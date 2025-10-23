iHerb必買22款保健食品+優惠碼︰2款益生菌平價好用、NMN逆齡大熱

iHerb必買22款保健食品，用獨家iHerb優惠碼更抵買！iHerb 保健食品向來以高性價比著稱，價格相宜、產品高效。但對於不少初次入手保健品，可能對著網站上這麼多選擇，都會有點無從下手，這次《01女生》為大家集合了iHerb「膳食補充劑」22大必買暢銷產品，包括了益生菌、魚油、近期大熱的NMN逆齡產品等，在選購時不妨可以參考一下！文未還有限時獨家優惠碼，千萬不要錯過！



iHerb必買保健食品暢銷Top22. NOW Foods 維生素A 100粒 HK$36.67（原價HK$40.74）

維生素A（維他命A）是人身每日必需的營養素之一，而其中維他命A對眼睛、皮膚、免疫系統的功能有著至關緊要，它可加強人體對疾病和感染的防禦力，保持正常視覺及在昏暗環境中的視力，也為皮膚提供很好的保護。假如在日常飲食中無法攝取足夠的維他命A，這款維生素A也是不錯的選擇，每日一顆就足夠了。

iHerb必買保健食品暢銷Top21. MRM Nutrition 營養 蟲草 CS-4 菌株 60粒全素膠囊 HK$94.87

白天容易感到疲憊的話，不妨可以嘗試營養蟲草膠囊，這款CS-4 菌株蟲草膠囊，有效增加身體活力，消除疲勞，止氣喘、改善呼吸道虛弱有良好效果，以及促進正常代謝，很適合工作忙碌的上班族。

iHerb必買保健食品暢銷Top20. 21st Century 鈣鎂鋅+D3 90片 HK$34.12

都市人幾乎一日三餐都是在外吃，很難補充足夠的營養。這款來自美國21st Century的鈣鎂鋅+D3保健食品，一次過就能為人體補充4大重要營養素。其中鈣與鎂有助骨骼強健，而且鎂能促進鈣的吸收，而鋅有助增強免疫力，維他命D3更是能預防骨質疏鬆，幫助骨骼與牙齒的生長發育，還有減少睡眠障礙，是不少都市人必備的保健食品。

iHerb必買保健食品暢銷Top19. Doctor's Best 高吸收輔酶Q10 含BioPerine 120粒 HK$151.33

對心臟功能、舒緩壓力和抗衰老有莫大益處的保健食品！Doctor's Best的優效吸收輔酶Q10，含有純輔酶 Q10（泛醌）以及BioPerine®，其中輔酶Q10採用天然發酵的，非基因改造、不含麩質和不含大豆類成份，適合素食主義者服用。而當中的成分有助於心臟、心血管健康，有很大的益處，此外還能為時常感到疲勞的人提供能量。

iHerb必買保健食品暢銷Top18. 21st Century Healthy Eyes 葉黃素和抗氧劑 60片 HK$37.53

每日長時間使用電子產品，必須要注重視力健康，而這款保健食品就蘊含葉黃素和抗氧劑，都是對眼睛很好的營養素。而葉黃素又被稱為「眼睛維生素」，有效預防老年性黃斑部病變、白內障以及視網膜色素病變等眼部疾病，可說是現在都市人每日必備的保健食品！

iHerb必買保健食品暢銷Top17. California Gold Nutrition 蝦青素，AstaLif 全冰島 12毫克 30粒 HK$95.29

蝦青素是一種脂溶性抗氧類胡蘿蔔素，發現於微藻類雨生紅球藻中，是一種高效抗氧劑，有助保持大腦、眼睛、皮膚、心臟和關節健康，每日一粒就為身體補充足夠營養。而California Gold Nutrition的蝦青素，更是由Astalif®全冰島蝦青素配製而成，是非常優質的蝦青素，在iHerb上也是長期熱賣！

