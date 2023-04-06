Aesop香水、護手霜10好物推薦！憑獨特文青風獲大集團以199億收購

Aesop推薦｜澳洲護膚品牌Aesop日前宣布，將被美妝集團L'Oréal（萊雅）以天價收購，旋即引起不少關注和熱議。Aesop素來主打簡約文青路線，深受不少女生喜歡，其獨有的護膚品香氣，亦帶來別樹一格的魅力。筆者也是品牌粉絲之一，曾試用多款產品，以下整理出10款心水好物，大家不妨列入購物清單。



相信喜歡Aesop的人，都是被它的獨特性所吸引，產品包裝簡約，以80世紀的玻璃藥瓶般的外形，塑造出古舊典雅的品味。品牌創立於1987年，後被巴西化妝品集團Natura&Co購買，在短短十年間，銷售額急劇增長，因此引來不少大集團招手，包括LVMH和資生堂。最終這充滿魅力的品牌，將被L'Oréal集團收入囊中，以高價25.3億美元（約198.6億港元）進行交易，相較集團當初收購美妝品牌3CE母公司Stylenanda的七成股權價格（據韓國經濟日報引述為4000億韓圜，即約23.84港元），多出約7.3倍！

Aesop推薦｜澳洲護膚品牌Aesop日前宣布，將被美妝集團L'Oréal（萊雅）以天價收購，旋即引起不少關注和熱議。(IG@aesopskincare)

Aesop推薦｜B 三倍 C 肌膚調理凝露 (IG@aesopskincare)

Aesop推薦一：B 三倍 C 肌膚調理凝露

購買方法：NET-A-PORTER｜SELFRIDGES｜ZALORA｜LOOK FANTASTIC

相信大家都認同，這是品牌的熱賣商品之一，質感較為黏稠，像蜜糖般，但很易推開和易吸收，用後肌膚看來滋潤光澤。筆者每晚睡前都會使用，在護膚的最後一步，塗上這個凝露，就像一層防禦屏障般，減少水份流失，同時提升其他護膚品的效用。凝露蘊含維他命原B5、維他命C及乳酸鈉等，可助修護和柔軟肌膚，適合在膚質不穩的潮濕天使用。

Aesop推薦｜香芹籽抗氧化保濕精華乳 (官網)

Aesop推薦二：香芹籽抗氧化保濕精華乳

購買方法：NET-A-PORTER｜SELFRIDGES｜ZALORA

精華乳氣味較為獨特，予人清新爽利的氣息，個人而言挺喜歡，用後還有種療癒感覺。精華乳質感輕盈清爽，而且很快吸收，面部不會感負擔，同時成分富含白茶、維他命B5和柳蘭等，有效抗氧化和保濕，讓肌膚變得柔軟細緻。

Aesop推薦｜悟香水 (官網)

Aesop推薦三：悟香水

購買方法：SELFRIDGES｜ZALORA

品牌最受歡迎的香水，相信便是「悟」的氣味，以清新的柑橘香調，配以柚子及大量羅勒氣味，整體感覺鮮明，適合男女使用，以展現出陽光和活力夏日氣息。

Aesop推薦｜B 綠茶平衡調理液 (官網)

Aesop推薦四：B 綠茶平衡調理液

購買方法：SELFRIDGES｜ZALORA｜LOOK FANTASTIC

不少人都喜歡品牌背後理念，產品從不做動物實驗，而且不含動物製造的成分，如蜂蠟和蜂蜜等，全是純素美妝，故用時更為安心。調理液使用無酒精配方，適合敏感肌用，配合維他卸B5及強效抗氧成分，有效收細毛孔及平衡肌膚。筆者每次護膚前，先會用它倒在化妝棉上擦拭肌膚，以去除角質，用後肌膚明顯變亮澤，予人精神感覺。

Aesop推薦｜廁後點滴 100ml (官網)

Aesop推薦五：廁後點滴 100ml

最為吸引的一點，筆者特別喜歡品牌的儀式感，無論做任何事，品牌都會推出相應的產品，讓整件事都被療癒氛圍包住，像度過一段舒適的時間。例如這款廁後點滴，含有柑橘皮、依蘭依蘭及中國柑皮，有助消除廁所的惡臭，同時散發清新芳香，並可隨身帶備，即使在公眾場合上廁所，都能避免尷尬氣氛。

Aesop推薦｜Arrival Travel Kit (官網)

Aesop推薦六：Arrival Travel Kit

購買方法：NET-A-PORTER

近日愈多人外出旅遊，因為旅行裝便是個不錯的選擇。這旅行裝包括洗頭水、護髮素、沖涼液和身體乳液，可助去除污染物和油脂，同時軟化和滋潤頭髮，喚醒身體機能，有提神的作用。

Aesop推薦｜賦活芳香護手霜 75ml (官網)

Aesop推薦七：賦活芳香護手霜 75ml

購買方法：NET-A-PORTER｜SELFRIDGES｜ZALORA｜LOOK FANTASTIC

同樣是熱賣商品之一，以清香的草本植物，如中國柑皮、迷迭香和大西洋雪松，散發出療癒和溫婉的感覺，結合潤膚配方，用後感覺滋潤，有效撫平手上的乾紋，讓雙手回復年輕，不只有香味。

Aesop推薦｜尊尚芳香護手霜 500ml (官網)

Aesop推薦八：尊尚芳香護手霜 500ml

購買方法：NET-A-PORTER｜SELFRIDGES｜ZALORA｜LOOK FANTASTIC

另一款熱賣的護手霜，香氣以煙燻木調為主，予人寂靜的感覺，有助沉澱自己。護手霜蘊含岩蘭草根、苦橙葉和佛手柑氣味，配合乳酸鉀等潤膚成分，有助軟化肌膚，保持水潤感覺。除了便攜裝，還有較大的樽裝，方便在家中使用，價錢也較相宜。

Aesop推薦｜洗髮露 500ml (官網)

Aesop推薦九：洗髮露

購買方法：NET-A-PORTER｜SELFRIDGES｜LOOK FANTASTIC

隨著天氣轉變，頭皮變得敏感，較易出現頭皮屑問題，因此這時都會用天氣溫和的洗髮水。洗翇露含有乳香和泛醇，有效清潔髮絲和頭皮，並軟化角質，用後頭髮變得清爽蓬鬆，看來更具光澤和彈性。

Aesop推薦｜天竺葵身體乳霜 (官網)

Aesop推薦十：天竺葵身體乳霜

購買方法：NET-A-PORTER｜SELFRIDGES｜ZALORA

品牌的氣味一般以中性為主，若想傾向女性一點，可選擇天竺葵系列，帶點女性的氣息。其中身體乳霜結合多重滋潤堅果油及柔膚成分，有效深層保濕，加上天竺葵及柑橘萃取物的氣味，散發出優雅清新的氣息。