護膚保養法四：每日敷保濕面膜

由於妝容較輕薄，胡蓓蔚護膚也傾向簡約，她曾在隔離時期，分享自己的護膚程序，會在卸妝潔面後，先塗眼霜再用爽膚水和面霜便完成。她重點注意保濕和清潔，每日都會敷保濕面膜，亦用性質溫和、磨砂粒子幼細的清潔面膜，以減少對肌膚構成負擔。