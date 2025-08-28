益生菌推薦2025｜11大好評益生菌！附益生菌4大好處及幾時食？

【益生菌推薦2025/益生菌功效/益生菌好處】益生菌幾時食、需要天天吃嗎？益生菌有什麼好處？為什麼我們需要益生菌（Probiotics），因為現代生活節奏急促，普遍都市人飲食不均，又會報復式捱夜，加上經常進食高油、高鹽、高糖的食物，腸胃自然吃不消，引起不適！



俗語有云：「肚痛最要命」，當絞痛、拉肚子的時候真的令人坐立不安！根據《腸道先顧好，免疫力自然好！》中指出，腸內細菌可以大致分為「益菌」、「伺機菌」、「壞菌」3大類，理想的平衡比例為益菌比壞菌多，而伺機菌亦會成為優勢方的同伴，這樣就可以令腸胃維持在健康的狀態。不過，若是比例逆轉，壞菌為多的話，腸內環境就會快速地惡化，引發不同病症！

壞菌為多的話，腸內環境就會快速地惡化，引發不同病症！（《我的大叔》劇照）

益生菌是「益菌」 多吃這5大食物能獲取

根據Bowtie資訊團隊整合多項外國研究結果，益生菌（Probiotics）有「益菌」之稱，是對人體有益的微生物，當中包含細菌與酵母菌，如乳酸菌、比菲德氏菌等，正常人進食食物時都可以獲取一定益生菌，當中乳酪、泡菜更含有豐富益生菌，以1克作例，當中則含有 1億益生菌！但如果大家飲食不均，亦可以借助益生菌補充品。

含豐富益生菌的食物｜1. 乳酪

含豐富益生菌的食物｜2. 芝士

含豐富益生菌的食物｜3. 醃製蔬菜

含豐富益生菌的食物｜4. 黑朱古力

含豐富益生菌的食物｜5. 麵豉湯



益生菌4大好處：腸道健康、增加免疫力 更能改善濕疹？

益生菌當中最常見的乳酸菌則喜歡在人類腸道裡生活，它有幫助保持腸道健康的功效，更有以下4大益處：

益生菌推薦2024｜益生菌有4大好處 大家可多吃！（《Penthouse 2》劇照）

益生菌好處1. 維持腸道健康 幫助排便

益生菌能夠增加體內好菌、降低壞菌比例，減低消化負擔，促進腸道健康，令腸道共存菌叢更平衡，另外增加好菌可以調整消化機能，令排便更順暢！若果女生們想完美解決便秘，攝取益生菌同時需多攝取膳食纖維及水，這樣會對排便順暢相當有幫助！

益生菌好處2. 促進新陳代謝 增加私密處免疫力

腸道作為我們的「第二大腦」，除了消化食物、抵禦外來細菌，維持我們日常運作、健康亦靠它！腸道最重要的任務是確保分解食物，並確保當中的營養素能被吸收，透過益生菌的幫助，能讓營養得以更好保存並被身體吸收，轉化成能量。除了營養，消化道中的微生物種類亦會影響健康，若果好菌不足，就有機會無法好好抵禦外來細菌的感染、入侵。除此之外，原來益生菌亦會對私密保養有所幫助，菌叢種類失衡的話容易引起下體痕癢、不適。適時適度補充益生菌，有助於調整體質、促進新陳代謝及增加免疫力！

益生菌好處3. 改善皮膚問題 濕疹都有救

根據兩項海外大學研究：芬蘭圖爾庫大學研究、圖爾庫大學研究指出，益生菌能夠有效改善嬰、幼兒濕疹問題。芬蘭圖爾庫大學研究指出嬰幼兒飲用含益生菌的奶粉，可改善濕疹症狀，另外圖爾庫大學研究亦指出懷孕期間服用益生菌，濕疹高危嬰兒出生後兩年內患濕疹的機會降低83％。除了能夠改善嬰、幼兒的濕疹問題，產前、產後的女性亦可以在調養階段多攝取益生菌，有助身體排出毒素，調整身體、皮膚的健康狀態！

