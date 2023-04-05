韓韶禧小眾手袋出自名設計師手筆！允兒、林智妍同款$1000起買到

韓國小眾手袋推薦｜近日打開手機，都是一堆朋友們飛日韓旅遊的照片，除了看風景放鬆抖氣，還可大量入手當地品牌服飾，省下不少運費。不少女生喜歡韓國品牌的簡約，既能顯優雅，又能展現型格，有些款式更深得女星們重用。因此，以下推薦5個女星們都在用的小眾品牌手袋，大家不妨趁韓國旅遊時去看看。



林智妍愛用韓國小眾品牌JeEtTe

《黑暗榮耀》近日贏得不少話題，劇中飾演奸角的林智妍，原來是品牌JeEtTe的愛好者，早前拍攝綜藝時，揹品牌的帆布水桶袋出國，售價21.6萬韓圜（約1,290港元）。今季流行水桶袋，以簡單的啡色和米色配搭，襯出夏日的活力感覺，而且容易配襯。手袋袋形較長，可以放下很多隨身物品，還可利用索帶拉緊袋口，有視覺上縮細的錯覺，不會顯得太大。

韓國小眾手袋推薦｜林智妍早前拍攝綜藝時，也有揹品牌的帆布水桶袋出國。(《딱한번간다면》截圖 & IG@jeette_official)

文佳煐、Jisoo都愛用韓國小眾品牌Emis

相信看過韓劇《女神降臨》的人，都會喜歡女主角文佳煐的活力，而戲外的她則較愛簡單型格的風格，不時都用悠閒款式手袋，當中常見的品牌之一便是emis。這品牌在2017年創立，偏向悠閒街頭風格，剪裁也較簡單，可隨便配搭日常服飾，除了文佳煐，女團BLACKPINK成員Jisoo、Krystal、金世正等人也是粉絲，相信是女星們必備的品牌。

韓國小眾手袋推薦｜戲外的文佳煐較愛簡單型格的風格，不時都用悠閒款式手袋，當中常見的品牌之一便是emis。(IG@m_kayoung)

韓韶禧（韓素希）愛用韓國小眾品牌Joy Gryson

近年當紅的女星，韓韶禧必在其一，更是不少時尚品牌的寵兒。她在拍攝《無法抗拒的他》時，無論戲裡戲外，都常揹一款優雅的腋下袋，而這款正是來自2006年成立的韓國品牌Joy Gryson。品牌的創辦人大有來頭，曾任職品牌Coach、Tory Burch和Calvin Klein，也曾是Marc Jacobs皮件及飾品部門的設計總監，款式以知性優雅為主，無論上班或約會都非常合用。 韓韶禧所揹的款式為Diana腋下袋，售價為39.8萬韓圜（約2,377港元）。

韓國小眾手袋推薦｜韓韶禧所揹的款式為Diana腋下袋，品牌創辦人曾為Marc Jacobs皮件及飾品部門的設計總監。(IG@joygryson_official)

允兒愛用韓國小眾品牌Atelier de Lumen

外表感覺高貴優雅的允兒，也是小眾品牌Atelier de Lumen的粉絲，曾帶著品牌手袋參觀畫展，以毛茸的粉色外套，配搭黑色皺褶餃子袋，看來充滿知性氛圍。品牌風格以法式復古和文青為主，運用簡約線條締造優雅感覺。這款袋以皺褶設計，並貼心地設有手柄，以方便攜帶，而手袋的材料，亦是來自義大利進口牛皮，搭以手工製作，大為增添手袋的藝術氛圍，售價17.8萬韓圜（約1,063港元）。

韓國小眾手袋推薦｜允兒也是小眾品牌Atelier de Lumen的粉絲。(IG@yoona__lim & 官網)

秀智愛用韓國小眾品牌Joseph & Stacey

若喜歡低調和優雅的感覺，可以選擇Joseph & Stacey的手袋，著名款式以皺褶布紋設計，展現出溫婉的魅力。不少女星也愛用這品牌，其中秀智也曾揹品牌手袋出國，以白色粗肩帶，修飾手臂肉，並綴以兩個大金屬鈕扣，簡單得來亦不乏味，而且容量較大，可以擺放較多的隨身物，售價約為319,800韓圜（約1,910港元）。