iHerb必買保健食品暢銷Top16. Life Extension AMPK代謝活化劑 30片 HK$189.73

減肥必備！Life Extension的AMPK代謝活化劑能夠使細胞停止儲存脂肪，並促進健康細胞的代謝，有效加速脂肪燃燒成能量，尤其是肚子周圍的脂肪。這款保健食品在iHerb上有逾3000評論，其中有指：「就像把宿便全清走一樣，肚子附近的肉的確是瘦了」，不少評論都稱瘦身明顯。

iHerb必買保健食品暢銷Top15. Nature's Way Alive! 每日一次系列 女性優效多維生素 60片 HK$171.20

有吃保健食品習慣的人，總會試過忘記吃其中1-2款。而這款女性優效多維生素，蘊含多種維他命及營養成分，包括：活性維他命B12、葉酸鹽、維他命A、維他命C、維他命E、葉黃素、鋅等，每日一片即可為身體補充營養，時刻充滿活力。

iHerb必買保健食品暢銷Top14. California Gold Nutrition CollagenUP 水解海洋膠原蛋白肽+透明質酸和維生素C 206克 HK$134.72

膠原蛋白不但能夠保持肌膚彈性、緊緻，還是保持關節和骨骼的健康。這款膠原蛋白粉蘊含膠原蛋白、透明質酸和維他命C，有助肌膚回復透亮、指甲更強韌以及關節骨骼強健。而且膠原蛋白粉可添加到日常飲品中飲用，隨時隨地都可以補充膠原蛋白！

iHerb必買保健食品暢銷Top13. Natrol 皮膚、頭髮和指甲高級美容膠囊 60粒 HK$88.74

Natrol 皮膚、頭髮和指甲保健食品，蘊含生物維生素、葉黃素、膠原蛋白和透明質酸等成分，可為肌膚回復彈性、保濕及提亮，同時頭髮和指甲更健康和強韌。這款膠囊在網站上有很多好評，其中有用家留言指：「服用後約兩周便見到很多新頭髮長出」，亦有不少人表示會再回購！

iHerb必買保健食品暢銷Top12. Thorne 褪黑素-5 60粒HK$150.57

不少都市人都受失眠困擾，這時就需助眠好幫手褪黑素。褪黑素是一種由大腦內松果體生成的一種賀爾蒙，而晚上是它分泌的高峰時間，對於失眠的人來說，補充0.3到8毫克的褪黑素可有助入睡。Thorne 褪黑素-5，蘊含5毫克的褪黑素，睡前服用1粒即可幫助入手，在iHerb同類型產品中，這款是長期暢銷的，而且有不少好評。

iHerb必買保健食品暢銷Top11. Doctor's Best葉黃素 含Lutemax2020 60粒 HK$96.28

每日都離不開手機、電腦、電視等電子產品，要防止這些電子產品的藍光，對眼睛造成傷害，葉黃素和玉米黃質是很好的護眼營養成分。Doctor's Best 葉黃素含 Lutemax® 2020，蘊含20毫克的葉黃素和4毫克玉米黃，有助防止日常生活中的藍光對視力造成損害和保護視力，這款也是iHerb上有大量好評的葉黃素產品！

iHerb必買保健食品暢銷Top10. Codeage 脂質體 NMN白藜蘆醇 90粒 HK$547.76

美國健康品牌Codeage推出的NMN保健產品，產品容易被身體吸收，其配方含有白藜蘆醇、核黃素、甜菜鹼（TMG）、槲皮素二水合物和維他命B1，有助於促進細胞NAD+含量，即是有加強身體活力、促進新陳代謝和抗衰老的功效，是非常適合女生的保健產品。

iHerb必買保健食品暢銷Top9. California Gold Nutrition SUPERFOODS-冷壓有機初榨椰子油 473mL HK$52.74

Superfood（超級食物）是指該食物具有極高營養價值，是對身體有很大益處，然而不少人在忙碌的日常生活中不一定能攝取足夠，這款冷壓有機初榨椰子油就能幫助大家快速吸收到所需的營養。椰子是一種天然的超級食物，有助防止肌膚老化、減少痘痘出現、強化骨骼牙齒等，而這款產品可外用和內服，大家可將它加到菜餚中進行烹飪，或是外用於頭髮和皮膚，有很好的滋潤功效，是非常實用的產品。

iHerb必買保健食品暢銷Top8. California Gold Nutrition NMN類黃酮複合物 60粒 HK$356.55 （原價HK$396.17）

