20歲女日食10粒益生菌都無法排便！營養師：9大輕瀉成分易生4問題

不少都市人都因不良飲食習慣容易造成便秘問題，或會嘗試進食益生菌來改善腸道健康、便秘或腹瀉，成了不少人每日必備的保健食品！但日前一位台灣營養師陳怡錞在個人社文平台Facebook專頁中分享一個案例，有一個20歲女生長期吃益生菌，導致如今需日食10顆都無法排便，同時營養師亦提及9大益生菌成分，是會讓腸道產生依賴性，在選購時真的要小心謹慎！



（《當你沉睡時》劇照）

台灣營養師陳怡錞解釋，益生菌可以幫助排便全因在腸道發酵特定的醣類（膳食纖維、寡糖）後產生乳酸，而乳酸可以促進腸道蠕動。但服用益生菌（活菌）後，它必須停留體內，然後吃用含膳食纖維或寡糖食物，才能讓它發酵產生乳酸。而這過程是需要一些時間，同時所攝取的食物必須含足夠的膳食纖維和益生質，所以是不可能在食用益生菌後數小時就發生。

台灣營養師陳怡錞提到當吃完益生菌後，可以很快速去排便，很可能在配方中添加輕瀉成分，例如：羊角豆（望江南）、蘆薈素、乳糖、氧化鎂、決明子，以及目前台灣法規已禁用的：臘腸樹果實、阿勃勒萃取物、台灣鼠李、番瀉葉（僅能使用於茶包類食品）。她同時分享個人看法，提到不太喜歡輕瀉成分：「它們會讓改變腸道水分的通透性，造成水瀉、腹部絞痛，長期食用可能讓腸道產生依賴感，還容易傷害腸黏膜。」

（《我的大叔》劇照）

台灣營養師陳怡在帖文中，分享了一個20歲女生的案例，該名女生在10歲已有便秘的困擾，她的媽媽就去買了聲稱集「益生菌、酵素、纖維」三合一的保健食品，剛開始吃一顆就可順利排便，就這樣吃了十幾年。當該名女生向她咨詢時，已經嚴重至一天吃十顆都沒辦法上廁所，她猜測應該是吃了含輕瀉成份的保健食品，並建議該名女生停止食用益生菌，同時以天然方法幫助她調理。最後只花了一個月就幫她改善了困擾十幾年的便秘問題，且沒有副作用。

在近幾年，不少工作忙碌、飲食不定時的都市人都會嘗試選購保健食品，來補充日常攝取不足夠的營養，而市面上亦充斥著各種聲稱可預防心臟病、癌病、便秘、排毒及美顏的保健食品，所以在選購時更要慎選！