益生菌好處4. 有助阻隔吸收脂肪 減肥額外助力

經過醫學界多年對益生菌的研究，多項研究都顯示益生菌功效可以能維持腸道健康 ，幫助排便，當中更可以讓脂肪透過糞便排出體外！除了發現益生菌具阻隔腸道吸收脂肪的功效，亦有令人感到飽腹感、幫助燃燒卡路里及脂肪的作用。日本研究所有研究表明，每天補充特選的比菲德氏菌益生菌，可以減少內臟脂肪及肚腩、減低BMI，達到瘦身效果。另外亦有3個月的測試研究中發現，服用益生菌的女士比沒有服用的女士體重減輕了50％！

如果大家日常飲食習慣不良、飲食不均，不妨借助益生菌補充品！（《無法成為野獸的我們》劇照）

益生菌幾時食？

近年不少人關注健康議題，保健食品（Supplement）亦備受熱議，如果大家日常飲食習慣不良、飲食不均，不妨借助益生菌補充品！大家選擇益生菌時要緊記持續3個月吃才會令益生菌有穩定生長的時間，才會發揮應有保護力，而且不要使用35℃以上高溫熱水服食，高溫容易將活菌殺死，破壞益生菌原有功效！

到底應該挑選什麼益生菌補充品好呢？有見如此，《01女生》這次就為大家推薦了以下多款好評益生菌！

益生菌推薦2025｜1. Metagenics, UltraFlora® 控制益生菌，100 億 CFU，30 粒

購買方法：iHerb

Metagenics, UltraFlora® 控制益生菌，100 億 CFU，30 粒膠囊 (iHerb官網)

UltraFlora® Control 益生菌旨在通過用乳酸雙歧杆菌 B-420™（已證明有助於管理體脂和體重）來提供特異性益生菌，從而幫助調節健康體重。

益生菌推薦2025｜2. Culturelle 益生菌 消化道日常益生菌 30 粒

購買方法：iHerb

益生菌推薦2025｜Culturelle 益生菌 消化道日常益生菌 30 粒(iHerb)

Culturelle 的益生菌一向備受熱議，亦是美國兒科醫生推薦及目前市場上唯一獲得LGG益生菌認證的產品，當中含有100 億 CFU，採用的益生菌菌種是經過最多臨床研究的益生菌菌種，研究證明這種益生菌能在刺激性的胃酸中存活，能舒緩消化絮亂，幫助改善腸道健康，提升免疫力。

益生菌推薦2025｜2. DHC 改善腸道機能 益生菌雙歧桿菌EX 30粒 HK$98

益生菌推薦2025｜DHC 改善腸道機能 益生菌雙歧桿菌EX 30粒（DHC）

這款採用了「雙歧桿菌BB536」作為主要成分的益生菌，當中含有每日攝入量200億單位的功能成分，這款BB536具有抗性，比起普通的雙歧桿菌存活率高、不易受到氧及胃酸等影響，不會在到達大腸之前死亡而失活，可以更有效地改善腸道環境、調節腸道！

益生菌推薦2025｜3. JSHEALTH VITAMINS Probiotic+ supplements 60 capsules

購買方法：Selfridges

益生菌推薦2025｜JSHEALTH VITAMINS Probiotic+ supplements 60 capsules（JSHEALTH）

這個品牌創辦人是一位臨床營養師Jessica Sebel，益生菌配方經測試，當中不含填料、裝訂劑、色彩和防腐劑，素食主義者亦能服用，證明有助於調節及促進腸道、消化和免疫系統健康。

