Pamela Reif｜23歲登福布斯富豪榜　年薪過億的百萬健身Youtuber

跟着 Pamela 一起運動，是無數中國年輕人的健身動力，我也親自跟着她的影片練過，真的能瘦！



夏天一到，展示好身材成了很多人的必修課。不過這屆中國年輕人，很多都像我一樣不想去健身房，而是選擇在有了健身基礎後，跟着一位叫Pamela 的博主鍛鍊。她去年在 bilibili 開通官方賬號後，中國粉絲很快突破 600 萬，人氣最高的「10 分鐘 HIIT 燃脂」影片，被播放了超過 700 萬次。 從一開被虐趴下到如今可以輕鬆做完，許多人都證實了Pamela 的健身影片真實有效。

17 歲高中成績全優畢業，卻放棄上大學專職當健身博主。23 歲因為錄製影片教人減肥塑形，收入過億登上《福布斯》30 歲以下富豪榜。現在，Pamela Reif 僅在她家的 Instagram 平台，就擁有逾 800 萬粉絲，影片在各個平台的播放總量過億次，是如今世界上最成功，最受追捧的健身博主之一。

Pamela 的影片不長，平均一條只有 10 分鐘左右。伴隨着振奮而有節奏的音樂，她做完開合跳、高抬腿、深蹲+側步跳，又手撐地開始了登山跑。這樣一組高強度快節奏的動作做完，看看進度條才過去 2 分鐘。彈幕裏都在說：「躺在牀上的我，看得好累」，「光看可以瘦嗎？我的手臂已經看疼了」，「這真是我人生中最漫長的 2 分鐘」。」天哪，我做完這些就已經開始喘了，這個女人居然越做越開心，還對着我笑！」

最近，Pamela 發出一條自己學中文的影片，「恭喜發財，萬事如意「的吉祥話講得相當標準，甚至說出了粉絲們送她的外號」魔鬼Pamela」，抑揚頓挫又字正腔圓。大家驚呼：「我還沒瘦下來，Pamela 已經學會講中文了！」

Pamela從不吝嗇在IG上分享穿比堅尼的美照，完美身形表露無遺，由頭到腳也沒有一分贅肉。（點擊放大欣賞）▼▼▼

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1. 誰是 Pamela？

德國女孩 Pamela Reif，在人生的前 15 年過着平凡的生活。在她的城市 Karlsruhe （喀斯魯），母親開着一家服裝店，父親則是攝影師，家中還有個大她 5 歲的哥哥。

高中時，Instagram 在年輕人當中風靡，Pamela 也趕上潮流，經常在上面發發自拍，分享美食和風景。很快她發現，Instagram 上的照片有許多標籤，只要加上「健身」這一標籤的照片，點贊遠比她發張自拍要高。

「多分享一些健身照，就能有更多的粉絲關注我。」起初 Pamela 是這麼想的。從那時起，她開始有計劃地健身，將自己身體的變化分享在 Instagram 上，粉絲量馬上有了躍升，從默默無聞增長到了 50 萬。與此同時，17 歲的 Pamela 高中畢業了。她在會考中獲得了最高等級，這意味着可以選擇任何自己想讀的大學專業。

兩條路擺在她面前：聽父母的話去讀大學，選擇醫生、律師這樣越老越香的職業鐵飯碗，做傳統意義上的行業精英；繼續做健身博主，投入「花無百日紅」的健身界，遠離循規蹈矩的上班族生活，但永遠走在新鮮刺激的路上。帶着家人對於「不正經職業」的誤解，Pamela 最終選了後者，在她眼中，社交網絡才是未來。

Pamela 的IG除了分享鋼煉運動裝美照，還有很夢幻的少女穿搭造型。（點擊放大欣賞）▼▼▼

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2. 時勢造「英雄」

2016 年，Pamela 發出了第一支健身教學影片，收到了轟動的反饋，幾百萬人每天都盼着她更新，「在屏幕前和 Pamela 一起鍛鍊」成了年輕人的新潮流。

抓住這個熱度上升的時機，Pamela 加緊拍攝健身影片，一邊推出自己專屬的訓練計劃「Pamstrong」，一邊在 2017 年出了一本書《Strong & Beautiful》，分享她的健身心得；還與德國知名內衣品牌 Hunkemöller 合作，推出了自己的內衣系列。

同時，在粉絲到達百萬之後，她便籤約了最頂尖的 MCN 公司 Pulse Advertising——這家公司簽約的網紅，都是「宇博」Chiara Ferragni 這樣的體量。縝密的商業佈局，讓Pamela 在 2019 年進入了「30 歲以下 30 人」的富豪榜，還登上《福布斯》的封面。這一年她只有 23 歲。

