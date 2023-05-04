眼影推薦2023｜LDK實測12款眼影盤！化妝師力推這款：萬能調色盤

2023眼影推薦2款高分必買！眼影種類繁多，眼影盤、眼影膏、眼影閃粉等等，究竟哪種才能好用又百搭呢？最近有日本雜誌LDK做了眼影評測，12款中綜合出2款A級評分的眼影推薦，一同了解更多吧！



眼影實在必不可少，不同顏色組合除了展現心情，亦可以轉換造型！最近日本美容雜誌《LDK the beauty》5月刊中作了12款眼影組合評測，綜合出2款高評分的眼影推薦，評測中會對比眼影質地、眼影細緻度、疊色效果以及眼影顯色度，更有一款被稱為「萬能調色盤」！

LDK眼影推薦2023：1. LUNASOL 魅光幻彩四色眼影組 #11 Savage Rose 【A級評分】

LDK眼影推薦2023：1. LUNASOL 魅光幻彩四色眼影組 #11 Savage Rose HKD$470（LUNASOL）

這款榮登《LDK the beauty》5月必買的眼影，作為榜首推介的它更被稱為「萬能調色盤」，連化妝師都力推！評測中發現 LUNASOL 這組四色眼影，眼影細緻，纖細的粒子滋潤並緊貼皮膚，不會飛粉。另外最令人讚嘆的是配色和諧，只需使用粉色與橙棕色已經能夠打造出眼部輪廓，並不會感覺單調、樸素，疊塗四色的效果亦相當顯色，不會不均勻，是個整體優秀的選擇！

LDK眼影推薦2023：2. CELVOKE 四色眼影盤 #07 Pink Wind 【A級評分】

LDK眼影推薦2023：2. CELVOKE 四色眼影盤 #07 Pink Wind HKD$560（CELVOKE）

作為評級A的推介之一，這款四色眼影盤被稱為「與外表相反的高雅盤」，對粉色敬而遠之的女生都可以輕鬆使用的選擇！評測中發現它的四色配色看似很難使用，全都是偏粉調的，但一用之下輕薄、容易控制。眼影濕潤，能夠融合眼簾，而且因為質地輕薄，帶有微透明感，更顯高雅。

LDK眼影推薦2023：3. U/CHOO 四色眼影盤#orange blossom 【B級評分】

LDK眼影推薦2023：3. U/CHOO 四色眼影盤#orange blossom ¥2,190（折合約港幣$128）（ U/CHOO ）

被不少人力推性價比的U/CHOO，這款四色眼影盤被稱為「華麗高顯色盤」，特別適合日常使用，當中的眼影略帶微珍珠閃光，但上眼後不易變形。當中的配色平衡，棕色跨度足以應付日常使用方便度，單色或漸變都具有光澤感，一盤解決所需，不會出錯之選！

LDK眼影推薦2023：4. THREE 魅光幻眸眼采盒 #13 Active Enchantment【B級評分】

LDK眼影推薦2023：4. THREE 魅光幻眸眼采盒 #13 Active Enchantment HKD$575（THREE）

一直大受好評的THREE，毫不意外地亦上榜，作為化妝新手友好的基礎盤，整體表現無可挑剔，不過若然喜愛眼影對比大的女生可以挑選別款。這款魅光幻眸眼采盒，粉質幼滑、顏色不會過於進取，當中的奶油色能夠完美地修飾眼部肌膚的暗沉，漸變色效果融洽。

LDK眼影推薦2023：5. CHIFURE 四色眼影盤 #72 【B級評分】

LDK眼影推薦2023：5. CHIFURE 四色眼影盤 #72 ¥693（折合約港幣$41）（CHIFURE）

日常喜愛淡妝的女生必須入手的一款，被稱為「輕鬆自然妝盤」，當中以乾淨、柔和色彩為主，顏色偏淡，若果想打造立體感，則需要來回多次加以強調。

LDK眼影推薦2023：6. VISEE GLOSSY RICH EYES N 耀目光澤眼影 #PK-4 【B級評分】

LDK眼影推薦2023：6. VISEE GLOSSY RICH EYES N 耀目光澤眼影 #PK-4 HKD$88（VISEE）

VISEE這個開架品牌好物，相信不少女生都曾經使用過！評測中亦直指這款是「可愛系眼影盤」，這款以金屬粉色、富光澤的配色作主調，能夠化出具流行感粉紅系的可愛大圓眼睛！不過因為金屬色當中具有閃粉，若果眼紋較多、眼睛泡的女生則要避免，雖然眼影柔軟、易伸展，不過上妝後一段時間亦會變乾，年輕皮膚用後的卡妝情況會較不明顯。

LDK眼影推薦2023：7. ROM&ND Better Than Eyes 乾燥花系列四色眼影盤 #02 【B級評分】

LDK眼影推薦2023：7. ROM&ND Better Than Eyes 乾燥花系列四色眼影盤 #02 ¥1760（折合約港幣$103）（ROM&ND）

來自韓國的ROM&ND，近年深受年輕女生歡迎，筆者亦有入手它的10色眼影，閃光與霧面質地兼備，十分實用！這次受評測的是乾燥花系列四色眼影盤，當中的成色明顯，一塗就有水嫩光澤感，化妝新手亦能塗出美妝！

LDK眼影推薦2023：8. CANMAKE Silky Souffle Eyes (Matte Type) 絲滑梳乎厘眼影 #M04 珊瑚粉色 【B級評分】

LDK眼影推薦2023：8. CANMAKE Silky Souffle Eyes (Matte Type) 絲滑梳乎厘眼影 #M04 珊瑚粉色 HKD$74 （CANMAKE）

CANMAKE相信是每個女生的化妝回憶，它陪伴著不少女生的學生時段，價錢實惠、品牌不俗！這款梳乎厘眼影以大顆粒的閃粉作主打，上眼後會轉化略帶霧面。平日若怕閃粉掉落、甩妝的女生可以一試，這個眼影不厚重、不卡粉，對皮膚要求沒有特別要求，重疊塗抹亦能自然融合！

▼▼▼【 按圖看更多 】 LDK實測12款眼影盤，餘下4款的評分詳情▼▼▼