益生菌推薦2025｜4. BLACKMORES 腸道益生菌300億 30粒 HK$299

益生菌推薦2025｜BLACKMORES 腸道益生菌300億 （BLACKMORES ）

BLACKMORES 腸道益生菌蘊含5種經臨床試驗益生菌配以雙重作用配方，能夠提供高達300億活性益生菌，並加入益生元保持益生菌的活躍度，能夠減少胃氣、改善便秘及鞏固腸道健康。當中以專利乾燥及包裝技術，能夠確保益生菌完整度及鎖氧保鮮，產品不含麩質、小麥、乳製品、人工色素、香料及甜味劑。而且這款非常容易儲存，不需冷藏，適合飲食不均衡、便秘、孕婦及授乳媽媽使用！

益生菌推薦2025｜5. 森下仁丹 Bifina® Slim 晶球益生菌瘦身排毒配方 HK$368

益生菌推薦2025｜森下仁丹 Bifina® Slim 晶球益生菌瘦身排毒配方 HK$368（品牌提供）

益生菌除了維持腸道健康、軟化宿便，更可以減少脂肪？日本知名人氣益生菌品牌森下仁丹近日推出全新Bifina® Slim 「瘦身排毒配方」，當中以晶球活性益生菌內的比菲德氏菌，配合專利玫瑰果多酚 （Tiliroside MJ），兩者發揮「 協同效應」，加快激活體內新陳代謝以及肝脂肪代謝速度，促進瘦身減脂並提升皮膚質素！

益生菌推薦2025｜6. Naturo Vita 祛水瘦身益生菌​ 30粒 HK$359

益生菌推薦2025｜Naturo Vita 祛水瘦身益生菌​ 30粒 HK$359（維特健靈）

如果擔心益生菌是注入單一好菌激活腸道，不妨嘗試天然草本結合高科技技術，透過喚醒身體自然機制，達致內在調和與循環。Naturo Vita來自維特健靈旗下，主打天然、安全、高效，這款益生菌更可以針對濕重與面部氣息差問題，由腸道開始啟動自身水循環機制​，幫助身體排出代謝廢物，輕鬆重現小顏、纖瘦身材！

益生菌推薦2025｜7. 卡士蘭 5種益菌(300億) 20粒 HK$450

益生菌推薦2025｜卡士蘭 5種益菌(300億) 20粒 HK$450（卡士蘭官網）

去旅行時最怕水土不服、腸胃不適，想應急解決，又不想借助藥物的話，益生菌可以說是腸胃救星！卡士蘭這款含有5種益菌，達300億好菌量的益生菌，不單可以調節免疫力、舒緩腸道不適，更同時有助改善乳糖不耐症、便秘或腹瀉等情況。

益生菌推薦2025｜8. NOW Foods益生菌10 250億 50粒 HK$117

購買方法：iHerb

益生菌推薦2025｜NOW Foods益生菌10 250億 50粒 HK$117（NOW Foods）

來自美國的NOW Foods，通過GMP 質量保證，安全可靠。這款素食益生菌中含有10 種益生菌菌株、23種關鍵營養素，能夠有助於維持腸道內壁的完整性，幫助適當的腸運動，並參與排毒過程。

益生菌推薦2025｜9. Proven 孕婦益生菌 30粒 HK$268

益生菌推薦2025｜Proven 孕婦益生菌 30粒 HK$268（Proven）

市面上並非每款益生菌都能供給懷孕中和授乳期婦女使用，Proven這款選用英國 ProVen 益生菌孕婦配方，無論是計劃懷孕、懷孕中或授乳期都可以放心服用。當中選用世界專利 Lab4b 益生菌配方，幫助腸道蠕動、促進消化系統，更有效減低嬰兒過敏體質的產生。

益生菌推薦2025｜10. Lacto-Fit 升級黃金腸道健康乳益生菌 2g 50包

益生菌推薦2025｜ Lacto-Fit 升級黃金腸道健康乳益生菌 2g 50包（ Lacto-Fit）

網絡上風評十足的Lacto-Fit，在韓國更是銷售第一的存在！這款升級版更加入5X升級配方益生菌，輕巧包裝，隨時隨地只需撕開開口即可服用，入口輕鬆十分適合益生菌新手選購。當中更有19種生益生菌，對便秘及肚瀉有自動調節的功效，能夠改善腹脹等症狀。