Pamela 2016年開始在網路上走紅得到不少品牌的合作機會，2019更打入30歲以下的福布斯富豪榜。（點擊放大欣賞）▼▼▼

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Pamela 為什麼能大火？在開始健身時，她並不胖，甚至可以說是「乾瘦」型。通過科學的鍛鍊，她讓自己的身材有了曲線，肌肉的豐滿讓穿衣更美，小麥膚色讓她全身上下散發着健康氣息。加上化妝和漂亮衣服，每天在社交網絡上分享正能量，鼓勵大家認真生活，越來越多人開始被這個姑娘吸引。

從去年到今年，就在許多人的工作和生活受到疫情影響而全面停滯時，Pamela 迎來了她事業的第二次飛升。大家閉門不出，意味着無法每天去健身房和户外運動，僅靠一張瑜伽墊就能在家實現日常訓練的Pamela Reif影片，有了更多的粉絲。

許多人喜歡Pamela 的健身影片，因為她選的背景音樂好聽，練習強度合適，而且不需要複雜的器械，找塊空地攤開瑜伽墊就能練。每集影片 10-15 分鐘的時長，也很適合忙碌的都市人利用碎片時間。

她還趁機進軍了中國的社交媒體，將影片漢化後便於更多人學習，在小紅書、微博、b站這些年輕人聚集的地方，都有百萬級的擁躉。不得不感嘆：真是時勢造英雄。

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3. 跟着Pamela ，真的能瘦

說到Pamela 的影片，練過的人最多的評價就是「虐」，她也因此得名「魔鬼Pamela」。不過這也從側面說明，她的動作簡單高效，極其具有針對性。夏天已經到了，外灘君也總結了幾個Pamela 「直擊目標」的燃脂動作，親身體會：只要做到位，真的就能瘦。

拉伸大腿和小腿的箭步蹲，考驗心肺能力的開合跳，都只是暴風雨前的寧靜。讓臀部更加緊實的抬腿動作，想要升級難度也可以加上彈力帶。許多人聞風喪膽的平板支撐，對於Pamela來說，只是登山跑和波比跳間隙的休息。她還根據音樂節奏加上了手部動作，更有挑戰。

全面虐腹的空中自行車，對側關節想碰在一起並沒有那麼容易，最重要的是她的動作足夠標準，核心簡直比泰山還穩。家中沒有啞鈴，拿着礦泉水瓶也能做上臂小肌群的訓練，別看重量不大，一套下來手臂真會酸到無法抬起。

Pamela 的訓練裏有大量的深蹲，再配合跳起、踮腳尖這樣的動作，燃脂效果加倍。上面這些動作大量穿插在她的健身影片中，如果你有過健身基礎，可能覺得沒什麼，要是你第一次做，最好是給自己多一點時間來適應。

在她的訓練計劃中，也有很多適合新手的影片，她也會在社交網絡上分類推薦，讓你一周的鍛鍊動作都不重樣。

試做過Pamela分享的健身影片，都知道有多「魔鬼」，只要每個動作做到位，瘦真的離你不遠。（點擊放大欣賞）▼▼▼

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4. 普通人可以練成Pamela Reif嗎？

Pamela 的身材，是很多人堅持健身的動力。但也千萬別覺得「我肯定能練成她那樣」。首先，Pamela 現在的身材狀態，是在一個人一生中代謝和柔韌度的黃金時段，通過長時間、大量、且專業的健身房練習所達到的結果。

她從 16 歲就開始健身，今年只有 25 歲。之前還透露過自己從 10 歲就開始學舞蹈，這樣的話，協調性和耐力肯定優於平時少運動或不運動的人。影片裏她蹦蹦跳跳十分鐘不帶停下的體能，也絕非每天只跳健身操而練就，以上幾點缺一不可。

其次，Pamela 的影片雖然看起來很燃很歡樂，但細看每個動作，都做得十分標準到位。如果你平時跟着私教健身，時常能聽到「核心收緊」，「不要塌腰拱背」等等讓你動作更標準的口令，如果一個動作無法順利完成，教練也會給出替代或者難度降級的選擇。

想要減肥增肌飲食也不能馬虎，一齊看看Pamela平時都在吃甚麼。（點擊放大欣賞）▼▼▼

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但Pamela 的影片裏，雖然音樂很好聽，但只能為你提供節奏，無法提供適合每個人的有效動作指導。除非你家有一面巨大的落地鏡子，否則根本不知道自己的動作是否標準。如果你是運動小白，很容易「為了完成動作而完成動作」，也可能因為「不知道該哪裏使勁」而代償發力，輕則把不該練粗的地方練粗，重則可能練傷腰、頸部。

最後，想要真正減肥或是保持身材，吃也很重要啊！就算你今晚來了興致，跟着Pamela 堅持跳完了這 10 分鐘，然後出門去大吃一頓火鍋，長此以往不但瘦不下來，也並不健康。無論你是想減肥還是隻是想跟着Pamela 動一動，良好的飲食習慣才是健康身材的基礎。

對於健身這件事，Pamela 自己說過一句話：「做好自己的事，別聽那些人指手畫腳——即使他們有權做決定。」所以，在自己現有的運動基礎上做到最好，每次進步都與自己比較，適當的「躺平」才是真理。

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