California Gold Nutrition的NMN類黃酮複合物，含煙酰胺單核苷酸、芹菜素和Lavitol®，都是提供強大抗氧功效，免受自由基的損害，是很好的抗老保健產品。而且NMN也是近期很熱門的逆齡保健成分，不僅是對抗肌膚老化，還對於身體機能和新陳代謝方面都有很好的改善。

iHerb必買保健食品暢銷Top7. MRM Nutrition 蟲草CS-4菌株 60粒 HK$94.87

蟲草含豐富及高價值營養，對它的印象大多是不便宜，但這款MRM Nutrition蟲草性價比相當高，每粒純素膠囊含有750毫克蟲草（Cs-4）菌絲提取物，有助提升免疫、呼吸及心血管系統，以及促進身體代謝。而且經Non-GMO專案驗證、不含牛奶、蛋類、花生、木本堅果、魚類或甲殼類水生動物成分，獲全素認可。

iHerb必買保健食品暢銷Top6. California Gold Nutrition 60 粒NMN 60粒 HK$309.06

California Gold Nutrition的這款NMN膠囊，是目前暢銷排行榜第三名，時常斷貨，不少用家都有在留言提到只要收到通知補貨了便會下單回購，是很受歡迎的一款產品！NMN膠囊含 NMN、NAD+前體，都是幫助抗氧功能、細胞健康、新陳代謝等，是近年很熱門抗老保健產品！而且食用很方便，每天一顆，一瓶就可以食用兩個月。

iHerb必買保健食品暢銷Top5. Now Foods 蘋果果膠 700毫克 120粒 HK$102.06

蘋果果膠是一種水溶性纖維，加水混合後將變成凝膠狀，除了可用清水外，還可以配合果汁服用，都有助於腸道健康和解決便秘問題。該品牌建議餐前30分鐘前服用，有增加飽腹感之效，繼而有減肥效果，但使用期間，要記得每天需飲用大量清水，才有助腸道健康。

iHerb必買保健食品暢銷Top4. California Gold Nutrition Omega-3優質魚油 240粒 HK$210.36

California Gold Nutrition的另一款優質魚油保健產品，性價比更高，所以很受歡迎！這款優質魚油含多種omega-3s，有助促進身體許多系統的健康，如降低心血管疾病的風險、大腦功能等，成了不少人每日必備的保健品。

iHerb必買保健食品暢銷Top3. California Gold Nutrition Omega 800醫級魚油 90粒 HK$212.98

不少人經常一日三餐都是在外用膳，造成了過多攝取劣質的不飽和脂肪酸，因此需要增加魚油內Omega-3的攝取量來平衡，所以魚油成了許多人每日必需的保健品。魚油含有高水準的omega-3脂肪酸，有助於心血管健康。而這款Omega 800醫級魚油含KD-PÜR® IFOS™優質魚油，食用方便，每日只需一顆就足夠。

iHerb必買保健食品暢銷Top2. Life Extension 生物活性全複合維生素 B 60 粒 HK$81.72

Life Extension 的 BioActive Complete B-Complex 提供完整的維生素 B 系列，採用生物活性型態，顯著提升營養吸收率。維生素 B 群在體內扮演多重角色，本複合配方能有效促進能量生成，支持健康代謝。此外，它還能全面支持大腦、細胞及器官健康。每天攝取，讓身體高效利用所需養分，助您維持最佳狀態，健康成長。

iHerb必買保健食品暢銷Top1. California Gold Nutrition LactoBif 益生菌 60粒 HK$177.2

California Gold Nutrition的LactoBif益生菌已數次登上暢銷排行榜第一位，光是用家評論已有8400多，大多是分享服用益生菌後，成功改善腸胃和排便問題，不少用家都提到已數次回購，難怪是第一位！LactoBif益生菌配方中有8種活性且獲得科學研究的益生菌菌株，幫助消化和提升腸道健康，能緩解胃不適、胃脹、排便困難、腹瀉、腹脹等常見消化問題。