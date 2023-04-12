鄭家純減腰不瘦胸秘訣：不做帶氧運動！水果助排毒、牛肉鍋這樣吃

鄭家純（現改名鄭采勻，又稱「雞排妹」）早年的洩漏網紅私隱案，昨（11日）被台北地院審理判有期徒刑4個月，得易科罰金12萬台幣（約3萬港元）。雞排妹其後在社交媒體表示，會決定繼續上訴。現年29歲的鄭家純，於2012年因拍攝雞排店宣傳片爆紅，憑著精緻外貌，以及姣好身材，吸引不少關注。她曾於社交網站公開自己的護膚保養法，更有著減肥不瘦胸的妙計，大家不妨學起來！



素來有話直說的鄭家純「雞排妹」，前年在社交平台直播，與網紅陳沂隔空互罵。期間她洩漏對方電話前4碼，翌日更貼出6碼的「色號卡」，讓網民猜想到對方的整組號碼。鄭家純昨日在社交媒體提到，對方也有公開自己的全組號碼，但因檢察官認為她看來沒受到損害，結果對方不獲起訴。相反，陳沂在庭上則哭訴，自號碼被公開後，終日以淚洗面，整整一年半都感惶恐不安，但因電話綁定不少資訊，所以決定不換號碼。此外，雞排妹也有向對方提告「加重誹謗」，表示對方稱自己為「黑菊姐」、「法院認證小三」，但對方則辨稱「黑菊是在稱讚女人美麗」。

鄭家純護膚瘦身｜鄭家純擁有豐滿身材，令不少女生都感羨慕。(IG@ili.cheng)

鄭家純擁有豐滿身材，令不少女生都感羨慕。她亦曾在社交媒體，大方分享自己多年來的護膚減肥心得。去年為推出十周年寫真，她更積聚鍛鍊身形，成功將體脂肪率減少4.3%，腰圍縮細兩吋至22.5吋，同時最重要的是，胸部依然豐滿沒減，看來更為火辣。整個過程中，她用了以下兩個減肥不瘦胸的方法。

鄭家純護膚瘦身｜鄭家純去年為推出十周年寫真，積聚鍛鍊身形，成功將體脂肪率減少4.3%，腰圍縮細兩吋至22.5吋。(IG@ili.cheng)

鄭家純護膚瘦身法一：牛肉火鍋這樣吃！

要達致較好的減肥效果，飲食佔了重要一環。鄭家純在拍攝期間，飲食都會較清淡，儘量減少油分、調味及煎烤烹調，基本以水煮各類青菜為主。而在攝取澱粉方面，她則選擇較健康的南瓜、芋頭和蕃薯等，配搭雞胸肉和凍鱸魚片等，以補充所有營養，若然吃厭她則會到火鍋店，以清湯烚牛肉片和青菜。遇上嘴饞的時候，她更指出毛豆、茭白筍和玉米荀是安慰食慾的「好夥伴」。此外，她每日亦飲2,000至2,300毫升清水，並不會以酒類和飲料取代。

鄭家純護膚瘦身｜若然吃厭鄭家純則會到火鍋店，以清湯烚牛肉片和青菜。(IG@ili.cheng)

鄭家純護膚瘦身法二：帶氧運動會縮胸？

為練出好看的身形曲線，鄭家純會每周運動兩三次，期間進行1至1.5小時負重訓練，主要針對腹部及臀部肌肉，令整個線條更緊緻。減肥不瘦胸的秘訣，她特別提到不會做太多帶氧運動，雖然減脂效果會更好，但同時也會使胸部變小，因此其教練都不會讓她跑步，或進行有氧或高間歇的運動。

鄭家純護膚瘦身｜為練出好看的身形曲線，鄭家純會每周運動兩三次。(IG@ili.cheng)

鄭家純護膚瘦身法三：定期更換枕頭套和洗面巾

此外，她亦分享不少養成水煮蛋肌的方法，當中特別注重清潔，如每周定期更換枕頭套和洗面毛巾。由於枕頭套和毛巾經常接觸到肌膚，較易沾上油脂和細菌，並助長它們滋生，因此定期更換的話，便可減少肌膚感染，避免暗瘡等問題。此外，她亦會每周深層清潔毛孔污垢和粉刺一兩次，讓肌膚保持滑嫩細緻。

鄭家純護膚瘦身｜鄭家純每周定期更換枕頭套和洗面毛巾。(IG@ili.cheng)

鄭家純護膚瘦身法四：每日靠一水果排毒

鄭家純亦會著重排毒，讓肌膚保持零壓力或負擔。她表示，每日會飲食清淡，不吃油膩食物，並吃一根香蕉，這樣「排便會容易很多」。她亦會透過排汗，幫助帶走毒素，如運動、浸浴和躺岩盤浴等，同時可促進血液循環，增添面色紅潤。