屈臣氏優惠｜美妝最抵25折！20+好物推介：$52盒面膜、熟睡褲半價

屈臣氏優惠｜美容零售品牌屈臣氏推出優惠！隨著轉季，不少美妝品牌相繼減價，吸引大家購入試用，屈臣氏也不例外，除了個人用品，部分熱門美妝品亦有優惠，甚至低至25折，令人荷包難逃失守的命運。以下為大家整理出20款必買美妝好物推介，大家不要錯過！



美容零售品牌屈臣氏推出優惠！(屈臣氏)

屈臣氏優惠20+好物推介一：碧柔卸妝潔面棉盒裝（46片） $39.9（原價$69.9）

購買方法：屈臣氏官網

潔面是每日必做的步驟，因此對膚質保養尤為重要。碧柔卸妝潔面棉質感柔軟細滑，不易傷害肌膚，而且採用純棉設計，觸感更為舒適。卸妝潔面棉亦有效卸除妝容，將毛孔內的殘餘化妝品帶走。在化妝的日子，筆者喜歡先以它卸妝，再用潔面乳再洗一次，以徹底卸淨，讓肌膚保持零負擔狀態。

屈臣氏優惠推介一：碧柔卸妝潔面棉盒裝 (屈臣氏官網)

屈臣氏優惠20+好物推介二：CETAPHIL 舒特膚温和潔膚露 500ml $126（原價$155.9）

購買方法：屈臣氏官網

相信敏感肌女生都識這品牌，不僅性質溫和，用時沒有刺痛感，而且質感滋潤舒適。潔膚露蘊含3種保濕修復成分，包括甘油、維他命B3及維他命B5，有效保濕，以紓緩敏感肌的乾澀、崩緊、粗糙、泛紅和痕癢狀況，同時幫助卸除淡妝，以及日常污染，筆者用後都覺好用。

屈臣氏優惠推介二：CETAPHIL 舒特膚温和潔膚露 (IG@cetaphilmy)

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面膜系列



屈臣氏優惠20+好物推介六：DR. JART+水活力水潤藍丸面膜 $57（原價$168）

購買方法：屈臣氏官網

面膜的方便快捷，成為了不少人保養時常用的急救品。筆者曾用這款面膜，用後感覺滋潤保濕，肌膚透出健康光澤，讓整個人看來更有精神。蘊含細份子透明質酸及海藻萃取物，有效鎖水保濕，同時阻止水分流失。面膜現時有34折，買第二件時還有半價，即85.5港幣便可，是平日的約25折，非常超值！

屈臣氏優惠推介六：DR. JART+水活力水潤藍丸面膜 (屈臣氏官網)

屈臣氏優惠20+好物推介七：早安面膜水果草本香味32片 $84（原價$128）

購買方法：屈臣氏官網

若然每天都敷面膜，價錢或較高昂，因此相對價錢適中的早安面膜，深受女生們歡迎，而且用法也非常方便，只要一抽便能取出面膜，然後打開敷臉上，等待約1分鐘便可。每次上妝前，都會先敷這款面膜，妝感會更貼服，而且膚色也較明亮，同時香氣也很舒壓，為清早帶來滿滿的力量。

屈臣氏優惠推介七：早安面膜水果草本香味 (屈臣氏官網)

屈臣氏優惠20+好物推介八：花王MEGRHYTHM蒸氣溫熱眼膜套裝（共4盒） $99.9（原價$147.6）

購買方法：屈臣氏官網

相信不少人都曾用過這款溫熱眼膜，以溫暖的熱力，消除雙眼疲勞和崩緊，減少壓力引致的細紋，回復原有的精神。眼膜還設有多款香氣，現時不到100港元，便可試勻4款香味，非常適合每天對著電腦工作或打機的人用。

屈臣氏優惠推介八：花王MEGRHYTHM蒸氣溫熱眼膜套裝 (屈臣氏官網)

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精華系列



屈臣氏優惠20+好物推介十一：L'OREAL PARIS 活力緊緻透明質酸水光瓶保濕精華 30ml $159（原價$239）

購買方法：屈臣氏官網

踏入轉季，保濕變得重要，讓肌膚保持精神健康，抵禦環境污染。這支精華透過雙重透明質酸科技，調配出黃金比例，以不同大小的透明質酸，有效提升肌膚滲透力，同時建立鎖水屏障，減少水分流失，使肌膚維持平衡狀態。

屈臣氏優惠推介十一：L'OREAL PARIS 活力緊緻透明質酸水光瓶保濕精華 (屈臣氏官網)

屈臣氏優惠20+好物推介十二：OLAY水感透白光曜精華水150ml $219（原價$239）

購買方法：屈臣氏官網

精華水在推出時，引來不少好評熱話，以戊二醇、丁二醇及甘油，為肌膚帶來補濕效果，同時加入專研革糖素Glycoxyl，內含黃金濃度B3，幫助增強1.7倍美力功效，並保護膠原蛋白不被糖化。精華水感覺清爽，很快便被肌膚吸收，而且用後肌膚明顯亮白，在夏天使用最適合不過。

屈臣氏優惠推介十二：OLAY水感透白光曜精華水 (屈臣氏官網)

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化妝水系列



屈臣氏優惠20+好物推介十五：AHC Minimal 10 積雪草修護化妝水 120ml $189（原價$218）

購買方法：屈臣氏官網

個人而言喜歡品牌的保濕力，產品用後都會感到飽滿亮澤。而這款化妝水，亦加入高達98%積雪草精華液，可助修護肌膚，讓肌膚有較好的保濕力，保持在健康亮澤的狀態。化妝水取自印度洋沿岸純淨地區的積雪草，配合韓國傳統草本按摩護膚秘方和製法，有效舒緩肌膚，強化肌膚抵禦力。現時化妝水買第二件半價，平均每支約142港元，即原價的65折。

屈臣氏優惠推介十五：AHC Minimal 10 積雪草修護化妝水 (屈臣氏官網)

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其他美妝及個人護理用品



屈臣氏優惠20+好物推介十七：ANESSA極防水美肌UV乳液 SPF50+ PA++++ 60ml $156.5（原價$209）

購買方法：屈臣氏官網

臨近夏天，是時候做好防曬。ANESSA防曬液每年都會被列於各大美妝排行內，可見出它的功效強勁，深得不少人喜歡。防曬液採用全球首創「智能防禦科技」，會按天氣的溫度和濕度，強化防曬液的防禦膜，更有效地阻隔紫外光，同時蘊含一半養膚精華，減少肌膚因光線而造成的乾燥和色斑問題。防曬液質感輕薄，用後肌膚明顯亮白光澤，筆者有時會當作底霜使用，以打造出更輕透的素顏妝。

屈臣氏優惠推介十七：ANESSA極防水美肌UV乳液 (IG@anessa_official_shiseido)

屈臣氏優惠20+好物推介十八：高潔絲極柔安心熟睡褲 $42.9（買一送一，即每件$21.45）

購買方法：屈臣氏官網

相信不少女生都愛用熟睡褲，特別在經期流量多的一兩日，更可避免因身體輾轉反側，而弄髒內褲，加上質料舒適，更能安心入睡。現在熟睡褲推出買一送一，即半價即能入手！

屈臣氏優惠推介十八：高潔絲極柔安心熟睡褲 (屈臣氏官網)

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