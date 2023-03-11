49歲蔡少芬素顏更勝化妝！5護膚法：當歸煲湯、交替用兩組保養品

【蔡少芬｜護膚凍齡】蔡少芬早前由上海回流香港定居，近日更享受家庭樂，出遊新加坡度假，在微博大晒歡樂時刻。現年49歲的蔡少芬，當年參選港姐入行，有份擠身三甲，其後更受力捧，為千禧年代初4大花旦之一，並憑劇集《洛神》飾演甄宓，半掩臉嫣然一笑的一幕，吸引不少目光。雖然入行逾30年，但蔡少芬在護膚方面，依然保持得宜，無懼於鏡頭前展示素顏，而且化妝前後幾乎沒太大分別，雙眼有神之餘，肌膚亦顯白滑，令人好奇她到底有甚麼凍齡秘訣。



【蔡少芬｜護膚凍齡】蔡少芬早前由上海回流香港定居，近日更享受家庭樂，出遊新加坡度假，在微博大晒歡樂時刻。(蔡少芬微博)

蔡少芬近年在內地事業發展不俗，在忙碌的同時，仍不忘護膚保養，打造出年輕白滑肌膚，提升飽滿滋潤度，即使素顏拍照，依然看起來精靈迷人。

【蔡少芬｜護膚凍齡】現年49歲的蔡少芬，無懼於鏡頭前展示素顏。(蔡少芬微博)

【蔡少芬｜護膚凍齡】蔡少芬當年憑甄宓一角，獲得大量關注。(《洛神》劇照)

蔡少芬凍齡護膚法一：蜂蜜養顏

不少女星都愛以蜂蜜護膚，蔡少芬亦不例外，更會自製成蜂蜜面膜，以保持肌膚滋潤，而且可以預防粉刺暗瘡。她在拍攝《甄嬛傳》時，雖然懷有小孩，但依然積極保養，每天早上起床後，最先會喝杯蜂蜜水，以喚醒身體機能，同時幫助身體排毒，讓肌膚更加健康，保持靚媽的狀態。

【蔡少芬｜護膚凍齡】蔡少芬素顏更勝化妝。(蔡少芬微博)

蔡少芬凍齡護膚法二：雙重淨膚步驟

淨膚是保養重要一環，不僅減少肌膚負擔，同時避免毛孔粗大問題。蔡少芬亦著重卸妝和洗面，實行雙重淨膚，會先用洗面乳潔面，再在肌膚留有水分時，以化妝棉擦拭去除角質，以減少污染物或化妝品殘餘肌膚上。蔡少芬亦會每星期使用溫和的去角質產品，以保持肌膚滑嫩潔淨。

【蔡少芬｜護膚凍齡】蔡少芬也愛泡製靚湯，即使外景拍攝，也隨身帶備湯水。(蔡少芬微博)

蔡少芬凍齡護膚法三：當歸煲湯

不少凍齡女星的護膚方法，都會煲湯水養生。蔡少芬也愛泡製靚湯，即使外景拍攝，也隨身帶備湯水，當中材料包括當歸、紅棗及雞肉等，讓身體保持潤澤。根據書本《中藥材養生密碼》顯示，當歸有效調經止痛，其中的維他命B12，更加強化血管；鐵質則能加強血液循環，為肌膚增添血氣。不過書中同時提到，由於當歸含或刺激乳腺癌生長細胞的成分，故乳腺癌患者應避免服用，也最好詢問醫師意見。

【蔡少芬｜護膚凍齡】蔡少芬每次出門前，都會做足防曬，戴上太陽眼鏡及帽子。(蔡少芬微博)

蔡少芬凍齡護膚法四：出門做足防曬

紫外光是肌膚衰老的主因， 故此蔡少芬每次出門前，都會做足防曬，戴上太陽眼鏡及帽子，減少陽光直接照射到肌膚上，造成曬傷問題。

蔡少芬凍齡護膚法五：交替使用護膚品

有說護膚品不能長期用同一支，否則肌膚會變得習慣，效用大為降低。蔡少芬會按照肌膚狀態，選擇不同功能的護膚品，平日更會有兩款護膚品，並每個月都交替使用。當天氣乾燥時，她亦會轉用保濕力強的產品，包括精華、防曬乳及保濕噴霧，讓自己隨時補充水分。