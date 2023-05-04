Lookfantastic必買高評10大護膚品！Caudalie、FOREO皇牌低至5折

英國美妝網站Lookfantastic深得女生喜愛，都必買護膚美妝品。對於評價高的款式，若遇上不錯的價格時，更要入手試試。Lookfantastics不時展示熱門搜尋排行，反映出最好用的護膚品，以下推薦十大常見榜內的好評款式，當中包括FOREO、Caudalie及By Terry等，其中這款記者試後更深深愛上，長期放在辦公室桌面使用！



Lookfantastic必買評價高護膚品推薦一：FOREO LUNA Mini 2 Dual-Sided Face Brush for all skin types $903（原價$1,290）

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夏日易泛油，因此潔膚非常重要。相信不少女生都聽過FOREO的洗面機，刷毛柔軟舒適，機身設計輕身防水，潔淨力不錯，用來卸妝最好不過。

Lookfantastic必買評價高護膚品推薦一：FOREO LUNA Mini 2 Dual-Sided Face Brush for all skin types (LOOKFANTASTIC)

Lookfantastic必買評價高護膚品推薦二：Shiseido Expert Sun Protector Face and Body Lotion SPF50+ $246.5（原價$328.5）

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為減少紫外線對肌膚的侵害，防曬是夏日必做的保養法，特別推薦Shiseido防曬乳液，質感輕盈不黏笠，而且蘊含三重隔濾配方，不僅全方位隔絕紫外線，還可減少接觸懸淨粒子等污染，有效護膚。試過塗防曬乳後，到戶口運動兩三小時，肌膚亦沒被曬傷，並採用HeatForce熱力感應防曬技術，遇上炎熱天氣，防曬效果會愈強。

Lookfantastic必買評價高護膚品推薦二：Shiseido Expert Sun Protector Face and Body Lotion (LOOKFANTASTIC)

Lookfantastic必買評價高護膚品推薦三：Caudalie Vinoperfect Complexion Correcting Radiance Serum 30ml $351（原價$487.5）

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近來較愛用Caudalie的護膚品，價錢較為親民，功效顯注，而且採用大量天然原料製成。這款精華液為品牌的皇牌，採用獨家專利美白淡斑成分Viniferine葡萄蔓萃取液，深入抑制色素沉澱基因，質感水潤不黏笠，配合橄欖角鯊烷，讓肌膚保持水潤。

Lookfantastic必買評價高護膚品推薦三：Caudalie Vinoperfect Complexion Correcting Radiance Serum (LOOKFANTASTIC)

Lookfantastic必買評價高護膚品推薦四：Omorovicza Queen of Hungary Mist 100ml $436（原價$604.5）

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初次使用這保濕噴霧時，已感到驚喜，質感輕盈舒適，噴酒時不會感到水珠沾面，幾乎零負擔，而且很快吸收，為肌膚快速保濕。皇后水使用匈牙利溫泉水作基底，加入橙花、鼠尾草及玫瑰純露，散發療癒幽香，連旁邊同事也讚香，非常適合放在辦公室等冷氣房使用，同時為情緒舒壓。

Lookfantastic必買評價高護膚品推薦四：Omorovicza Queen of Hungary Mist (LOOKFANTASTIC)

Lookfantastic必買評價高護膚品推薦五：Elemis Pro Collagen Cleansing Balm 100g $337（原價$448.5）

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若用洗面乳後易感乾澀的話，卸妝膏的滋潤效果會較好。卸妝膏有著五合一功效，可深層清潔、卸妝、去角質、潤膚和身體護理，亦糅合9種精油，有效帶走污染物質和化妝殘餘外，為肌膚帶來柔滑細緻觸感。

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Lookfantastic必買評價高護膚品推薦六：The Ordinary The No-Brainer Set $117（原價$234）

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品牌以親民價和實用見稱，這套裝包括3支30毫升面霜，包括Natural Moisturising Factors + HA、Granactive Retinoid 2% Emulsion及Buffet，分別有效保濕、改善細紋色素及緊緻柔膚，可根據不同的肌膚狀態使用，全方面提升肌膚的亮滑度。

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Lookfantastic必買評價高護膚品推薦七：First Aid Beauty Ultra Repair Cream 170g $234（原價$312）

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提到敏感肌救星，不少人都認識First Aid Beuaty的皇牌燕麥面霜，曾獲多個美容大獎，而且銷售量驚人，足以證明強大功效。面霜適合敏感肌使用，蘊含膠態燕麥粉，有效紓緩不適痕癢，同時補充肌膚水分，曾使用測膚儀試驗，塗完肌膚水分提升逾10%，可見面霜的強大保濕力。

Lookfantastic必買評價高護膚品推薦七：First Aid Beauty Ultra Repair Cream (LOOKFANTASTIC)

Lookfantastic必買評價高護膚品推薦八：Avène Tolerance Control Soothing Skin Recovery Cream for Sensitive Skin 40ml $137.5（原價$205）

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特別適用於轉季及急救肌膚時用，採用超溫和鎮靜的專利益生活性成分D-Sensinose，加上抗敏活泉水，有效半分鐘內紓緩肌膚，減少灼熱和緊繃感覺，同時深層滋潤肌膚。

Lookfantastic必買評價高護膚品推薦八：Avène Tolerance Control Soothing Skin Recovery Cream for Sensitive Skin (LOOKFANTASTIC)

Lookfantastic必買評價高護膚品推薦九：Elizabeth Arden Prevage Anti-Aging Intensive Repair Daily Serum $1,111.5（原價$1,852.5）

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個人喜歡Elizabeth Arden的活膚和保濕力。而這支精華特別採用突破性「超智慧肌密減齡科技」，以艾地苯、麥硫因子獨家成分Arazine，促進天然膠原蛋白及彈力蛋白生成，讓肌膚保持緊緻彈滑，減淡細紋，盡展活力年輕感覺。

Lookfantastic必買評價高護膚品推薦九：Elizabeth Arden Prevage Anti-Aging Intensive Repair Daily Serum (LOOKFANTASTIC)

Lookfantastic必買評價高護膚品推薦十：TriPollar STOP Vx Facial Renewal, Resharping & Rejuvenation Device $4203.5（原價$4,670.5）

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除了常到美容院，在家也要積極護膚。這美容儀剛推出時，引起不少討論，好評度也高，有效緊緻肌膚，塑造立體輪廓。相較一般使用護膚品，個人認為透過美容儀，更能打造出面部的精緻感，讓肌膚吸收更多營養。美容儀特別針對初老細紋，如魚尾紋、抬頭紋、法令紋及頸紋等，運用新升級以色列多極射頻技術，激活動態肌肉，讓肌膚更顯飽滿彈滑。